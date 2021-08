NISU SVI POBJEGLI! OVDJE TALIBANSKA NATIKAČA NE SMIJE KROČITI: Taman potukli talibanske snage! Sin ‘Planinskog lava’ sije strah i trepet

Iako se u javnosti stječe dojam da su talibani pokorili cijeli Afganistan, to baš i nije tako. Istina, kontroliraju najveći dio, no postoje i regije u koje njihova čizma (ili natikača, s obzirom na popularnost ove obuće među njihovim vojnicima) ne smije kročiti.

Središte otpora sada je regija Panjšir koja se nalazi 150 kilometara sjeverno od glavnog grada Kabula. Planinska regija Panjšir (u doslovnom prijevodu Dolina Pet Lavova) bila je neosvojiva i za Sovjete i za talibane, ponajviše zahvaljujući svom zemljopisnom položaju. Jedini prirodni ulaz u Panjšir je uski klanac koji se lako može obraniti. Broje otprilike 150.000 stanovnika, a većina ih pripada etničkoj skupini Tadžika (talibani su uglavnom Paštuni). Regija je bogata smaragdima koji su obilato korišteni za potrebe otpora protiv svig ugnjetavača, a valja istaknuti i to da su prije dolaska Talibana na vlast tražili veću autonomiju.

U Panjširu su sada utočište našli i neki članovi sad već bivše vlade, poput potpredsjednika Amrulaha Saleha i ministra obrane Bismilaha Mohamadija. Saleh se nakon bijega bivšeg predsjednika Ashrafa Ghanija proglasio privremenim predsjednikom te je uputio jasnu poruku talibanima: “Nikada, nikada i ni pod kojim okolnostima neću se pokloniti talibanskim teroristima. Nikada neću izdati dušu i naslijeđe svog heroja Ahmada Šah Masuda, zapovjednika, legende i vođe”, napisao je Saleh na Twitteru.

A čovjek kojeg spominje, Ahmad Šah Masud – poznat pod nadimkom ‘Panjširski Lav’ – legendarni je afganistanski zapovjednik još iz doba otpora Sovjetskom savezu. Nakon što su izbacili Sovjete, Šah je postao jedan od najutjecajnijih mudžahedina i predvodnik Ujedinjene fronte (poznate kao i Sjeverne alijanse) koja će se vremenom postati žestok oponent talibanima, a Šah Masud postat će sinonim otpora sve dok nije ubijen 2001. godine, najvjerojatnije od strane pripadnika Al-Qaide. Tijekom građanskom rata ne samo da je kontrolirao Panšir, već i sjeveroistok Afganistana do granice s Kinom i Tadžikistanom.

I sam Masud bio je islamski konzervativac, mudžahedin, no nastojao izgraditi demokratske institucije i osobno je vjerovao da ženama treba dati ravnopravno mjesto u društvu. Njegov cilj bio je ujedinjeni Afganistan u kojem bi etničke i vjerske granice bile manje jasne.

Stoga ne čudi da mnogi sad u njegov sinu, Ahmadu – koji fizički nalikuje ocu – vide nadu u otporu talibanima. Ahmad vodi lokalnu miliciju, a tvrdi da su mu pridružili i pripadnici specijalnih snaga Afganistana i vojnici iz afganistanske vojske “zgroženi predajom svojih zapovjednika”. Masud mlađi je također pozvao Sjedinjene Države da isporuče oružje i streljivo njegovoj miliciji.

Difficult call today w Ahmad Massoud, son of the heroic Ahmed Shah Masoud, who will once again make a stand against terrorism in the Panshir Valley. He will create a safe zone for women, minorities, & Afghan resistance willing to fight for their freedom. #StandWithAfghanistan pic.twitter.com/iAs47eHued

— Rep. Mike Waltz (@michaelgwaltz) August 14, 2021