NAJAVIO SVRŠETAK ‘ZAPADNOG SOTONIZMA’! Putin kreće u rat protiv ‘nametnutih vrijednosti’: ‘Želimo li da se u djecu usađuje da navodno postoje i drugi spolovi osim žena i muškaraca’

Autor: Zlatko Govedić

U petak se u Moskvi održala ceremonija na kojoj je ruski predsjednik Vladimir Putin objavio aneksiju četiriju ukrajinskih regija koje čine oko 15% ukupnog teritorija Ukrajine.

Četiri proruska čelnika okupiranih ruskih regija s Putinom su potpisali sporazume o pripojenju Donjecka, Luhanska, Hersona i Zaporižja Rusiji.

Putin je potom održao jedan od svojih najoštrijih govora do sada.





Izdvajamo najzanimljivije citate:

Poruka za Kijev

“Želim da me kijevske vlasti i njihovi pravi gospodari na Zapadu čuju, da ovo upamte. Ljudi koji žive u Lugansku i Donjecku, Hersonu i Zaporožju postaju naši građani. Zauvijek.”

“Pozivamo kijevski režim da odmah prekine neprijateljstva, prekine rat koji su pokrenuli 2014. i vrati se za pregovarački stol. Spremni smo na to… Ali nećemo raspravljati o izboru ljudi u Donjecku, Lugansku, Zaporožju i Hersonu. To je gotovo. Rusija ih neće izdati.”

Obrana zemlje

“Branit ćemo svoju zemlju svim snagama i sredstvima koja su nam na raspolaganju.”









‘Raskomadana nacija’

“Godine 1991. u Beloveškoj šumi, ne pitajući za volju običnih građana, predstavnici tadašnjih partijskih elita odlučili su uništiti SSSR, a ljudi su se odjednom našli odsječeni od svoje domovine. To je razdvojilo i raskomadalo našu naciju, postavši nacionalna katastrofa.”

“Priznajem da nisu u potpunosti razumjeli što rade i do kakvih će posljedica to na kraju neizbježno dovesti. Ali to više nije važno. Nema Sovjetskog Saveza, prošlost se ne može vratiti, A Rusija ga danas više ne treba. Ne težimo tome.”









‘Velika, povijesna Rusija’

“Bojno polje na koje su nas pozvali sudbina i povijest jest bojno polje za naš narod, za veliku povijesnu Rusiju, za buduće generacije, našu djecu, unuke i praunuke.”

Sabotaža Sjevernog toka

“Anglosaksoncima sankcije nisu bile dovoljne: prešli su na sabotažu. Teško je povjerovati, ali činjenica je da su oni organizirali eksplozije na međunarodnom plinovodu Sjeverni tok, koji prolazi dnom Baltičkog mora. Svima je jasno tko od ovoga ima koristi.”

Nuklearni presedan

“Sjedinjene Države su jedina zemlja na svijetu koja je dvaput upotrijebila nuklearno oružje, uništivši japanske gradove Hiroshimu i Nagasaki, napravivši presedan.”

“I danas zapravo okupiraju Njemačku, Japan, Republiku Koreju i druge zemlje, a pritom ih cinično nazivaju ravnopravnim saveznicima.”

‘Zapadni sotonizam’

“Sada su u potpunosti prešli na radikalno poricanje moralnih normi, vjere i obitelji.”

“Diktatura zapadnih elita usmjerena je protiv svih društava, uključujući i same narode zapadnih zemalja. Ovo je izazov za sve. Ovo je potpuno poricanje ljudskosti, rušenje vjere i tradicionalnih vrijednosti. Štoviše, suzbijanje same slobode poprimila je obilježja religije: otvoreni sotonizam.”

Kolonijalizam

“Zapad je svoju kolonijalnu politiku započeo još u srednjem vijeku, a zatim je uslijedila trgovina robljem, genocid nad indijanskim plemenima u Americi, pljačka Indije, Afrike, ratovi Engleske i Francuske protiv Kine…”

“Ono što su učinili bilo je navlačenje čitavih naroda na drogu, namjerno istrebljivanje čitavih etničkih skupina. Zbog zemlje i resursa lovili su ljude kao životinje. To je suprotno samoj prirodi čovjeka, istini, slobodi i pravdi.”

Obrazovanje i spol

“Želimo li stvarno ovdje, kod nas, u Rusiji, umjesto ‘mame’ i ‘tate’ imati ‘roditelja br. 1’, ‘roditelja br. 2’, ‘br. 3’? Jesu li oni skroz poludjeli? Želimo li doista da se u našim školama usađuje u djecu da navodno postoje i drugi spolovi osim žena i muškaraca te da im se nudi prilika da se podvrgnu operaciji promjene spola? Imamo drugačiju budućnost, svoju vlastitu budućnost.”