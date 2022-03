‘NE INTERVJUIRAJTE GA!’ Rusija prijeti medijima. Zelenski: Spremni smo razgovarati o statusu neutralnosti. Sirene odjekuju Kijevom i Lavovom

Ruska invazija na Ukrajinu traje već 32. dan. Rusi su raketirali Lavov, grad na krajnjem zapadu Ukrajine. Američki predsjednik Biden održao je govor u Varšavi, rekao je da rat neće završiti u narednim danima i mjesecima. a posebno je odjeknula njegova izjava da Putin ne može ostati na vlasti. Kremlj je odmah odgovorio Bidenu da neće on odlučivati o ostanku Putina na vlasti, nego ruski narod. Ukrajina je optužila ruske trupe da su tijekom noći koristile zabranjeni bijeli fosfor.

21:10 Sirene u više ukrajinskih gradova, eksplozije izvan Kijeva

Još jednu noć ukrajinski gradovi dočekuju pod sirenama za zračnu opasnost. Izvan Kijeva čuju se eskplozije. Sirene su oglašene i u Lavovu.

20:55 Zelenski: Ukrajina je sprema razgovarati o statusu neutralnosti u sklopu mirovnog sporazum

Ukrajina je spremna razgovarati o usvajanju neutralnog statusa u sklopu mirovnog sporazuma s Rusijom, ali bi ga morale jamčiti treće strane i iznijeti na referendum, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu emitiranom u nedjelju. Obraćajući se skupini ruskih novinara putem videopoziva, Zelenski je rekao da je ruska invazija prouzročila uništenje gradova s većinski ruskim stanovništvom u Ukrajini, te rekao da je šteta veća od ruskih ratova u Čečeniji.

20:30 Reuters: Turski predsjednik poziva na prekid vatre u telefonskom razgovoru s Putinom

Turski predsjednik Tayyip Erdogan rekao je ruskom kolegi Vladimiru Putinu u telefonskom razgovoru u nedjelju da su potrebni prekid vatre i bolji humanitarni uvjeti nakon invazije Moskve na Ukrajinu, navodi se u priopćenju njegovog ureda. “Erdogan je istaknuo važnost prekida vatre između Rusije i Ukrajine, provedbe mira i poboljšanja humanitarnih uvjeta u regiji”, rekao je njegov ured. Dodaje se kako su se dogovorili da će se sljedeći krug pregovora o mirovnom odboru između Ukrajine i Rusije održati u Istanbulu.

20:15 Neće biti referenduma u Lugansku

Čelnik odbora Dume po pitanju odnosa postsovjetskih republika Leonid Kalašnjikov smatra da sada nije pravo vrijeme za održavanje referenduma u tzv. Narodnoj Republici Lugansk o pripojenju Rusiji. “Mislim da sada nije pravi trenutak za to. Za sada nema potrebe brinuti se o takvim pitanjima, kada se sudbina odlučuje na frontu”, rekao je danas za rusku novinsku agenciju TASS. Separatistički čelnik Luganska Leonid Pasečnik rekao je ranije novinarima da bi se u Lugansku u bliskoj budućnosti mogao održati referendum o pridruživanju Rusiji na kojem će se njeni stanovnici izjasniti o tome. “Ne poduzimamo nikakve radnje u cilju održavanja referenduma”, kazao je i dodao da im je sada ključni cilj “završetak borbenih djelovanja”.

20:05 MVP Ukrajine: Svi lažni referendumi u okupiranoj Ukrajini su ništavni

Ranije je separatistički čelnik takozvane Luganske Narodne Republike u istočnoj Ukrajini rekao da bi uskoro mogao biti održan referendum o pridruživanju Rusiji, objavila je novinska agencija Reuters pozivajući se na novinsko izdanje samoproglašene republike, u kojem je citirala svog čelnika. Sada je ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova reklo da će svi “lažni” referendumi održani u okupiranim dijelovima Ukrajine biti “ništeti”. Na Twitteru je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Oleg Nikolenko rekao da “nijedna zemlja na svijetu nikada neće priznati nasilnu promjenu međunarodno priznatih granica Ukrajine. “Umjesto toga, Rusija će se suočiti s još snažnijim međunarodnim odgovorom, dodatno produbljujući svoju izolaciju.

19:45 Rusko upozorenje medijima: ne intervjuirajte ukrajinskog predsjednika

Ruska agencija za nadzor medija u nedjelju je upozorila medije da ne prenose intervjue s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim te je otvorila istragu protiv onih koji su to učinili. U kratkoj izjavi koju je agencija za nadzor medija objavila na društvenoj mreži i na svojoj mrežnoj stranici navodi se da je mnogo ruskih medija već intervjuiralo Zelenskog. “Roskomnadzor upozorava ruske medije da se trebaju suzdržati od objaljivanja tog inervjua”, navodi agencija no ne navodi razlog zbog čega objavljuje to upozorenje.

19:00 Anketa: 70% muškaraca u Ukrajini spremno je boriti se protiv ruske invazije

Gotovo polovina Ukrajinaca od 18 do 55 godina spremna je izravno sudjelovati u borbama protiv ruske agresije, pokazuje anketa norveškog instituta koji je ocijenio da je motiviranost nevjerojatno visoka. Oko 70 posto ispitanih muškaraca i oko 30 posto žena reklo je da je spremno boriti se, pokazuje anketa čije je rezultate objavio Institut za istraživanje mira u Oslu uz pomoć mjesne agencije za istraživanje javnog mišljenja Info Sapiens. Potonja je ispitala više od 1.000 Ukrajinaca u dobi za mobilizaciju, sa zadaćom da izradi reprezentativan uzorak, unatoč teškoćama u provedbi ankete usred rata.

18:30 Veliki požar blizu nuklearke u Černobilu, Ukrajina izdala upozorenje

Povjerenica za ljudska prava Vrhovne Rade Ljudmila Denisova izjavila je da je požar u blizini nuklearne elektrane Černobil zahvatio više od 10.000 hektara šuma.

