MOŽE LI ON SPRIJEČITI SVJETSKI SUKOB? ‘Ne ovisi sve o nama…’ I dalje se zvecka oružjem na istoku Ukrajine

Oči svijeta i dalje su uprte na istok Ukrajine, a svjetski mediji iz sata u sat izvještavaju o mogućoj ruskoj invaziji na tu zemlju. I dok većina američkih i europskih političara, analitičara i medijskih djelatnika danonoćno upozoravaju na ruskih vojnih trupa, i dalje nije potpuno jasno zašto bi i kako Rusija i Vladimir Putin izvršili oružani napad i sukobili se s zemljom koja je na međi između Europe, NATO-a i ruske sile.

Može li stvarno doći do ruske ‘invazije’ kako pišu svjetski mediji, upitali smo geopolitičkog stručnjaka Denisa Avdagića.

Različiti pogledi

“Prije svega, to se ne može isključiti, i to je ono što problematizira svaku ovakvu situaciju. Nakon 2014. i svega što se dogodilo u odnosu Rusije i Ukrajine, posve drugačije gledamo na mogući ulazak ruskih vojnika na ukrajinski teritorij. S druge strane, bio bi to čin agresije i otvorenog ulaska u sukob, a to bi imalo i svoju reakciju kod građana Rusije jer bi u slučaju te najgore varijante bilo posve sigurno mrtvih na obje strane, a mrtvi vojnici mijenjaju percepciju stvari u svakoj zemlji. Tu je i EU i NATO, koji neće ući u rat za Ukrajinu ali će posljedica biti u odnosima s Rusijom, ako ništa drugo… Zbog toga sve to skupa ipak održava daljnju napetost i smanjuje mogućnost direktne konfrontacije. Sumirano, kao što sam rekao, nije moguće isključiti, ali vjerojatnost je ipak jako mala”, rekao nam je ovaj stručnjak krajem 2021. godine.

S druge strane, naša najveća stručnjakinja za rusku geopolitičku strategiju i aktivnost Jelena Jurišić prije nekoliko dana, uoči Macronovog dolaska u Ukrajinu je napomenula:

“Trenutno se događa borba za kontrolu svijeta. U biti se ona vodi već 7-8 godina. Početkom možemo smatrati rusko sprječavanje bombardiranja Sirije od strane SAD-a i saveznika u ljeto 2013. Zatim se borba prebacila u Ukrajinu gdje je Zapad potaknuo drugu cvjetnu revoluciju, a potom i državni udar. Dok je Trump bio na vlasti demokrati i američki mainstream mediji koji ih gotovo svi podržavaju stvarali su sliku Rusije kao zemlje koja se miješa u tuđe izbore, dovodi na vlast lidere koje je potkupila, neuravnotežena je i agresivna. A kad su se opet našli na vlasti, unatoč brojnim unutarnjim problemima odlučili su nastaviti gdje su stali početkom 2015.”, rekla je profesorica Jurišić.

Stručnjakinja je objasnila kako i zašto je sve počelo.

Tako je sve počelo…

“Prošlog proljeća provedena je Generalna repeticija – prvi put se pojavila histerija da će Rusija napasti Ukrajinu koja je trajala oko mjesec i po, dva. Druga je počela krajem listopada i svjedočimo joj svaki dan i svjedočit ćemo sve dok oni koji su je pokrenuli ne ostvare sve svoje ciljeve. Jesu li to prisiljavanje Rusije na pregovore oko garancija sigurnosti koje su tražili od SAD-a i NATO-a, provođenje izbora za američki kongres i senat u studenome ili nešto treće, vidjet ćemo”, smatra Jurišić i ipak smiruje situaciju:

“Ničim izazvani napad Rusije na Ukrajinu uopće nije realan”, rekla je profesorica Jurišić.









U ponedjeljak je njemački kancelar Olaf Scholz razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem u Kijevu, a u utorak 15.2. sastat će se s predsjednik Rusijem Vladimirom Putinom.

Scholz je naglasio da se ne razmišlja o ulasku Ukrajine u NATO savez.

“Zbog toga je pomalo neobično što ruska vlada nešto što praktički nije na dnevnom redu čini predmetom velikih političkih problema”, rekao je Scholz nakon razgovora sa Zelenskijem u Kijevu.

“To je, na kraju krajeva, izazov s kojim se zapravo suočavamo. Da nešto što uopće nije problem sada postaje problem”, rekao je.









Zelenskij je istaknuo da bi članstvo u obrambenom savezu Ukrajini dalo veći osjećaj sigurnosti.

“Nažalost, ne ovisi sve o nama”, rekao je.

Ukrajinski predsjednik je ukazao na činjenicu da je težnja za članstvom u NATO-u upisana u nacionalni ustav.

Otišli bogataši

“Kada ćemo tamo stići, nitko ne zna, čak ni neke članice NATO-a”, rekao je. “Moramo nastaviti putem koji smo odabrali.”

Nakon tog razgovora i uoči sastanka njemačkog kancelara Scholza s Vladimirom Putinom, stručnjakinja Jelena Jurišić nam je rekla:

“Glavna tema razgovora bio je odlazak 30 ukrajinskih bogataša sa čarterima, vjerojatno i s novcem. Sve ostalo je zapravo mirno, nema tu ničeg. Servira nam se ‘holivudska stvarnost’. Evo upravo gledam rusku verziju ‘Otvorenog’ i tamo se 7 vrhunskih ruskih stručnjaka sprda s ‘invazijom’ o kojoj govori Zapad”, rekla je ova analitičarka.

Podsjećamo, Kremlj je u petak objavio da će 15. veljače u posjet Moskvi doputovati njemački kancelar Olaf Scholz, tjedan dana nakon francuskog predsjednika, u kontekstu napetosti između Rusije i Zapada oko Ukrajine.

“Datum je dogovoren. Gospodin Scholz će 15. veljače posjetiti Moskvu, to će biti važni bilateralni razgovori”, rekao je glasnogovornik Kremlja, Dmitrij Peskov.

Scholzu će to biti prvi posjet Rusiji otkako je u prosincu preuzeo dužnost.