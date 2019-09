Na rubu katastrofe: Izumiru pčele, izumrijet ćemo i mi!

Albert Einstein rekao je da su pčele indikatorska vrsta. Njihov gubitak mogao bi značiti da se suočavamo s masovnim izumiranjem, čega se biolozi danas boje. Naime, ovi marljivi kukci odgovorni su za oprašivanje 90 posto svih cvjetnica te time za 60 posto svjetske opskrbe hranom. Kad bi nestale, došlo bi do ekonomske i prehrambene katastrofe na globalnoj razini, tvrdi Kenneth Eade, autor knjige “Bless the Bees: The Pending Extinction of our Pollinators and What You Can Do to Stop It”, piše 24 sata.

Drugim riječima, ljudi bi se bez pčela suočili s gladovanjem. Bilo bi to šesto masovno izumiranje u povijesti.

“Od 1972. godine, broj divljih pčela u SAD-u smanjio se za 80 posto, a onih domaćih za 60 posto. Epidemija među pčelama naziva se poremećajem kolapsa kolonija”, napominje autor, te dodaje kako su mogući uzroci paraziti, smanjenje raznolikost divljih cvjetova, insekticidi te genetski modificirana hrana. Naime, GMO stvara vlastite sintetičke pesticide, koji ubijaju pčele i njihova staništa.

Pčelarska praksa, poput uporabe antibiotika, prijevoza košnica na daleka mjesta, hranjenja kukuruznim sirupom visoke fruktoze i izloženosti pčela elektromagnetskom zračenju, također bi mogla biti među uzrocima pomora pčela.