NEKI PORUČUJU BROŠEVIMA, NEKI KRAVATOM: Johnson ovim dodatkom ukazao na važnost ribarstva u sporazumu s EU

Britanski premijer Boris Johnson u četvrtak je nosio kravatu s uzorkom ribe kad je objavio da je Britanija postigla trgovinski sporazum s Europskom unijom, ukazavši i na taj način važnost ribarstva za postizanje dogovora.

Tamna kravata s puno ribica, koju je Johnson nosio na konferenciji za medije na kojoj je objavio postizanje sporazuma s EU-om, predstavljala je činjenicu da je pristup ribara britanskim vodama bilo jedno od najspornijih pitanja u pregovorima, izvijestila je agencija dpa..

Obzirom da su pregovori potrajali do posljednjeg trenutka, moda nije bila jedini način izražavanja važnosti pitanja ribarstva za buduće odnose Britanije s EU-om.

Access to the UK’s fishing waters was a major sticking point in the negotiations https://t.co/fZrfmbgtzM

— Evening Standard (@standardnews) December 24, 2020