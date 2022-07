‘NARAVNO DA RUSI DOLAZE, IMA IH MNOGO VIŠE NEGO NAS’: Najteži dani Ukrajinske obrane: ‘Oni će znati da nismo samo stajali ovdje’

Autor: M.P.

Maxym čeka. Nešto više od mjesec dana, on i njegovi suborci spavaju u zemunicama, jedu iz konzervi zagrijanih na logorskoj vatri i prate vijesti o napredovanju ruske vojske samo kilometrima daleko.

“Naravno da dolaze”, kaže Maxym. – Ima ih daleko više nego nas”.

Ukopani su duboko gustu istočnu ukrajinsku šumu, nedaleko od Slovjanska, i dio su ukrajinske teritorijalne obrane – neprofesionalni vojnici, od kojih se većina prijavila u prvim danima ruske invazije u veljači.





‘Treba nam topništvo’

Do sada su izbjegavali kontakt s neprijateljem, ali svaki trenutak svakog dana žive uz tutnjavu topništva. Njihov šumoviti logor redovito je zasipan kazetnim streljivom. Ubrzo nakon posjeta CNN-a, kasetni napad teško je ranio neke od vojnika.

I premda su dobro opskrbljeni protutenkovskim oružjem koje se pokazalo tako presudnim u obuzdavanju početnog ruskog prodora, to nije oružje koje im treba u ovoj fazi rata.

“Možete to čuti”, kaže Maxymov suborac, Mykhailo, dok teško oružje grmi u daljini. Kao i drugi u ovoj priči, tražio je da koristi samo svoje ime zbog privatnosti.

“Za svaki naš teški hitac, oni naprave 10 ili 20. To je zato što nam nedostaje topništvo.”

Donbas je mjesto gdje je počeo sukob s Rusijom 2014. A nakon što je Ukrajina ranije ove godine spriječila ruski pokušaj da obezglavi vladu u Kijevu, Donbas je ponovno središte rata.

Njihov neprijatelj napreduje, iako sporo. Dalje prema istoku, ruske snage zauzele su industrijski grad Severodonjeck i čini se da su blizu okruživanja ukrajinskih snaga u susjednom Lisičansku.









To stavlja pritisak na najvažnije preostale ukrajinske naseljene centre u Donbasu – Bakhmut, Slovjansk i posebno Kramatorsk. Postrojba teritorijalne obrane samo je jedna u mreži čepova kojima ukrajinska vojska zatvara rupe u obrani. Ako i kada budu imali izravan kontakt s neprijateljem, to će značiti da topništvo nije uspjelo zadržati rusko napredovanje i da je Slovjansk u stvarnoj opasnosti.

Mykhailo viri preko ruba rova ​​kako bi pokazao zašto je njegova jedinica smještena ovdje. Pokazuje prema cesti. “Ako dođe konvoj”, kaže, “naš zadatak je da ga zaustavimo.”

Civili strašno pate: ‘Bio je tako dobar dečko, zvao se Igor’

Civili koje se nadaju braniti već trpe zbog napredovanja Rusije. Rakete ispuštaju svoj smrtonosni kasetni teret iznad stambenih blokova, parkirališta supermarketa i kuća u predgrađima.









Igor, koji je u kasnim 30-ima, u ponedjeljak se pozdravio sa suprugom i otišao iz njihovog stana na prvom katu u zgradi iz sovjetske ere prema taksiju kojim je zarađivao za život. Nikada nije počeo radni dan.

“Stajala sam ovdje i plakala”, rekla je Valentina (76), njegova susjeda. “Bio je tako dobar dečko. Zvao se Igor. I moj muž se također zove Igor.”

Eksplozije su rasule krhotine po njezinu krevetu, a sada njezin suprug, bivši građevinar, pili komad iverice kako bi prekrio razbijeni prozor iznad vrata njihove zgrade. “Vrlo je zastrašujuće”, kaže ona.

‘Nismo nikome naudili’

Slovjansk nosi najveći teret ruskog napredovanja sa sjevera. Na jugu, Bakhmut je plaćao još veći danak. Marina stoji u dvorištu svoje zgrade i čisti staklo koje je samo nekoliko sati prije razbila ruska bomba.

“Nikome nismo naudili”, kaže ona s mukom. “Mi smo samo jednostavni ljudi. Moj suprug već 45 godina radi u hitnoj pomoći i spašava živote.”

U ovoj ulici uglavnom su ostali stariji ljudi. Mnogi sinovi i kćeri odavno su otišli, ne mogavši ​​uvjeriti roditelje da im se pridruže. “Nemamo plina, nemamo struje, nemamo vode. Ali samo želimo da prestane pucnjava.”

‘Izbacit ćemo ih odavde, a on će znati da nismo samo stajali ovdje’

U šumi, čekajući ruske trupe, Maxym kaže da često misli na svoju trudnu ženu, u njihovom rodnom gradu Harkovu, i njihovog nerođenog sina.

“Izbacit ćemo ih odavde, a on će to znati: da nismo samo stajali ovdje ne radeći ništa. To je naša zemlja i oni nemaju pravo doći ovamo.”