NAJMRAČNIJI TRENUTAK U ŽIVOTU! Djevojčica vidjela kako je ubio učiteljicu: ‘Rekao je laku noć i potegnuo okidač’

Djevojčica koja je preživjela pucnjavu i masakr u kojem je Robb Uvaldeu ubio 19 učenika i dvije učiteljice u osnovnoj školi u Teksasu na saslušanju je ispričala kako se namazala krvlju i pretvarala da je mrtva nakon što je ubojica pobio njezine prijatelje.

To svjedočenje učenice četvrtog razreda osnovne škole u Teksasu Miah Cerrillo iz Uvaldea, kao i drugih učenika te roditelja ubijene djece snimljena su unaprijed, nakon čega su puštena pred odborom američkog Predstavničkog doma.

“Mojoj učiteljici je rekao laku noć nakon čega joj je pucao u glavu. Nakon što je nju ubio, pucao je i u moje kolege, a nakon toga u ploču. Pogodio je mog prijatelja koji je bio pored mene… Mislila sam da će se vratiti u učionicu. Namazala sam se krvlju i pretvarala se da sam mrtva kako bih preživjela”, rekla je djevojčica Miah.

Podsjećamo 24. svibnja Salvador Ramos (18) došao je u osnovnu školu u Uvaldeu i vatrenim oružjem ubio 19 učenika i dvije učiteljice.

“I grabbed the blood and put it all over me… I stayed quiet and then got my teacher’s phone and called 911.”

