Muškarac se zapalio na trgu u Pragu: Odao počast Janu Palachu koji je to isto učinio prije 50 godina?

Muškarac se zapalio na središnjem trgu u Pragu, u vrijeme kada Česi odaju počast studentu mučeniku Janu Palachu koji se 16. siječnja 1969. spalio u znak prosvjeda protiv sovjetske intervencije.

Neidentificirani muškarac prebačen je u bolnicu nakon što su prolaznici uspjeli ugasiti vatru.

Zapalio se na Vjenceslavovom trgu, istom mjestu na kojem je Jan Palach počinio svoj očajnički čin 1969.

Dvadesetogodišnji student filozofije na Karlovom sveučilištu u Pragu na taj je način bio prosvjedovao protiv sovjetske vojne invazije koja je u kolovozu 1968. ugušila Praško proljeće i demokratske reforme komunističkog sustava.

