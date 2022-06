Foto: Guliver/Thibault Camus/Pool via REUTERS

NA ŠTO PUTIN RAČUNA? Nakon 100 dana rata ovo bi mogli biti njegovi ratni ciljevi. Ukrajinci strahuju od dvije stvari

Ako kalendar vratimo na 23. veljače, dan prije nego što je Rusija pokrenula veliku invaziju na Ukrajinu, mogli bismo se dovesti u iskušenje i pretpostaviti da su ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom dani na vlasti odbrojani.

Ruska vojska nadmašila je vojsku Ukrajine za otprilike 10 prema jedan. Moskva je u kopnenim snagama uživala dvostruku prednost nad Kijevom, a nuklearna sila imala je 10 puta više zrakoplova i pet puta više oklopnih borbenih vozila od susjeda.

Vidno bijesni ruski predsjednik Vladimir Putin pojavio se na televiziji samo nekoliko dana prije te u povijesnom monologu dao do znanja da ne očekuje ništa manje od promjene režima u Kijevu.





Činilo se da se čelnik Kremlja kockao da će Zelenski pobjeći iz svog glavnog grada, baš kao što je predsjednik Afganistana, kojeg podržavaju SAD, napustio Kabul samo nekoliko mjeseci ranije, i da će se bijes Zapada smiriti, iako s privremenim udarcima novih sankcija.

100 dana kasnije, kakvi god planovi Putina bili za paradu pobjede u Kijevu, pomaknuti su na ‘neodređeno vrijeme’. Ukrajinski moral nije pao. Ukrajinske trupe, opremljene modernim protutenkovskim oružjem koje su isporučile SAD i njihovi saveznici, devastirale su ruske oklopne kolone, ukrajinske rakete potopile su raketnu krstaricu Moskva, ponos ruske Crnomorske flote, a ukrajinski zrakoplovi ostali su u zraku, protivno izgledima.

Krajem ožujka ruska vojska počela je povlačiti svoje vojnike iz okolice ukrajinskog glavnog grada, tvrdeći da su preusmjerili fokus na zauzimanje istočne regije Donbasa. Tri mjeseca nakon svoje invazije, čini se da Rusija više ne cilja na kratak, pobjednički rat u Ukrajini – niti se čini da ga može postići, stoji u velikoj analizi CNN-a.

Problem s prognozom

Znači li to da Rusija gubi? Ukrajinci su uspjeli eliminirati ruske generale zapanjujućom brzinom, Moskva je bila prisiljena reorganizirati svoje vojno zapovjedništvo nakon početnog nereda, a ruske žrtve, koliko god službene brojke bile nepoznate, šokantno su visoke.

No Rusija sada kontrolira polumjesec ukrajinskog teritorija koji se proteže od drugog ukrajinskog grada Harkova, nastavlja se kroz gradove Donjeck i Luhansk, koje drže separatisti, i seže na zapad do Hersona, tvoreći kopneni most koji povezuje poluotok Krim s regijom Donbas.

Glavni smjer ruskih napora sada je u regiji Donbas, u kojoj se vodi žestoki rat iscrpljivanja. Borbe su usredotočene oko Sjeverodonjecka, industrijskog grada u kojem ukrajinske snage drže zadnji dio istočne regije Lugansk.









“Kijev je mogao posvetiti više rezervi i resursa za obranu Sjeverodonjecka, a njihov neuspjeh u tome izazvao je kritike”, rekao je američki Institut za proučavanje rata u nedavnoj analizi.

“I odluka da se izbjegne izdvajanje više resursa za spašavanje Sjeverodonjecka i odluka o povlačenju iz njega bile su strateški razumne, koliko god bile bolne. Ukrajina se mora usredotočiti na ponovno osvajanje kritičnog terena, a ne na obranu terena čija kontrola neće odrediti ishod rata.”

Bitke na istoku Ukrajine vode se na mnogo otvorenijem terenu od gušće naseljenog urbanog okruženja oko Kijeva. To objašnjava hitnost s kojom su Ukrajinci od SAD-a i njihovih saveznika zatražili teže naoružanje — posebice topničke sustave koji mogu pogađati ciljeve na većim udaljenostima. Predsjednik Joe Biden najavio je u srijedu da će SAD slati naprednije raketne sustave.









Dvije klopke za Ukrajinu

To je dobrodošla vijest za Kijev, ali ruska ofenziva na istoku se razvija dok se pozornost međunarodnih medija na Ukrajinu pomalo povlači s naslovnica. A to je možda ono na što Putin računa, možda imajući na umu da će visoki troškovi energije i rastuće potrošačke cijene — što je oboje pogoršano ratom u Ukrajini — vjerojatnije formirati javno mnijenje u Sjedinjenim Državama i drugdje.

Putin također može računati na kratku diplomatsku pozornost. To je isti ruski čelnik koji je udvostručio svoju potporu sirijskom predsjedniku Basharu al-Assadu 2015. nakon što je Damask doživio niz poraza. Taj rat — koji sada ulazi u svoju 12. godinu — nastavio se čak i kad se svjetska pažnja usmjerila na Ukrajinu.

Zelenski, pobjednik ‘rata informacijama’

U tom pogledu, Zelenski je jedna najvećih prednosti Ukrajine u informacijskom ratu. Napravio je niz virtualnih nastupa pred parlamentima diljem svijeta, konstantno apelirajući na svjetske čelnike da Ukrajina jedina odlučuje o svojoj budućnosti. U nastupima Zelenskog s ranjenim ukrajinskim vojnicima i civilima, ukrajinski čelnik snima selfije i projicira topao, human i samozatajan stil vođenja. To je u suprotnosti s usamljenim javnim posjetom ruskog čelnika vojnoj bolnici. Putin se u velikom bijelom laboratorijskom kaputu susreo s ranjenim vojnicima i časnicima koji su ukočeno stajali pred svojim vrhovnim zapovjednikom.

Ali Putin, koji je satrao svu domaću političku opoziciju i učinkovito kontrolira eter svoje zemlje, ne suočava se s istim domaćim pritiskom kao Zelenski. Nikolaj Patrušev, čelnik Putinova Vijeća sigurnosti, rekao je u nedavnim primjedbama da ruske snage ne “jure za rokovima” u Ukrajini, sugerirajući da Putin ima mnogo otvoreniji vremenski okvir za svoj rat u Ukrajini.

“Vi imate satove, ali mi imamo vremena”

Ukrajinci se, nasuprot tome, boje da bi se međunarodni zamor mogao pojaviti, što bi dovelo do toga da ih međunarodna zajednica pritisne da učine ustupke Putinu.

“Vi imate satove, ali mi imamo vremena”. Ta izreka, koja se ponekad pripisuje zarobljenom talibanskom borcu, sažela je američku dilemu u ratu u Afganistanu te nevoljko priznanje da pobune djeluju na različitim političkim horizontima i vremenskim okvirima i da je pobunjenicima potrebno samo nadživjeti – ne i poraziti – tehnološki superiornu američku vojska.

Da bismo promijenili tu frazu, odlučujući čimbenik u Ukrajini može biti tko ima vremena: ruski diktator koji će vjerojatno zadržati vlast dok ne umre, ili ukrajinski narod koji se bori za svoj nacionalni opstanak.