NEVJEROJATNA PRIČA DRAGOVOLJCA: Sve zbog divne žene! Otišao u rat pa odjurio kući: ‘Naivan plan postao je noćna mora’

Ben Spann, 36-godišnji Britanac koji je otišao u Ukrajinu kako bi se borio protiv okupacije, kad je vidio situaciju na terenu odlučio se vratiti natrag u Veliku Britaniju jer je shvatio da je to samoubilačka misija. Iako nikad nije bio u vojsci, niti ima neke veze s Ukrajinom, sve ono što se događa toliko ga je potreslo te se zaputio put Ukrajine.

Supruzi i 16-godišnjem sinu zatajio je svoje prave namjere te im je rekao da leti u Poljsku kako bi pomogao ukrajinskim izbjeglicama. Proveo je pet dana u sigurnoj kući na zapadu Ukrajine s četiri bivša britanska vojnika. U jednom trenutku mu je specijalna ukrajinska jedinica uperila pušku u glavu, a vidio je i tijela dvojice mrtvih ruskih vojnika postavljenih na kontrolnoj točki kao upozorenje Putinovoj vojsci, piše Sky News.

Iako je imao dobru namjeru i bio je uvjeren da je prava stvar zaputiti se na ratište, kasnije je priznao da je njegov naivan plan bio apsolutno noćna mora. Nakon što je još s četiri bivša britanska vojnika sletio u Poljsku, autobusom su došli do ukrajinske granice. Odsjeli su, s nekoliko drugih dobrovoljaca, u sigurnoj kući na zapadu Ukrajine u kojoj nije bilo ni kreveta ni tekuće vode.

Treće večeri na vrata im je pokucalo desetero ukrajinskih specijalaca i uletjelo unutra: “Sjedili smo oko 20 do 30 minuta, u glave su nam uperili AK-47. Imali smo ruke na glavama , a oni su pretraživali kuću. Jedan iz naše grupe se odbio okrenuti i rekao specijalcima da ako ga žele upucati, neka ga gledaju u oči . Sve je to bilo nadrealno. Kada se situacija smirila, a specijalci shvatili zašto smo došli tamo, atmosfera se promijenila”, rekao je.

Kada su sljedećeg dana krenuli u bazu kako bi pokupili oružje te na kontrolnom punktu vidjeli tijela dvojice mrtvih ruskih vojnika. “Postavili su ih kao da sjede, imali su šešire preko lica. To je bilo upozorenje Rusima koje je nama otvorilo oči. Shvatili smo u kakvu smo stvarnost došli”, ispričao je.

S obzirom na to da u bazi nisu dobili nikakvo oružje, vratili su se u sigurnu kuću. Petog dana u Ukrajini, Spanna je kontaktirala njegova uplašena obitelj, koja je saznala da se on nalazi u ratnoj zoni, a četvorica bivših britanskih vojnika odlučila su otputovati u drugi dio zemlje.

“Kada sam se čuo sa ženom i sinom, shvatio sam koliko ih je to pogodilo. Pitali su se je li mi uopće stalo do njih i zašto sam napravio to što sam napravio”, rekao je. U tom trenutku shvatio je da bi put u drugi, opasniji dio Ukrajine bez oružja bila samoubilačka misija.