NAŠU ‘OLUJU’ UZELI KAO PRIMJER! Zelenski naredio veliku protuofenzivu, želi osloboditi jug: U borbu planira poslati milijun vojnika

Nakon što su ruske snage u ponedjeljak granatirale Harkiv, broj mrtvih u raketiranju zgrade narastao je na 31, a niz velikih eksplozija sinoć se čuo i u gradu Nova Kahovka u pokrajini Herson koja je većim dijelom pod ruskom okupacijom.

No, u utorak je ujutro ukrajinska vojska objavila da je započela protuofenzivu u Hersonu, dok Rusija javlja da ima mrtvih.

Ukrajina tvrdi da je gađala ruske vojne jedinice u regiji Herson pod ruskom kontrolom, izvještava AFP te da su u njihovim napadima ubijena 52 ruska vojnika i da je uništeno skladište streljiva u Novoj Kahovki. Proruske vlasti, pak, tvrde da je u napadu ubijeno šest ljudi.

The Ukrainian military said it had started a counteroffensive against Russian troops occupying parts of the southern Ukrainian Kherson region.

