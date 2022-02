‘NAPAD NA UKRAJINU IDUĆI TJEDAN?’: Napustite Ukrajinu dok je to još moguće, vlade savjetuju svoje građane

Američki dužnosnici vjeruju da je Putin odlučio napasti Ukrajinu. Očekuje se da će operacija početi sljedeći tjedan, navodi PBS Newshour. No američki dužnosnici još nisu javno potvrdili da očekuju da će se invazija dogoditi sljedeći tjedan, a Bijela kuća nije skinula tajnost s bilo kakvih obavještajnih podataka kojima bi potkrijepila tu tvrdnju.

Bidenov savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan rekao je da bi potencijalna invazija Rusije na Ukrajinu “mogla početi u bilo kojem trenutku”.

“I dalje viđamo znakove ruske eskalacije, uključujući snage koje stižu na granicu. Invazija bi mogla početi u bilo kojem trenutku ako je Vladimir Putin odluči narediti. Neću komentirati o detaljima naših obavještajnih informacija, ali želim biti jasan, to bi moglo početi tijekom Olimpijskih igara, unatoč brojnim nagađanjima da će se to dogoditi tek nakon Olimpijskih igara”, rekao je Sullivan tijekom brifinga za novinare u Bijeloj kući.

Očekuje se da će američki predsjednik Biden telefonski razgovarati sa svojim ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom uslijed ovih novihupozorenja o potencijalnom sukobu u Ukrajini.

“Očekujem da će se telefonski dogovoriti s predsjednikom Putinom, ali trenutno nemam što najaviti za vas”, rekao je Savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan.

.@JakeSullivan46: “Any American in Ukraine should leave as soon as possible and in any event in the next 24-48 hours…the risk is now high enough, the threat is now immediate enough that this is what prudence demands.” pic.twitter.com/b0jcgLoKDj

