‘NEMOJ DA ISPADNE DA NE ZNAŠ TKO JE RATKO MLADIĆ’: Mlada žena iskreno progovorila o strašnom teretu kojeg nose mladi u Srbiji!

Autor: Dnevno

Nakon što je Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji prvo najavila, a nakon toga otkazala uklanjanje murala osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću i to zbog toga što je Ministarstvo unutarnjih poslova zabranilo skup, sve je rezultiralo incidentom u kojem je aktivistkinja za ljudska prava Aida Ćorović mural gađala jajima.

Istog dana u Srbiji održana je tribina pod nazivom “Stvaran svijet oko mene: Sloboda govora ili kultura šutnje” na kojoj je novinarka Antonela Riha, koja ju je vodila, mladoj pjesnikinji Radmili Petrović, koja je bila gošća, povodom tih događanja prije početka rekla: “Nemoj da ispadne da ne znaš tko je Ratko Mladić”.

No, Petrović se nije dala smesti te otvoreno progovorila o tome: “Kako ja uvijek uradim, prvo istražim na internetu, a onda pitam svoje roditelje šta misle o tome. Ja sam pitala: ‘Tata, pa tko je Ratko Mladić?”. A on mi je rekao: “Pa kako tko je Ratko Mladić? On je naš vojskovođa, on je branio našu zemlju”. A ja rekoh: “A to što je osuđeni ratni zločinac pred Hagom?” Moj otac je rekao: “Pa sve su tamo njih otjerali jer oni nas hoće uništiti. Zar ti ne vidiš? Svi su protiv nas.” Rekoh: ‘Pa gdje?’ Kaže on: ‘Pa na televiziji.”… Želim reći da narod ne zna šta je istina. Moj otac je bio u ratu i on je uvijek nama pričao kako je hranio muslimane i pomagao im, jednostavno, ljudi iz mog sela su morali sudjelovati u tom ratu. Ali, narod zna samo ono što mu se servira, vlast neće preuzeti odgovornost“, rekla je Radmila Petrović, piše Nova.rs.

Radmila smatra da sva ta mržnja koja se servirana, iako njezina generacija tome nije doprinijela, jer tada nisu bili živi, sve je na njihovim leđima.

“Ja ne znam gotovo ništa, ne znam detalje o ratovima devedesetih, ali osjećam veliku tenziju i zato biram da se dodatno ne informiram oko toga. Ali smatra da su roditelji novim generacijama prenijeli tu mržnju”, poručila je.