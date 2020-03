NAJGORI DAN U ITALIJI: Posljednja 24 sata umrlo 627 ljudi, 381 njih je iz Lombardije

Posljednja 24 sata u Italiji su najgora do sada, u jednome danu umrlo više od 600 ljudi.

U jedan dan od zaraze koronavirusom u Italiji je umrlo 627 ljudi, od čega je 381 njih iz talijanske regije Lombardije, a ukupan broj umrlih iznosi 4032.

#Italy is literally dying at break neck speeds. #Spain is now losing 200+ a day. I was sure the pace of this was flattening.

Better wake the hell up #america #coronadontcare #coronavirus pic.twitter.com/kVpK25Jp60

— jkonowe (@jkonowe) March 20, 2020