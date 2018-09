NAJNOVIJE ANKETE IZ NJEMAČKE: Krajnja desnica jača, socijaldemokrati na povijesnom minimumu!

Autor: Hina

Protuimigrantska stranka Alternativa za Njemačku (AfD) prvi je put pretekla po popularnosti njemačke socijaldemokrate (SPD), koji su desetljećima bili među dvije najjače stranke u zemlji, pokazuje novo ispitivanje javnog mnijenja, čiji su rezultati obavljeni u nedjelju.

Po ispitivanju koje je provela agencija Emnid za nedjeljno izdanje Bilda, AfD podržava 17 posto birača, a SPD 16 posto.

Ispitivanje je provedeno od 20. do 26. rujna na 1902 ispitanika, a pitalo ih se za koga bi glasali da se izbori održe u nedjelju.

Demokršćani CDU i CSU također su loše prošli. Zajedno ih podržava 27 posto birača, najmanje u povijesti Emnida.

CDU, CSU i SPD čine aktualnu vladu, a zajedno imaju potporu 43 posto birača. Na prošlogodišnjim izborima zajedno su osvojili 53,4 posto glasova.

U odvojenom ispitivanju Emnida, provedenom u četvrtak na 505 ispitanika, 48 posto ih je kazalo kako više ne smatraju da je kancelarka Angela Merkel najbolja osoba za tu dužnost.

Uz to, 46 posto ih smatra da ona ne bi trebala odraditi svoj mandat do kraja, odnosno ostati na vlasti do kraja 2021.

Naposljetku, 41 posto ispitanika kazalo je da žele nove izbore.