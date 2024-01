Foto: US Army/Ilustracija

Najmoćniji čovjek na svijetu mora reagirati silom, ali sada je najgori mogući trenutak

Autor: Dnevno.hr

Smrt trojice američkih vojnika i ranjavanje njih još tridesetak u nedavnom napadu na američku bazu na granici Jordana i Sirije podigla je na noge Washington i do usijanja dovela unutarnje političke odnose u kojima se sve promatra kroz prizmu jesenskih predsjedničkih izbora.

Kako su u Washingtonu za navedeni napad okrivili Iran, iako je službeni Teheran to negirao, jasno je kako predsjednik Joe Biden jednostavno nema drugih rješenja nego silom uzvratiti na spomenuti događaj, jer bi u protivnom ispao slab, što bi njegovi politički protivnici iz Republikanske stranke to itekako znali iskoristiti.

Ionako je, već, i u više nego neugodnoj situaciji po pitanju neposluha Teksasa koji se oglušio o odluku američkog Vrhovnog suda i o Bidenov ultimatum od petka da odmah deblokira granicu s Meksikom, a sukob već poprima obrise iz doba konfederalizma. Tim više što su republikanske države pozitivno odgovorile na molbu Teksasa da im pošalju svoje nacionalne garde kao ispomoć na granici.

Biden ne želi novi rat

S druge strane Biden nikako ne želi uvući Sjedinjene Države u novi veliki rat nakon što je prekinuo onaj dugotrajni, u Afganistanu, još u prvoj godini svog mandata, ispunjavajući svoje predizborno obećanje da će povući Sjedinjene Države iz svih ratova. Osim toga, u Ukrajini Biden već dugo pleše na samom rubu neposrednog vojnog sukoba s nuklearnom velesilom Rusijom, pa mu novi opasni rat (a Iran nije Afganistan) sigurno ne pada na pamet, piše analitičar i glavni urednik portala Geopolitika.news, Zoran Meter.

On smatra da će Washington za odgovor Iranu vjerojatno koristiti regionalne posrednike, kako bi napao iranske ciljeve u Libanonu, Siriji i Iraku. Kako tih posrednika nema, jer su se arapske zemlje povukle i teže neutralnoj politici te manevriranju između velikih sila, taj posrednik ostaje jedino Izrael. Uostalom, Izrael već ionako bez pardona napada od Libanona, preko Sirije, pa čak i svojedobno Iraka, o čemu se nerado govorilo.

Američke napade na iranski teritorij je vrlo teško očekivati, jer bi prijetila iranska odmazda po američkim vojnim ciljevima u Perzijskom zaljevu koji su laka meta s obzirom na smještaj američke V. flote u Bahreinu ili pak najveće američke regionalne zračne baze Al Udeid u Katru.

Jedini posrednik

Ne treba zanemariti niti aktualnu umiješanost američkih snaga u sukobu s jemenskim hutistima gdje je stanje također vrlo složeno i gdje se SAD sve dublje uvlači u sukob, s obzirom na to da se hutisti ne boje američkih bombardiranja. Tako su u subotu napali i američki vojni brod u Crvenom moru. Iza hutista, to više nije potrebno niti ponavljati – također stoji Iran.

Može li Izrael udariti po Iranu? Meter vjeruje da može, ali ne vjeruje da će se to usuditi učiniti, niti da će mu za tako nešto Washington dati dozvolu. Izrael bi to učinio isključivo pod uvjetom da to bude njegova zajednička operacija sa SAD-om a, što Washington ne želi.









Dakle, kao konačni zaključak: Washington će sigurno nešto vojno poduzeti, ali što, gdje, u kakvom obliku i kojim sredstvima – to još vjerojatno razmatra i sam Pentagon skupa s Bijelom kućom pa je iluzorno bilo što spekulirati. Uostalom, sve ćemo vrlo brzo doznati, zaključuje Meter.