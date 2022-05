NADLJUDSKI NAPORI DA IZVUKU BORCE IZ AZOVSTALA Supruge mole za njihov život: ‘Čekaju evakuacije, inače će svi poginuti!’. Zelenski: ‘Jako je teško’

Danas je 73. dan rata u Ukrajini. Ruske snage pokušavaju opkoliti i napasti Sjeverodonjeck. U zajedničkoj operaciji UN-a i Crvenog križa iz Azovstala, Mariupolja i okolnih područja evakuirano je gotovo 500 ljudi, objavio je UN. Putin se nakon dva tjedna prvi put oglasio o Azovstalu, rekao je da bi Kijev trebao narediti ukrajinskim borcima u čeličani da polože oružje. SAD su dostavile Ukrajini obavještajne podatke u vezi ruskih brodova u Crnom moru, što je Ukrajincima pomoglo da potope ratni brod Moskvu. EU je o novom paketu sankcija rekao da su jako blizu dogovoru. Orban kaže da se protivi novim sankcijama, usporedio ih s atomskom bombom na mađarsku ekonomiju.

22:50 ‘Ne dolazite na Putinovu proslavu’

Michael McFaul, bivši američki ambasador u Rusiji, pozvao je na diplomate da ne dolaze u Moskvu 9. svibnja na proslavu Dana pobjede. McFaul, koji je služio kao veleposlanik SAD-a u Rusiji u mandatu predsjednika Baracka Obame, rekao je da svaki ambasador koji se protivi “aneksiji, imperijalizmu i Putinovoj stravičnoj, neopravdanoj invaziji Ukrajine”, ne bi trebao nazočiti vojnoj paradi na moskovskom Crvenom trgu u ponedjeljak.

I assume all ambassadors from countries that are against annexation, imperialism, and Putin’s horrific, unjustified invasion of Ukraine will not attend the May 9th parade on Red Square.

