‘NIJE GOTOVO DOK DEBELA DAMA NE ZAPJEVA!’ Analiza političke krize koja drži svijet na iglama: ‘Napetost u odnosu Zapada i Rusije, sve radi budućnosti Ukrajine, nije gotova’

Autor: Lucija Brailo

Napetost između Rusije i Zapada malo je smanjena nakon povlačenja dijela ruskog naoružanja u utorak, međutim, daleko je to još uvijek od deeskalacije, što pokazuje i govor koji je održao američki predsjednik Joe Biden u utorak navečer.

O tome bliži li se politička kriza svjetskih razmjera kraju, za Dnevno je komentirao politički analitičar Denis Avdagić, koji je rekao kako “nije gotovo dok debela dama ne zapjeva”.

Nakon trosatnog sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i njemačkog kancelara Olafa Scholza u utorak, dvojica državnika održala su zajedničku konferenciju za medije u Moskvi, gdje je Putin istaknuo kako je Njemačka “ključni partner Rusije” te kako bi volio da ta veza ojača, dok je Scholz istaknuo kako se dugotrajni mir ne može postići bez suradnje s Rusijom. Poručio je i da je nagomilavanje ruskih snaga na granici s Ukrajinom neshvatljivo i doživljeno kao prijetnja.

Putin istaknuo kako je rat u Jugoslaviji inicirao NATO

Scholz je kazao kako očekuje deeskalaciju u regiji te je rekao kako je važno da ne dođe do rata, dok je Putin iznio da NATO nije ispunio osnovne zahtjeve Rusije te da se ne smije širiti na štetu drugih zemalja. No, dodao je da je spreman razgovarati o pitanjima europske sigurnosti te o pitanjima vezanim uz projektile i njihovo razmještanje. Putin je rekao da se u regiji Donbas u istočnoj Ukrajini, koju čine dvije pokrajine Donjeck i Lugansk, krše ljudska prava. Optužio je Ukrajinu za genocid u tom području.

Na pitanje može li isključiti da će doći do novog rata u Europi, Putin se referirao na ranije Scholzove izjave da njegova generacija ne može zamisliti rat u Europi. No, kako je Putin kazao, na području bivše Jugoslavije bio je rat ’90-ih. Taj rat je, kaže Putin, inicirao NATO. Dodao je kako Rusija ne želi rat i da su NATO-u dali prijedloge oko pregovora, ali da nisu dobili konstruktivne odgovore.

Međutim, napetost u odnosima Rusije i Ukrajine ne popušta. Ukrajinski predsjednik rekao je u utorak kako ruski napad očekuje u srijedu te pozvao građane zemlje da izvjese zastave i pjevaju himnu.

“Napetost u odnosu Zapada i Rusije, sve radi budućnosti Ukrajine nije gotova. Kaže se ‘Nije gotovo dok debela dama ne zapjeva’, a dama je predsjednik Putin”, istaknuo je Avdagić.

‘Putin želi ustupke koje mu Zapad ne može dati, to može samo Ukrajina’

Američki predsjednik Joe Biden obratio se u utorak navečer javnosti.









“Ponovit ću da Sjedinjene Države ostaju otvorene za diplomaciju na visokoj razini u bliskoj koordinaciji s našim saveznicima, nadovezujući se na više diplomatskih rješenja koje smo mi i naši saveznici ponudili Rusiji u posljednjih nekoliko mjeseci. Sjedinjene Države i dalje vjeruju da su diplomacija i deeskalacija najbolji put prema naprijed, ali su također spremne za svaki mogući scenarij. SAD je spreman, ma što god se dogodi”, rekao je Biden.

Biden je pozvao Rusiju da se povuče s ruba rata i rekao da izvješća da je Rusija povukla dio snaga s ukrajinske granice nisu provjerena te da je napad na Ukrajinu i dalje moguć.

“Građanima Rusije: vi niste naš neprijatelj i ne vjerujem da želite krvavi, destruktivni rat protiv Ukrajine”, rekao je Biden u izjavi iz Bijele kuće koju je prenosila nacionalna televizija.

Biden je rekao da SAD “ne traži izravnu konfrontaciju s Rusijom”, ali da će, ako Rusija napadne Amerikance u Ukrajini, “odgovoriti snažno”.









“Burze su pozitivno djelovale već na prve znakove povlačenja ruskih snaga, što ukazuje koliko ovakvo stanje šteti, poremećuje tržište, dok sama nesigurnost nanosi velike probleme ukrajinskoj ekonomiji. Posve je jasno, Putin želi ustupke koje mu Zapad ne može dati, to može primjerice sama Ukrajina, ali oni to gledaju kao novo poniženje koje si ne žele priuštiti”, objašnjava Avdagić.

‘Odgovor na pitanje koliko je opasnost od rata realna, zna prije svega Putin’

Ruski veleposlanik u EU Vladimir Čižov odbacio je američka upozorenja na mogući ruski napad na Ukrajinu u srijedu.

“Što se Rusije tiče, uvjeravam vas da neće biti napada ove srijede. Niti će biti daljnjih eskalacija u dolazećem tjednu, niti tjednu iza toga, niti sljedeći mjesec”, rekao je Čižov u komentaru objavljenom u srijedu u njemačkom dnevniku Die Welt.

“Ratovi u Europi rijetko počinju u srijedu”, dodao je.

Američka vlada rekla je da smatra mogućim ruski upad u Ukrajinu prije završetka Zimskih olimpijskih igara u Kini u nedjelju. SAD i NATO saveznici optužuju Rusiju da priprema novi napad na Ukrajinu, nakon aneksije Krima 2014. , a te optužbe Rusija niječe. Čižov je osudio američke tvrdnje o mogućem napadu na Ukrajinu.

“Kada optužujete – posebno vrlo ozbiljne optužbe protiv Rusije – također ste odgovorni da pružite dokaze. U suprotnom je to kleveta”, ustvrdio je te pitao: “Pa gdje su dokazi?”

“Dobro je ako u ovoj rundi ruski apetiti mogu biti zadovoljeni time da naruše kredibilitet zapadnih medija i političara, sa zaključkom kako rata eto nema, da se širila panika. Međutim ruska strana šalje dvosmislene poruke u kojima i dalje navode sigurnosne i druge interese kao problem. Tumačiti može li to na kraju sve vratiti na rat u većem ili manjem obliku je vrlo teško jer odgovor na to koliko je opasnost realna zna prije svega Putin, teško da je tu više onih koji sa sigurnošću mogu na to pitanje odgovoriti”, zaključio je Denis Avdagić.