Navalni u teškom stanju: Najbliži suradnici uvjereni da je otrovan

Ruski oporbeni vođa Aleksej Navalni u komi je u sibirskoj bolnici, njegovi najbliži suradnici uvjereni su da je otrovan, a šef europske diplomacije Joseph Borrell poželio mu je brz oporavak i pozvao na pronalazak odgovornih ako se potvrdi da je riječ o trovanju.

“Mislimo da je Aleksej otrovan nečime što je pomiješano s njegovim čajem”, objavila je na Twitteru njegova glasnogovornica Kira Jarmiš. “U komi je, u teškom je stanju.”

Navalni, koji je predvodio niz prosvjeda protiv Putinove administracije, bio je na letu iz Tomska za Moskvu kada se počeo osjećati loše, navela je Jarmiš. Avion je prisilno sletio u Omsku. Navalni (44) je na intenzivnoj njezi i priključen je na respirator.

Navalni je već ranije pretrpio napade i zadnji je u nizu ruskih kritičara Kremlja koji je žrtva trovanja.

Navalni je 2017. pretrpio kemijske opekline očiju kad mu je napadač ispred njegova ureda bacio u lice zelenu tekućinu koja se koristi kao dezinficijens. Prošlog kolovoza imao je osip i bio je otečen za vrijeme boravka u policijskom pritvoru dok je služio kratku kaznu zatvora zbog nezakonitih prosvjeda. Tada su liječnici zaključili da se radi o alergiji, no on je zatražio istragu zbog mogućnosti trovanja.

“Prošle godine je otrovan dok je bio u pritvoru. Očito se sad isto dogodilo”, rekla je Jarmiš. “Sigurna sam da je namjerno otrovan”, rekla je njegova glasnogovornica za radio Ekho Moskvy i dodala da je prije leta popio samo čaj.

Vjačeslav Gimadi, odvjetnik koji blisko surađuje s Navalnim, priopćio je da nema “dvojbi da je Navalni otrovan zbog političkog položaja i aktivnosti”.

Šef europske diplomacije Joseph Borrell na Twitteru je izrazio zabrinutost za Navalnog. “Zabrinut sam zbog sumnje u trovanje Alekseja Navalnog. Ako se to potvrdi, odgovorni moraju odgovarati. Želim mu brz i potpun oporavak”, napisao je Borrell.

