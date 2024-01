Nije lako biti Srbin u ruskoj vojsci, otkriveno kako ih jadno tretiraju: Imaju poseban naziv za njih

Iako srpska visoka politika potencira dobre veze s Rusijom, čini se da u stvarnosti odnosi između pripadnika ta dva naroda nisu dobre. Ako se govori o kontekstu rata u Ukrajini, Srbi su rusko “topovsko meso”. Barem tako tvrdi snajperist Dejan Berić, čovjek koji regrutira Srbe u ruske postrojbe.

On tvrdi kako ih Rusi brutalno muče, šalju ih na bojišnicu bez streljiva, optužuju ih za špijunažu i nazivaju ih Ciganima. Berić se preko društvenih mreža javno požalio na zapovjednike 119. padobranske pukovnije. Osim što regrutira Srbe u rusku vojsku, Berić je jedan od najistaknutijih balkanskih plaćenika, uvjereni rusofil te štovatelj lika i djela Vladimira Putina. Štoviše, nedavno je bio član skupine birača koja je podržala novu Putinovu kandidaturu na predsjedničkim izborima, a na strani ruskih pobunjenika, a kasnije i regularnih postrojbi bori se od 2014. godine.

Pretpostavlja se da je oko 100 Srba razmješteno u ruskim postrojbama, a uz Berića, najveći obol u tome ima Davor Savičić koji je 2014. godine formirao vod Srba u sastavu grupe Wagner. Većina njih bori se u jedinici “Vuk”, u sastavu Rjazanske 119. desantne pukovnije. No, po Berićevim tvrdnjama, zapovjednici ih tretiraju “kao stoku”, nazivaju ih Ciganima i stalno ispituju zašto su došli ratovati u Ukrajinu.

Štoviše, Berić ih optužuje da bolesnima nisu dali odlazak na liječenje, a povremeno su ih ostavljali i bez streljiva. Tako su krajem prošle godine jurišali na ukrajinske položaje s “dva ili tri šaržera” za strojnice. Zapovjednici su im rekli da će preostalo oružje koje im je potrebno zarobiti u borbi. One koji su se odbili boriti dalje i zatražili premještaj u drugu jedinicu, Rusi su proglasili ratnim zločincima i izbacili iz iz zemunica na ulicu, bez hrane i vode.

“Jutros im je došla vojna policija, ušla u zemunicu, pucala u zrak, tukla vojnike kundacima, nekima razbila glave. Bojim se za živote ovih ljudi. Zapovjedništvo 119. pukovnije je organizirana kriminalna skupina”, rekao je Berić, optužujući zapovjednike 119. pukovnije da zapravo rade protiv ruske vojske.

Serbian mercenary in the Russian army, Dejan Berić, complains that Russians from the 119th brigade treated other Serbs like cattle, called them gypsies, and beat a number of them. The command of the brigade sent the mercenaries into assaults without ammo and offered to collect… pic.twitter.com/xDDTgq06iE

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 8, 2024