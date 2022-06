STIŽE UDAR NA BENZINCE I DIZELAŠE! Europski parlament neumoljiv: Njemačka automobilska industrija protestira

Autor: L.B.

Nova zabrana stigla je u srijedu iz Europskog parlamenta.

Naime, zastupnici EP-a danas su većinom glasova podržali zabranu prodaje novih vozila na benzin i dizel od 2035.

Tu su odluku donijeli kako bi se ubrzao prijelaz Europe na električna vozila. Glasanje je u skladu s ključnim planovima Europske unije da do 2030. godine smanji ukupnu emisiju za 55 posto, u usporedbi s razinama iz 1990. godine, što je cilj koji zahtijeva brže smanjenje emisija u industriji, energetici i prijevozu.





Odbijene i najmanje preinake

Napravili su to, podržavši prošlogodišnji prijedlog Europske komisije za stopostotno smanjenje emisija ugljikovog dioksida novih automobila do 2035. i od te godine onemogućila bi se prodaja vozila na fosilna goriva u Uniji. Prijedlozi nekih zastupnika da se cilj smanji na 90 posto do 2035. odbijeni su.

Međutim, zakon još nije konačan. Današnje glasanje tek potvrđuje poziciju parlamenta za nadolazeće pregovore s državama članicama oko konačnog zakona.

Namjera je ubrzati prijelaz Europe na električna vozila i ohrabriti proizvođače automobila da više ulažu u elektrifikaciju, što je dodatno potaknuto drugim zakonom koji će od država članica zahtijevati da postave milijune stanica za punjenje električnih vozila.

Njemačka industrija protiv

“Kupovati i voziti automobile s nultom emisijom postat će jeftinije za potrošače”, rekao je Jan Huitema, glavni pregovarač parlamenta zadužen za tu politiku.

Proizvođači poput Forda i Volva javno su podržali plan Europske unije kojim bi se obustavila prodaja vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem do 2035., a drugi, uključujući i Volkswagen, nastoje prestati prodavati takva vozila u Europi do tog datuma.

No elektronička pošta koju je Reuters vidio pokazuje da su interesne skupine iz automobilske industrije, uključujući i Njemačko udruženje automobilske industrije VDA, lobirale za odbacivanje cilja do 2035. Poručile su da takav plan kažnjava alternativna goriva s niskim razinama emisije ugljika i da je prerano za takvo obvezivanje zbog neizvjesnog uvođenja infrastrukture za punjenje.









Četvrtina emisija stakleničkih plinova dolazi od prijevoza

“Naši stavovi su transparentni. Naša je misija razviti najbolja rješenja sa svim uključenima”, rekao je glasnogovornik VDA-a.

Električni automobili i plug-in hibridna vozila činili su 18 posto novih osobnih automobila prodanih u Uniji prošle godine, no sveukupna prodaja automobila smanjena je usred nestašice poluvodiča, podaci su Europskog udruženja proizvođača automobila.

Podsjetimo, čak četvrtina emisija stakleničkih plinova koji su odgovorni za zagrijavanje planeta u Europi potječe od prijevoza, a razina stakleničkih plinova u tom sektoru posljednjih godina je porasla, što otežava napore da se izbjegnu opasne razine klimatskih promjena.