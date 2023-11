‘Nije mi jasno zašto ne sjedi s Miloševićem u Haagu’: Poznati kuhar želio je udariti Kissingera

Odlomak iz knjige pokojnog kuhara Anthonyja Bourdaina iz 2001. godine koji govori o Henryju Kissingeru ponovo je dobio na popularnosti nakon smrti bivšeg američkog diplomata.

Bourdain je, govoreći o svojim kulinarskim istraživanjima diljem svijeta u “A Cook’s Tour: U potrazi za savršenim obrokom”, knjizi objavljenoj nakon njegove smrti 2018. godine, rekao da ‘nikad nećete prestati željeti da prebijete Kissingera golim rukama’.

Bourdain je time mislio na Kissingerovo odobravanje tajnog rata izvan granica Vijetnama. Najveća mrlja na njegovoj karijeri ostaje odluka o bombardiranju Kambodže koja je možda i zapečatila pobjednika u Vijetnamskom ratu.

Anthony Bourdain, late American chef and author, on what he would do to Henry Kissinger, and why he despised him so much.

And let’s also remember this classic quote from him too:

"Once you've been to Cambodia, you'll never stop wanting to beat Henry Kissinger to death with your bare hands."

