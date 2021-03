NAJPOZNATIJI EKSTREMIST OTVORIO DUŠU: ’Čitavim svojim bićem žalim što sam ušao u tu zgradu…Trump? Ne, nije izgubio moju lojalnost’

Autor: M.V.

Jacob Chansley, najpoznatiji ekstremist koji je upao u zgradu Kapitola u prepoznatljivom kostimu s rogovima, prvi put se javio iz pritvora. Gostovao je naime u emisiji CBS-a, 60 Minutes+.

Ekstremist poznatiji pod imenom QAnon Shaman tvrdi kako napad na Kapitol nije bio napad na naciju. “Moji postupci nisu bili napad na državu. To je netočno u potpunosti”, rekao je, a opisujući svoje postupke tog 6. siječnja, tvrdi kako je on pjevao pjesmu, kao ritual šamanizma. “Radilo se o kreiranju pozitivne energije u svetoj komori. Zaustavljao sam ljude od krađe objekata iz komore te od vandaliziranja iste. Doslovno sam zaustavio ljude koji su pokušali ukrasti muffine iz kantine. U komori sam se pomolio”, navodi šaman kojem prijeti i do 20 godina zatvora.

Novinar mu govori kako on, prema zakonu, nije smio biti u, kako ju naziva “svetoj komori”, a ovaj odgovara kako jako žali zbog toga što je u trenutku kada je uhićen i dalje smatrao kako je takvo ponašanje prihvatljivo.

Tijekom napada inače, pet je ljudi preminulo, a više od 130 službenika ozlijeđeno je.

Chansley je upitan smatra li se patriotom, a govori kako se smatra osobom koja voli svoju zemlju, koja vjeruje u Ustav, u istinu i u principe. “Smatram se osobom koja vjeruje u Boga”, dodaje potom.









Tvrdi i kako je tijekom napada vjerovao da im tadašnji predsjednik Donald Trump “čuva leđa”, a nezadovoljan je što ga isti nije za svoje vladavine pomilovao.

Upitan kaje li se što je bio lojalan Trumpu, ističe kako iako čitavim svojim bićem žali što je ušao u zgradu, ne žali što je bio lojalan bivšem predsjedniku.