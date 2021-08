NA KONJU JE POBJEGLA IZ AFGANISTANA, SAD JE DOBILA ZASTRAŠUJUĆI POZIV: Voditeljicu BBC-a usred emisije nazvao taliban!

Autor: Daniel Radman

Voditeljicu BBC Worlda Yaldu Hakim, Afganistanku porijeklom, usred emisije nazvao je osobno glasnogovornik talibana Suhail Shaheen.

Hakim je, posve pribrano, stavila Shaheena na zvučnik te su prokomentirali aktualnosti u Afganistanu nakon što su talibani preuzeli vlast. Razgovarali su punih 30 minuta.

Shaheen je za početak poručio da su ljudima u Afganistanu, a posebno u Kabulu, sigurni i njihovi životi i njihova imovina te da neće biti revanšizma.

Hoće li biti amputacija? Ne znam još

Voditeljica nije prezala ni od pitanja koja bi se mogla nazvati škakljivim, između ostalog svog je sugovornika upitala hoće li militantni strogo primjenjivati šerijatski zakon. Tako Shaheen nije mogao decidirano reći hoće li ukinuti tradicionalne načine kažnjavanja poput javnih pogubljenja ili amputacija.

“Ne mogu to sad govoriti, to je na sucima, sudovima i zakonu. Suci će biti postavljeni prema zakonu buduće vlade”, izjavio je, potvrdivši da će to biti šerijatski zakon. “Naravno, želimo islamsku vladu”, dodao je.

BBC News @BBCYaldaHakim has a Taliban spokesperson on the phone (on speaker), whilst presenting live. pic.twitter.com/N9jOQpkRHW — Scott Bryan (@scottygb) August 15, 2021









Inače voditeljica Yada Hakim je iz Afganistana pobjegla kako beba sa svojim roditeljima još sredinom 80-ih godina prošlog stoljeća, doslovno na konju, i otada živi u Australiji.