‘NE ŽELIM UMRIJETI ZA PUTINA!’ PANIKA I MASOVNI RUSKI EGZODUS: Zabranio prosvjede, privodi, prijeti zatvorom, prisilnim radom i nuklearnim arsenalom: ‘Spreman je izazvati Treći svjetski rat’

Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin objavio opću mobilizaciju za rat u Ukrajini, u Rusiji je zavladala panika, pa mnogi Rusi žele napustiti zemlju. Prijetnja korištenjem nuklearnog oružja također nije pridonijela općoj uznemirenosti, a brojni analitičari ocijenili su trenutačnu retoriku ruskog vodstva vrlo zapaljivom i opasnom.

Reagirale su mnoge zemlje, pa i Papa te ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, a povrh svega, izgleda da se nastavio i crni niz iznenadnih smrti Putinovih donedavno bliskih suradnika.

Misli li Putin ozbiljno kada spominje nuklearno oružje, teško je reći, međutim, ako je suditi prema dosadašnjim potezima, ali i potpuno preokrenutoj retorici ruske propagande, koja je naglo počela isticati obranu Rusije od “divlje horde” prioritetom i koja je odnedavno počela vrlo opušteno u programu ruske televizije polemizirati o tome gdje bi trebalo na svijetu upotrijebiti nuklearno oružje i kada, moglo bi se reći da Putinove prijetnje treba shvatiti ozbiljno.

Što se tiče mobilizacije 300 tisuća rezervista za potrebe rata u Ukrajini, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov odbio je odgovoriti na pitanja o eventualnom zatvaranju ruskih granica kako bi se spriječio bijeg vojno sposobnih ljudi.

No, zato je Vijeće Ruske Federacije na današnjoj plenarnoj sjednici odobrilo zakon po kojem se neizvršavanje naredbe u ratu ili odbijanje sudjelovanja u vojnim djelovanjima kažnjava zatvorom od dvije do tri godine. Amandmani su upućeni u drugo čitanje i među se nalazi i zamjena neodsluženih kazni prisilnim radom, prenosi Tass.

Za slična kaznena djela koja “izazovu teške posljedice” predviđena je kazna od tri do deset godina zatvora.

Šef Odbora za obranu ruske Dume Kartapolov, izjavio je da će najveći dio vojnih regruta dolaziti iz središnjih i zapadnih regija Rusije, objavila je Nexta.

Nadalje, moskovsko je tužiteljstvo priopćilo i da je sudjelovanje u prosvjedima i neodobrenim “masovnim događajima” kažnjivo djelo koje može rezultirati “zatvorskom kaznom do 15 godina”.

Ranije su ruska oporba i aktivisti pozvali na prosvjede protiv djelomične mobilizacije koju je naredio u srijedu ruski predsjednik Vladimir Putin. U međuvremenu, razni Telegram kanali izvještavaju da na Dalekom istoku Rusije počinju prosvjedi protiv mobilizacije. BBC prenosi da je deset osoba već privedeno u Irkutsku.

#Novosibirsk – update

The police were soon in action. First of all shouting warnings and threats to the peaceful gathering.

“No to war” shouted by a few and then one protester is soon bundled away for standing up to the thugs in uniform.#mobilization #StandByUkraine pic.twitter.com/t69cXbRsGl

— Tim White (@TWMCLtd) September 21, 2022