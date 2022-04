‘NA TOM NOVCU JE UKRAJINSKA KRV’ Kličko apelirao na Europu: ‘Prekinite to!’. Ukrajina: Rusi granatama pogodili civilni brod

Danas je 41. dan ruske invazije na Ukrajinu. Svijet potresaju snimke i fotografije mrtvih tijela iz Buče, grada u okolici Kijeva, u kojem je stradalo mnogo civila. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski optužuje Ruse da pokušavaju prikriti tragove svojih ratnih zločina te da je u Buči pobijeno više od 300 ljudi. Osudi Rusije pridružuje se i Zapad, američki predsjednik Joe Biden je Vladimira Putina nazvao ratnim zločincem i pozvao da mu se sudi. Britanija i SAD najavili još teže sankcije Rusiji nakon masakra u Buči, a EU kaže da su “sve opcije na stolu”. Rusija, s druge strane, odbacuje sve optužbe i tvrdi da su snimke ‘inscenirane’. Ukrajina tvrdi da ruska vojske sprema ofenzivu na Slovjansk na istoku zemlje kako bi se povezali sa snagama u regiji Donbas.

13:35 Kremlj: Bidenov komentar o ratnim zločinima o Putinu neprihvatljiv

Kremlj je rekao da su jučerašnje izjave američkog predsjednika Joea Bidena koje pozivaju da se Vladimiru Putinu sudi za ratne zločine neprihvatljive i nedostojne jednog američkog čelnika. Biden je reagirao na mučne slike emitirane diljem svijeta nakon otkrića masovne grobnice i tijela ljudi u civilu, od kojih su neka bila vezanih ruku, u gradu Buča, u blizini Kijeva. “Možda se sjećate da su me kritizirali jer sam Putina nazvao ratnim zločincem”, rekao je Biden novinarima u Washingtonu u ponedjeljak. Pa, istina – vidjeli smo to u Buči – on je ratni zločinac, rekao je.

Obraćajući se danas novinarima, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da su optužbe da su ruske snage počinile ratne zločine pogubljenjem civila u Buči “monstruozna krivotvorina” čiji je cilj “ocrniti” rusku vojsku.

Peskov je dodao: “Još jednom pozivamo međunarodnu zajednicu, odvojite se od takvih emocionalnih percepcija i razmišljajte svojom glavom. Usporedite činjenice i shvatite s kakvom monstruoznom krivotvorinom imamo posla”. Rusija ne odbacuje mogućnost susreta Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, rekao je Peskov, ali je naglasio da se sastanak može dogoditi tek nakon što se postigne dogovor o dokumentu. Peskov je odbio komentirati napredak mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine, za koje se navodi da će se danas odvijati putem video veze, citirala je novinska agencija Interfax izjavu zamjenika ruskog ministra vanjskih poslova.

12:50 Ruska vojska napala je civilni brod u luci Mariupolj, kaže Ukrajina

Civilni brod u luci Mariupolj gori i tone nakon što su ga pogodile ruske trupe, priopćilo je ukrajinsko Ministarstvo unutarnjih poslova. Brod, pod zastavom Dominikanske Republike, bio je usidren u luci kada je pogođen granatama tijekom napada na opkoljeni grad na jugu Ukrajine, objavilo je ministarstvo u priopćenju u utorak na svom Telegram kanalu. U strojarnici je prije širenja izbio požar, a poznato je da je najmanje jedan član posade ozlijeđen, stoji u priopćenju. Pomorski graničari uspjeli su evakuirati dio posade na sigurno, ali kažu da je nemoguće nastaviti operaciju spašavanja zbog “stalnog granatiranja”. Prema navodima ministarstva, kapetan je poslao signal za pomoć putem međunarodnog kanala pomorske sigurnosti kada je na njega pucano. “Upozorenje! Upozorenje! Brod pod zastavom Dominikanske Republike je brutalno uništen, uništeno je sve, uništen je kapetanski most. Požar u strojarnici. Na brodu ima ranjenih”, navodno je rekao kapetan.

12:49 Danska i Italija protjerale ruske diplomate nakon izvješća o masakru u Buči

Danska i Italija objavile su u utorak da protjeruju određen broj ruskih diplomata, nakon izvješća o masakru u Buči kod Kijeva otkrivenog tijekom vikenda. Danska je rekla da će protjerati 15 ruskih diplomata, u skladu s koracima koje su poduzele druge zemlje Europske unije, nakon izvješća o pronađenim masovnim grobnicama i ubojstvima civila u ukrajinskom gradu Buča. “Ovo je još jedan primjer brutalnosti, okrutnosti i ratnih zločina, koji su se očigledno dogodili u Buči”, rekao je danski ministar vanjskih poslova Jeppe Kofod tijekom brifinga za medije. Danska je odluku donijela nakon što je nekoliko drugih zemalja Europske unije uključujući Francusku i Njemačku u ponedjeljak reklo da će izbaciti ruske diplomate. Moskva, koja tvrdi da su snimke smaknutih civila u Buči lažni proizvodi ukrajinske i zapadne propagande usmjereni ka diskreditiranju Rusije, rekla je da će uzvratiti na protjerivanje, prenose RIA Novosti. Danski ministar vanjskih poslova rekao je da ne želi prekinuti diplomatske veze s Moskvom i da ruski veleposlanik i ostatak veleposlanstva neće biti protjerani. Danska sigurnosna i obavještajna služba rekla je u izvješću ranije ove godine da je u ruskom veleposlanstvu radilo nekoliko obavještajnih dužnosnika koji su bili uključeni u špijunažu. “Želimo poslati jasan znak Rusiji da je špijunaža na danskom tlu neprihvatljiva”, rekao je Kofod. Italija je protjerala 30 ruskih diplomata zbog sigurnosnih razloga, rekao je u utorak ministar vanjskih poslova Luigi Di Maio, a Rusija planira odgovoriti, prema TASS-u. Italija je u utorak pozvala ruskog veleposlanika u ministarstvo vanjskih poslova kako bi mu rekla da će protjerati diplomate.

12:45 SAD Rusiji blokirao kanale za podmirivanje financijskih obaveza

Rusija ne može pristupiti deviznim rezervama u američkim bankama kako bi podmirila financijske obaveze, objavilo je američko ministarstvo financija, otežavši Moskvi poštivanje rokova plaćanja na početku tjedna. Imovina ruske središnje banke u američkim bankama zamrznuta je ubrzo nakon početka ruske invazije na Ukrajinu krajem veljače, ali njihovu eventualnu upotrebu za plaćanje kuponskih kamata na državne obveznice odobravalo je američko ministarstvo financija. U ponedjeljak Rusija je trebala platiti poveći iznos, uključujući 552,4 milijuna dolara glavnice, ali SAD je Moskvi potpuno blokirao pristup rezervama, rekao je glasnogovornik ministarstva financija. “Rusija sada mora odlučiti hoće li nastaviti crpiti preostale dragocjene rezerve i nove prihode koji joj stižu ili pokazati da kao dužnik ne može podmirivati svoje financijske obaveze”, rekao je glasnogovornik američkog ministarstva financija. Moskva je u ponedjeljak trebala platiti i 84 milijuna dolara kuponske kamate na obveznicu koja dospijeva na naplatu 2042. godine. Ministarstvo je stopiralo obradu plaćanja u JPMorgan Chase & Cou, banci korespondentu, izjavio je neimenovani izvor. Banka-korespondent obrađuje ruske uplate kuponskih kamata, šaljući ih banci-isplatitelju koja novac raspoređuje vlasnicima obveznica u inozemstvu, objašnjava Reuters. Rusija ima još 30 dana vremena da podmiri obaveze koje su joj dospjele na naplatu u ponedjeljak. Krajem prošlog tjedna Moskva je platila 447 milijuna dolara kuponske kamate na državnu obveznicu koja dospijeva na naplatu 2030. godine, što je minimalno peta njezina uplata od početka rata u Ukrajini, napominje Reuters.

12:30 Kličko: Svaki euro koji dobijete iz Rusije je krvav

Gradonačelnik glavnog grada Ukrajine Kijeva Vitalij Kličko zatražio je od europskih političara da prekinu sve komercijalne veze s Moskvom, rekavši da su plaćanja Rusiji prekrivena “krvlju” i pomažu u financiranju njezine vojske.

“Svaki euro, svaki cent koji dobijete iz Rusije ili pošaljete u Rusiju ima krv; to je krvavi novac i krv ovog novca je ukrajinska krv. Krv ukrajinskog naroda.” Kličko je također opisao “genocid Ukrajinaca” nakon posjeta kijevskim satelitskim gradovima poput Buče ovog tjedna. Kaže da je vidio mrtve civile, među kojima i staricu, te auto s bijelom zastavom i natpisom “djeca” na koji je pucano, a unutra je bilo krvi. Kličko je putem video veze govorio na konferenciji gradonačelnika u Ženevi.

12:00 Njemačka spriječila gašenje Gazpromove podružnice

Njemačka vlada dodijelila je upravitelja podružnici ruskog Gazproma, koji se povukao iz vlasništva, kako bi osigurala kontinuitet opskrbe, objavilo je ministarstvo gospodarstva, pozivajući se na planiranu likvidaciju tvrtke.

11:02 Von der Leyen ide u Kijev na sastanak sa Zelenskim

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen otputovat će ovaj tjedan u Kijev na sastanak s predsjednikom Zelenskim. S njom će biti Josep Borrell, najviši diplomat Europske unije, a oni će posjetiti Kijev uoči događaja u Varšavi u Poljskoj u subotu.

11:00 Ukrajina: Od početka agresije ubijeno 165 djece

Čak 165 djece ubijeno je u Ukrajini od početka ruske invazije, izvijestila je novinska agencija Interfax-Ukrajina, pozivajući se na Ured glavnog tužitelja (PGO). Također se navodi da je ranjeno 266 djece.

10:45 Zelenski: Poteškoće u potiskivanju ruskih trupa iz Mariupolja

U televizijskom intervjuu lokalnim medijima, Zelenski je rekao da je vojna situacija u južnom lučkom gradu “vrlo teška”. Reuters izvještava kako je također rekao kako je Turska predložila plan za pomoć u evakuaciji ranjenih ljudi i mrtvih tijela iz grada, ali je upozorio da ta inicijativa ovisi o volji ruskog predsjednika Vladimira Putina. Zelenski je također rekao da će mađarski premijer Viktor Orban morati birati između Moskve i “onog svijeta”, te da se mađarski čelnik boji ruskog utjecaja. Za vikend je Orbán dodao Zelenskog na svoju listu protivnika nakon svoje četvrte uzastopne izborne pobjede u Mađarskoj.

10:30 Rusija predstavila još jednu verziju događaja u Buči

Rusko ministarstvo obrane predstavilo je još jednu rusku verziju nedavnih događaja, rekavši da su ukrajinske specijalne službe inscenirale navodna ubojstva civila u ukrajinskim gradovima u pokušaju širenja propagande putem zapadnih medija. “Vojnici 72. ukrajinskog Glavnog centra za psihološke operacije proveli su još jedno inscenirano snimanje civila koji su navodno ubijeni nasilnim akcijama ruskih oružanih snaga”, priopćilo je ministarstvo. Reuters izvještava da su u nastavku rekli da su “slične događaje sada organizirale ukrajinske specijalne službe u Sumyju, Konotopu i drugim gradovima.” Ranije danas Dmitrij Medvedev rekao je da su slike koje su se pojavile iz Buče “laži koje su sazrele u ciničnoj mašti ukrajinske propagande” i “izmišljene za ogromne količine novca”. Nisu dostavljeni nikakvi dokazi koji bi potkrijepili bilo koju od ovih ruskih tvrdnji.

10:15 Gradonačelnik: Masakr u Buči je ruska odmazda za ukrajinski otpor

Masovna ubojstva u Buči nedaleko Kijeva su “ruska odmazda za ukrajinski otpor”, rekao je u intervjuu za talijanski list Corriere della Sera gradonačelnik Anatolij Fedoruk. Brojna tijela stanovnika pronađena su u Buči tijekom vikenda nakon povlačenja ruskih snaga prošli tjedan, a ukrajinske vlasti kažu da su dosad pronašle tijela 410 civila u područjima oko Kijeva, uključivo Buču. Ukrajinski dužnosnici kažu da su ruski vojnici počinili ozbiljne ratne zločine u gradu što Rusija niječe. “Moji su ljudi ubijani iz zabave ili bijesa”, rekao je Fedoruk za Corriere della Sera. “Rusi su pucali na sve što se kreće: prolaznike, ljude na biciklima, automobile s oznakom ‘djeca'”. “Buča je ruska odmazda za ukrajinski otpor”, rekao je dodajući da su dijelovi grada pretvoreni u “koncentracijski logor” bez vode i hrane i “svatko tko je pokušao izaći bio je ubijen”. Dmitrij Medvedev, jedan od najbližih suradnika predsjednika Vladimir Putina, koji je i sam bio predsjednik od 2008. do 2012., rekao je u utorak da su optužbe o ubojstvima civila u Buči “lažna ukrajinska propaganda”.

10:00 Rusija prijeti Wikipediji

Roskomnadzor, zahtjeva od Wikipedije da zaustave objavljivanje “lažnih vijesti o specijalnoj ruskoj operaciji u Ukrajini”, javlja Interfax. Konkretno, traže da se uklone navodi iz pet tekstova objavljenih na Wikipediji. Roskomnadzor je priopćio i kako je prijašnji takav zahtjev Wikipedia odbila. “Materijali koji sadržavaju lažne informacije o specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini i drugim operacijama ruske vojske masovno su objavljivani na Wikipediji u posljednje vrijeme. Wikipedija je postala nova linija informacijskih napada na Ruse”, stoji u izjavi Roskomnadzora.

09:35 Ukrajina tvrdi da su u jedan dan uništili 29 tenkova i tri aviona

Ukrajina tvrdi da su u 24 sata uništili 29 tenkova te oborili tri aviona. Ukrajina je objavila nove procjene ruskih gubitaka. Kažu da je u dosadašnjem ratu ubijeno preko 18.500 ruskih vojnika.

09:30 Britanci objavili novu kartu ruskih napada

Na najnovijoj britanskoj karti objavljenoj u ponedjeljak poslijepodne vidljive su ogromne promjene u odnosu na ranije britanske karte. Britansko ministarstvo obrane, koje od početka rata u Ukrajini svaki dan objavljuje kartu sa stanjem na bojištu, označilo je velika područja oko Kijeva oslobođenima. Ukrajina je još za vikend objavila da su oslobodili ogromna područja sjeverno, sjeveroistočno i sjeverozapadno od Kijeva, a Britanci su sad ažurirali kartu. Tako se na novoj britanskoj karti vidi da su Rusi potpuno odbačeni od Kijeva i okolice te da su prisiljeni povući se sve do granice s Bjelorusijom. Prema ovoj karti, praktički cijeli sjever zemlje je oslobođen, uključujući i toliko spominjanu nuklearku Černobil. Ostala su tek dva džepa uz samu granicu s Bjelorusijom gdje se još vode borbe. Karta bilježi i ogromno oslobođenje teritorija od Kijeva prema istoku.

