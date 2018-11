NEŠTO SE ‘KUHA’: Jesu li Ujedinjeno Kraljevstvo i Europska unija upravo postigli sporazum o Brexitu?

Autor: Hina

Dogovor o razdruživanju Ujedinjenog Kraljevstva od Europske unije gotovo je na dohvat ruke, rekao je u utorak de facto zamjenik britanske premijerke Therese May.

“Gotovo nam je na dohvat ruke”, rekao je ministar David Lidington za BBC radio. “Još je moguć, ali nikako definitivno, mislim da to prilično dobro rezimira situaciju. Oprezno optimističan.”

Izvor iz britanske vlade rekao je da je dogovor o sporazumu o izlasku iz EU-a bliže nego je bio u ponedjeljak, nakon što su pregovarači razgovarali dugo u noć u sjedištu Europske komisije u Bruxellesu.

Komisija želi da se dogovor o nacrtu sporazuma postigne najkasnije do kraja srijede kako bi se do kraja mjeseca mogao održati summit EU-a na kojem bi se sporazum usvojilo, no rijetki doista vjeruju da je to moguće postići ovaj tjedan.

May je na sastanku kabineta u utorak kazala da je postignut dobar napredak, rekao je njezin glasnogovornik, dodajući da još treba riješiti tek manji broj neriješenih pitanja. Glavno sporno pitanje je granica na irskom otoku.

Potrebno je dogovoriti zaštitni mehanizam, tzv. “backstop”, koji bi spriječio da ne dođe do ponovne uspostave fizičke granice između Irske i Sjeverne Irske ako se na vrijeme ne dogovore budući trgovinski odnosi Londona s EU-om.

Jedan europski diplomat istaknuo je da se zapravo radi o cijelom europskom jedinstvenom tržištu i slobodi europskih građana da žive bilo gdje u njegovim okvirima.

“Pitanje Irske ne odnosi se na samu Irsku, to je tek vrhunac ledenog brijega”, rekao je. “Riječ je o jedinstvenom tržištu i slobodi kretanja, riječ o ništa manje nego budućnosti EU-a. Ako sada pustimo Irsku, to će baciti dugu sjenu na budućnost EU-a.”

Prijedlog Londona da se dogovori carinski režim za cijelo Ujedinjeno Kraljevstvo mora osigurati da Britanija poštuje europska pravila o državnim potporama i tržišnom natjecanju, pravima radnika i ekološke standarde.

Sporno je i trajanje zaštitnog mehanizma za irsku granicu. EU ne želi dopustiti Londonu da ga jednostrano raskine. London tvrdi da “backstop” mora biti privremen.

Mayin plan, kojim se želi izići iz EU-a, ali istodobno sačuvati najtješnje moguće veze, naišao je na velik otpor zagovornika ‘tvrdog’ brexita, proeuropljana, škotskih nacionalista i sjevernoirske stranke koja podržava njezinu vladu te nekih njezinih ministara.

“Nikoga se ovim teatrom nije zavaralo. Odgoda nakon inscenirane odgode”, rekao je bivši ministar vanjskih poslova Boris Johnson. “Dogovor će biti postignut i značit će predaju Ujedinjenog Kraljevstva.”

Johnson, koji je u srpnju zbog Mayinog plana podnio ostavku, smatra da će dogovor pretvoriti Britaniju u koloniju EU-a.