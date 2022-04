‘MOŽDA IZA NAPADA STOJI RUSIJA?’ Pljušte optužbe: ‘Kada nam ubijaju žene i djecu, doprinosi li to pregovorima?’. Rusi raketirali Odesu, Ukrajina: Ući će u povijest kao dan oslobođenja od ruskih sila!

Ruska invazija na Ukrajinu traje već 37. dan. Putin je u četvrtak poručio da je krajnji rok da se plin počne plaćati u ruskoj valuti 1. travnja, no Kremlj je danas objavio da neće odmah isključiti isporuku plina zemljama koje ne udovolje jučerašnjem ultimatumu ruskog predsjednika. Jutros je objavljena vijest kako su dva ukrajinska vojna helikoptera pogodila skladište goriva u ruskom gradu Belgorodu. No, i dalje nema potvrde tko točno stoji iza napada. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je da ne može potvrditi ili zanijekati navodnu umiješanost Ukrajine u napad na skladište goriva. Kremlj, s druge strane, optužuju Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je dvojici generala oduzeo vojni čin, dodajući da ih je “nešto spriječilo da zaključe gdje im je domovina” i da su “prekršili svoju vojnu prisegu na vjernost ukrajinskom narodu”. Kina je na samitu EU odbila zauzeti stranu u ratu u Ukrajini.

23:30 Skoro 10 posto ukupnog stanovništva Ukrajine pobjeglo je iz zemlje od ruske invazije 24. veljače, a otprilike 4 milijuna izbjeglica traže sigurnost u susjednim zemljama.

23:15 Depardieu kritizirao rusku agresiju, Kremlj odgovorio: On ne razumije što se događa



Kremlj se ponudio razjasniti situaciju Gerardu Depardieuu, nakon što je francuski glumac kritizirao ruskog predsjednika Vladimira Putina zbog invazije na Ukrajinu.

22:45 Bivši agent MI6-a: Rat će završiti ako se Putina makne u stranu ili ako ga ubiju Rusi

Bivši agent britanske tajne obavještajne službe MI6, Christopher Steele smatra da će rat u Ukrajini završiti tek kada zemlje sklope dogovor koji neće uključivati Vladimira Putina.

22:30 Unesco: Uništeni su deseci muzeja, vjerskih objekata

Najmanje 53 objekta ukrajinske kulturne baštine oštećeno je od početka rata s Ukrajinom. UNESCO navodi da će taj broj vjerojatno rasti jer stručnjaci provjeravaju izvješće o novim štetama. Trenutno je poznato da je oštećeno 29 vjerskih objekata, 16 povijesnih građevina, 4 spomenika i 4 muzeja. Oni su provjereni pomoću izvješća svjedoka i satelitskih snimaka. Pretpostavlja se da se desetak lokacija nalazi u Harkivu, a još nije poznato koliko je zgrada oštećeno u opkoljenom gradu Mariupolju.

22:00 Ukrajinski šef sigurnosti: Možda je napade izvela Rusija?

Ukrajinski šef sigurnosti porekao je da je Ukrajina jutros napala skladište goriva u ruskom Belgorodu. Oleksij Danilov je, govoreći na ukrajinskog televiziji, naznačio da su napadi možda izvedeni od strane Rusa koji nisu sretni s ovim ratom te da bi se mogli ponoviti slični incidenti.

“Društvo u Ruskoj Federaciji počinje shvaćati”, rekao je, a prenosi BBC. Ranije su lokalne vlasti u Belgorodu napade pripisali ukrajinskim helikopterima, no ukrajinsko ministarstvo obrane to nije potvrdilo niti poreklo. Danilov je komentirao i izjavu glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova, koji je rekao da ti napadi nisu doprinijeli mirovnim pregovorima.









“Kada nam ubijaju žene i djecu, doprinosi li to pregovorima? Kada nam razaraju teritorij?”.

21:30 Ukrajina: Dolaze novi udari ruskom gospodarstvu

Nakon razgovora s američkim državnim tajnikom Antonyjem Blinkenom, ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba izjavio je da “dolazi još više udaraca na rusko gospodarstvo, financijski sustav i trgovinu.” Na Twitteru je objavio kako je s Blinkenom razgovarao o tomu kako bi SAD mogao pomoći ukrajinskom gospodarstvu i vojsci. Zahvalio je SAD-u na podršci.









Call with @SecBlinken on steps to strengthen Ukraine economically and militarily so that we can continue to effectively fight back further Russian attacks. Grateful to the US for the already provided support. More hits on Russia's economy, financial system, and trade are coming.

20:45 Rakete pogađaju regiju Odesa, kaže regionalni vojni čelnik

Tri rakete Iskander lansirane s poluotoka Krima, koji je anektirala Rusija, pogodile su naselje u regiji Odesa, rekao je Maksim Marčenko, čelnik vojne uprave regije. “Ima žrtava”, dodao je.

20:10 SAD i Velika Britanija će ‘raditi na uklanjanju’ ovisnosti o ruskoj energiji

Britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss objavila je tweet nakon razgovora s američkim državnim tajnikom Antonyjem Blinkenom. “Složili smo se da se pritisak na Rusiju mora nastaviti i radit ćemo na tome da eliminiramo ovisnost o ruskoj energiji”, napisala je.

Spoke with @SecBlinken today about the situation in Ukraine. We agreed that pressure on Russia must continue and we will work to eliminate dependency on Russian energy. With our allies we will continue to support Ukraine 🇬🇧 🇺🇸 🇺🇦 pic.twitter.com/uOJentrDQ8

20:05 Gradonačelnik: Rusi zarobili 200 černobilskih stražara

Gradonačelnik Slavutiča, grada u kojem živi većina radnika Černobila, rekao je da je oko 200 pripadnika ukrajinske nacionalne garde vjerojatno zarobljeno od strane ruskih vojnika dok su se povlačili iz nuklearne elektrane. Jurij Fomičev je rekao za BBC: “Smatramo ih ratnim zarobljenicima”. Rekao je da s čuvarima nisu bili u kontaktu od četvrtka, dodajući: “Radimo na razmjeni zarobljenika”. Fomičev je rekao da još nije jasno jesu li ruske trupe napustile cijelu černobilsku zonu isključenja ili samo neposredno područje oko elektrane. Cijela černobilska zona je vrlo velika.

20:00 Ukrajinske snage ponovno zauzele grad Buča u blizini Kijeva

“31. ožujak ući će u povijest našeg grada… kao dan njegovog oslobođenja od ruskih (sila)”, rekao je gradonačelnik Anatolii Fedoruk u videu u petak, a čini se da je snimljen ispred gradske vijećnice u Buči. Ovog tjedna Rusija je obećala da će drastično smanjiti vojne operacije oko Kijeva i Černihiva na sjeveru Ukrajine. Ukrajinske snage su u protunapadu protiv Rusije u brojnim područjima u blizini Kijeva i šire.

19:30 Belgorodsko skladište nafte bilo je civilno, a ne vojno, kaže Rusija

Glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov rekao je za državni informativni kanal Rossiya 24 da je skladište isporučivalo gorivo samo za civilni transport, a ne za vojni. “Skladište nafte nema nikakve veze s ruskim oružanim snagama”, rekao je. Konašenkov je rekao da su dva ukrajinska helikoptera Mi-24 ušla u Rusiju “na ekstremno malim visinama” oko 05:00 sati po lokalnom vremenu prije nego što su izveli raketni napad. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je da ne može potvrditi ili zanijekati navodnu umiješanost Ukrajine u napad na skladište goriva u ruskom gradu Belgorodu dok je visoki ukrajinski sigurnosni dužnosnik zanijekao je optužbe Rusije da Ukrajina stoji iza napada na naftno skladište.

19:00 Gazprom više neće biti vlasnik njemačkog ogranka

Ruski plinski div Gazprom objavio je u petak da se povlači iz vlasničke strukture njemačkog ogranka nakon odluke Moskve da kupci iz “neprijateljskih” zemalja plin ubuduće moraju plaćati u rubljama, preko posredničke banke u Rusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da je potpisao uredbu prema kojoj kupci iz SAD-a, članica Europske unije, Kanade, Britanije i Švicarske zemalja ruski plin od početka travnja moraju plaćati u rubljima, preko posredničke banke u Rusiji. Kupci u posredničkoj banci moraju otvoriti poseban račun i doznačiti iznos utvrđen ugovorom, uglavnom u eurima i dolarima. Banka će ih potom na dražbi u organizaciji Moskovske burze prodati i prihod u rubljima doznačiti na račun dobavljača plina. Rusija je na popis “neprijateljskih” zemalja uvrstila one koje su joj, zbog invazije na Ukrajinu, uvele sankcije.

Njemačka je odbacila izmjene u plaćanju, a njezin ministar gospodarstva rekao je u četvrtak da ih „Putin neće ucjenjivati”, podsjeća Reuters. Gazprom je danas objavio da se povlači iz vlasničkog udjela u Gazprom Germania GMBH i ostale imovine u Njemačkoj, uključujući Gazprom Marketing & Trading Ltd, sa sjedištem u Londonu, ne navodeći pojedinosti ni objašnjenje takve odluke. Sjedište je Gazprom Germanije u njemačkoj prijestolnici Berlinu, a jedini je njegov dioničar Gazprom Export, podružnica u potpunom vlasništvu Gazproma. Njegove osnovne poslovne djelatnosti uključuju skladištenje, trgovanje i opskrbu plinom, koji se koristi kao gorivo u cestovnom i pomorskom prijevozu, a vlasnici su i mreže punionica u Njemačkoj i Češkoj.

Ogranak ima i svoje podružnice, među ostalim i u Švicarskoj i Češkoj, podsjeća Reuters. Gazprom Marketing & Trading Ltd objavio je danas u priopćenju da će u poslovanju biti neovisan, kao i do sada.

“GM&T nastavlja poslovati neovisno. Plin nabavljamo na europskim veleprodajnim tržištima baši kao i svi ostali tržišni sudionici. Iz Rusije nismo dobili plin, prema dugoročnim ugovorima, još od prvog tromjesečja 2021. godine”, ističu. “U ovom trenutku nismo u poziciji da komentiramo novu vlasničku strukturu”, dodaju u priopćenju.

Njemački poslovni dnevnik Handelsblatt objavio je u četvrtak da njemačko ministarstvo gospodarstva razmatra izvlaštenje njemačkih ogranaka Gazproma i Rosnjefta zbog zabrinutosti za opskrbu energijom, napominje Reuters. Iz Kremlja su u petak poručili da bi takav potez predstavljao kršenje međunarodnih zakona.

Nije jasno hoće li izlazak Gazproma iz vlasništva nad njemačkim ogrankom utjecati na opskrbu Njemačke ruskim plinom. Njemačka podmiruje oko 40 posto svojih potreba za tim energentom uvozom iz Rusije, napominje Reuters.

18:55 Crveni križ odgađa pokušaj evakuacije Mariupolja

Međunarodni odbor Crvenog križa priopćio je kako je odgodio pokušaj evakuacije civila iz opkoljenog grada Mariupolja.”Tim ICRC-a koji je u petak bio na putu za Mariupolj kako bi olakšao siguran prolaz civila morao se vratiti u Zaporožje nakon što su dogovori i uvjeti onemogućili nastavak”, rekao je ICRC.

“Tim ICRC-a, koji se sastoji od tri vozila i devet članova, danas nije stigao do Mariupolja niti je omogućio siguran prolaz civila. U subotu će ponovno pokušati olakšati siguran prolazak civila iz Mariupolja. Da bi operacija uspjela, ključno je da strane poštuju dogovore i osiguraju potrebne uvjete i sigurnosna jamstva. Ako i kada se operacija sigurnog prolaza dogodi, uloga ICRC-a kao neutralnog posrednika bila bi da prati konvoj iz Mariupolja u drugi grad u Ukrajini.”

Today, our team tried to facilitate a safe passage out of #Mariupol. But had to return to Zaporizhzhia after conditions made it impossible to proceed. We will try again tomorrow. It's critical the parties respect agreements and provide the necessary security guarantees.

18:45 Veliki obrat u slučaju napada na rusko skladište goriva?

Visoki ukrajinski sigurnosni dužnosnik zanijekao je optužbe Rusije da Ukrajina stoji iza napada na naftno skladište u ruskom gradu Belgorodu, prenosi Reuters. Govoreći na nacionalnoj televiziji, tajnik Vijeća sigurnosti Ukrajine, Oleksiy Danilov, rekao je:

“Iz nekog razloga kažu da smo to učinili, ali prema našim informacijama to ne odgovara stvarnosti”, prenosi Guardian.

18:30 Rusija je prekršila obećanja o pomoći Mariupolju, kaže guverner Donjecka

Guverner istočne ukrajinske regije Donjeck optužio je Rusiju da je prekršila svoje obećanje da će omogućiti da humanitarna pomoć stigne u opkoljeni grad Mariupolj. “Humanitarne isporuke, unatoč svim dogovorima i obećanjima ruske strane, ne provode se”, rekao je guverner Pavlo Kyrilenko u televizijskom obraćanju. Dodao je da humanitarni koridor “u biti nije operativan”. Sada postoji bojazan da konvoj Crvenog križa koji putuje u Mariupolj možda neće danas stići do grada.

18:22 Češka pozvala ruske diplomate da podnesu ostavku

U neobičnom potezu, češko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je ruske diplomate da podnesu ostavku na svoje dužnosti u znak prosvjeda protiv rata u Ukrajini. “Pozivamo vas, moralne i dobra srca, da napustite ovaj brod koji tone”, pisalo je u pozivu koji je u petak objavljen na ruskom i engleskom. U suprotnom, suočit ćete se s ozbiljnim posljedicama, upozorilo je ministarstvo vanjskih poslova u Pragu.

“Rusija će se suočiti s posljedicama za apokaliptično razaranje suverene susjedne zemlje.” Tvit na engleskom praćen dvojezičnim apelom glasio je: “Kolege, molimo vas koji imate savjest i koji ste u stanju prepoznati zlo: izađite iz ovog kruga suučesnika.” Češka je u utorak protjerala ruskog diplomata iz zemlje. Dužnosnik veleposlanstva dobio je samo 72 sata da napusti zemlju.

18:15 Ukrajina i Rusija razmjenjuju zarobljene vojnike

Ukrajina i Rusija razmijenile su zarobljene vojnike, rekao je zamjenik načelnika stožera ukrajinskog predsjednika, prenosi agencija AFP. Kao rezultat razmjene, 86 vojnika – uključujući 15 žena – su “već na sigurnom”, rekao je Kirilo Timošenko u videoporuci na Telegramu. Još nije jasno je li Rusija također povratila isti broj vojnika.

18:00 Vatrogasci i dalje pokušavaju ugasiti požar u skladištu nafte

Vatrogasci i dalje pokušavaju ugasiti požar u Belgorou koji je izbio jutros nakon napada na skladište goriva. Ukrajinsko ministarstvo obrane neće ni potvrditi ni zanijekati da stoji iza napada. Belgorod se nalazi u blizini ukrajinsko-ruske granice, a preko puta, u ukrajinske strane, nalazi se Harkov. Provjerene snimke sigurnosnih kamera iz skladišta pokazuju kako dva helikoptera nisko lete te ispuštaju projektile, nakon čega su uslijedile ogromne eksplozije. Kremlj je rekao da napad nije stvorio “ugodne uvjete” za mirovne pregovore.

17:30 Turski predsjednik poručio Putinu da bi želio okupiti ruske i ukrajinske čelnike

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da bi želio njegov sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, priopćilo je tursko predsjedništvo. Erdoğan je istaknuo važnost “postupanja zdravog razuma i održavanja dijaloga”, navodi se u priopćenju. “Turski predsjednik Erdoğan izjavio je da su oživljene nade u mir otkako je sastanak ruskog i ukrajinskog izaslanstva u Istanbulu bio pozitivan i konstruktivan”, stoji u priopćenju.

“Predsjednik Erdoğan izrazio je želju Turske da okruni mirovne napore okupljanjem predsjednika Rusije Putina i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog”, nastavlja se. “Predsjednik Rusije Putin je sa svoje strane zahvalio predsjedniku Erdoğanu što je bio domaćin sastanka ruskog i ukrajinskog pregovaračkog izaslanstva u Istanbulu”, dodaje se u priopćenju.

17:20 Ukrajina: Ruske snage se odmiču od Kijeva, ali borbe se nastavljaju

Ruske snage odmiču se od Kijeva, ali se još uvijek vode žestoke borbe u nekim područjima u blizini glavnog grada Ukrajine, rekli su ukrajinski dužnosnici u petak. Rusija je na pregovorima u utorak rekla da će smanjiti vojne operacije u sjevernim regijama Kijev i Černihiv, ali dužnosnici u obje regije kažu da su se nastavile borbe u nekim područjima. Reuters nije mogao neovisno provjeriti informacije o vojnim kretanjima ili borbama u Ukrajini.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da se ruske snage ne povlače već pregrupiraju, a ukrajinski dužnosnici kažu da ruske snage gube, a ne da se povlače same od sebe. “Naše snage ih progone i prema sjeverozapadu i prema sjeveroistoku (Kijeva), odgurujući neprijatelja od Kijeva”, rekao je Oleksij Arestovič, politički savjetnik predsjednika Volodimira Zelenskog.

Arestovič je rekao da Rusija provodi djelomičnu rotaciju vojnika i šalje dio svojih snaga u borbu na istoku Ukrajine. Guverner Kijevske regije Oleksandr Pavljuk napisao je ranije u petak na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram da su se neke ruske snage povukle i krenule prema granici s Bjelorusijom, ruskom savezniku.

17:00 EU upozorava Kinu da ne pomaže Rusiji u ratu s Ukrajinom

Čelnici EU-a upozorili su u petak Kinu da ne pomaže Rusiji u agresiji na Ukrajinu jer bi to nanijelo štetu njezinim gospodarskim interesima i ugledu. “Postoje reputacijski rizici za Kinu bude li pomagala Rusiji. Nijedan europski građanin ne bi razumio kinesku potporu ruskoj sposobnosti da vodi rat”, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji za novinare nakon zavšretka virtualnog samita EU-Kina.

Predsjednici Europske komisije i Europskog vijeća, Ursula von der Leyen i Charles Michel, predstavljali su Europsku uniju na virtualnom sastanku na vrhu s kineskim premijerom Li Keqiangom i predsjednikom Xi Jinpingom. To je prvi samit EU-Kina od lipnja 2020. a pripreme za njega počele su prije ruske agresije na Ukrajinu.

Von der Leyen je istaknula da trgovina između EU-a i Kine na dnevnoj razini iznosi dvije milijarde eura, dok vrijednost rusko-kineske trgovine iznosi svega 330 milijuna eura.

I predsjednik Europskog vijeća Charles Michel je rekao da globalna nestabilnost nije u interesu ni Kine ni EU-a. “Mi smo se usredotočili na to što se može napraviti kako bi se rat što prije završio. Kina i EU se slažu da globalna nestabilnost nije u interesu ni Kine ni EU-a”, rekao je Michel.

Michel je upozorio Kinu da “ne može zatvarati oči pred ruskim kršenjem međunarodnog prava, čija su načela sadržana u Povelji UN-a”. Predsjednik Europskog vijeća je naglasio da bi bilo kakva kineska pomoć Rusiji u zaobilaženj zapadnih sankcija produljila rat.

16:20 Rusija hvali Indiju zbog stava prema Ukrajini

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sastao se sa svojim kolegom u Indiji. Nakon njihovog sastanka u Delhiju, Lavrov je pohvalio Indiju što ne osuđuje sukob u Ukrajini na “jednostran način”. Indija se nije pridružila rasprostranjenoj osudi ruske invazije i glavni je kupac ruskog oružja. No, Lavrovljev indijski kolega, Subrahmanyam Jaishankar, “naglasio je važnost prestanka nasilja i okončanja neprijateljstava”. U ostvarivanju veza s Rusijom, Indija možda traži potporu protiv Kine, s kojom je bila uključena u smrtonosni granični sukob 2020. Dodatna kompikacija je što je i Kina prestala osuđivati ruske akcije u Ukrajini.

16:00 Njemačka odobrila prodaju oklopnjaka iz DDR-a Ukrajini

Njemačka je odborila prodaju nekoliko desetaka borbenih pješačkih vozila (IFV) koja su nekoć pripadala bivšoj komunističkoj Istočnoj Njemačkoj. Berlin će dati zeleno svjetlo da 56 vozila PbV-501 prijeđe Ukrajini iz ruku češke tvrtke, objavio je u petak glasnogovornik njemačkog ministarstva obrane. Berlin je vozila krajem devedesetih prodao Švedskoj koja ih je kasnije prodala toj češkoj kompaniji, pišu novine Welt am Sonntag. Izvoz njemačkog naoružanja prvo mora dobiti dopuštenje Berlina, piše Reuters.

15:30 Kina na sumitu s EU odbila zauzeti stranu u ratu u Ukrajini

Peking se protivi zauzimanju strana u ruskoj invaziji Ukrajine, rekao je dužnosnicima Europske unije kineski premijer Li Keqiang. Li je rekao predsjedniku Europskog vijeća, Charlesu Michelu i predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen putem video veze da se Kina “protivi podjeli blokova i zauzimanju strana”, rekao je kineski diplomat. Kineski premijer odgovarao je na zahtjev Europske unije na samitu EU-Kina da Kina iskoristi svoj utjecaj i pomogne okončati sukob u Ukrajini. “Kina i EU imaju uzajamnu odgovornost da iskoriste svoj zajednički utjecaj i diplomaciju da okončaju ruski rat u Ukrajini”, rekao je Michel na Twitteru tijekom stanke u pregovorima. Li Keqiang rekao je čelnicima EU-a da Kina zagovara mirovne pregovore u Ukrajini “na svoj način”, izvijestila je državna televizija CCTV. Ponovio je da se Kina zalaže za očuvanje međunarodnog prava i međunarodnih normi, uključujući teritorijalni integritet svih zemalja, izvijestio je CCTV. Čelnici EU-a i Kine u petak su se sastali na prvom samitu u dvije godine, a Bruxelles vrši pritisak na Peking da zajamči da neće Rusiji isporučivati oružje niti pomoći Moskvi da zaobiđe zapadne sankcije koje su joj nametnute zbog invazije na Ukrajinu.

15:25 Kličko: Kod Kijeva se vode goleme bitke

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da se vode “goleme” bitke sjeverno i istočno od glavnog grada Ukrajine, prenosi Reuters. Kličko je izdao upozorenje stanovnicima koji su pobjegli iz grada: “Rizik od smrti u Kijevu je prilično visok i zato je moj savjet svima koji se žele vratiti: Molim vas, uzmite još malo vremena”. Regionalni guverner Kijeva rekao je ranije danas da se ruske snage povlače u nekim područjima oko glavnog grada, ali jačaju svoje pozicije u drugim.

15:00 Kremlj: Nećemo odmah isključiti plin zemljama koje ne plate u rubljima

Kremlj je u petak objavio da neće odmah isključiti isporuku plina zemljama koje ne udovolje jučerašnjem ultimatumu ruskog predsjednika Vladimira Putina. Podsjetimo, predsjednik Vladimir Putin potpisao je u četvrtak odluku kojom se od stranih kupaca, odnosno “neprijateljskih zemalja”, zahtijeva da od 1. travnja plaćaju u rubljima za ruski plin ili im prijeti obustava ugovora, što je potez koji europske države smatraju “ucjenom”.

14:30 Je li Ukrajina umiješana u napad na skladište goriva u Rusiji?

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je da ne može potvrditi ili zanijekati navodnu umiješanost Ukrajine u napad na skladište goriva u ruskom gradu Belgorodu jer nije bio upoznat sa svim vojnim informacijama, prenosi Reuters. “Ne mogu ni potvrditi ni odbaciti tvrdnju da je Ukrajina sudjelovala u tome samo zato što ne posjedujem sve vojne informacije”, rekao je.

13:45 Nastavljaju se pregovori

Ukrajina i Rusija danas su nastavile pregovore putem interneta, nekoliko dana nakon što su se obje strane sastale u Turskoj na prvim mirovnim pregovorima licem u lice u par tjedana. Ured predsjednika Ukrajine objavio je izjavu ukrajinskog pregovarača Mihajla Podoljaka koji je potvrdio da se pregovori održavaju, ali nije dao nikakve dodatne detalje. Ovaj tjedan se činilo da je došlo do pomaka u pregovorima nakon što je Rusija rekla da će “radikalno smanjiti svoju vojnu operaciju oko Kijeva i Černihiva”. No, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenkskij rekao je kako su zasad to samo riječi.