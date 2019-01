MUŠKARAC POČEO ISPALJIVATI METKE PO SUSJEDSTVU: Jedna osoba ubijena, više ranjenih

Na Korzici je došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba poginula, a najmanje šest ozlijeđeno, javlja BBC.

Do pucnjave je došlo u gradu Bastiji, kad je muškarac oko 16.25 sati po lokalnom vremenu počeo ispaljivati hice po susjedstvu. Nakon napada se navodno vratio doma, a sigurnosne službe opkolile su mu kuću. Motiv napada još je uvijek nepoznat, iako su prva izvješća odbacila da se radi o terorizmu.

Navodno je jedna od žrtava policajac, prenosi BBC.

#BREAKING

Man opens fire on crowd

At least five people shot and some reportedly stabbed in the city of Bastia, #France. The attacker is holed up in an apartment building, police are on scene. The suspect said to be a 70-year-old man. pic.twitter.com/Oyq2M7Ng8R

— EHA News (@eha_news) 30 January 2019