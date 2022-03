MOSKVA TRAŽI VOJNU POMOĆ OD KINE? AMERIKANCI UPOZORAVAJU: ‘Snosit ćete posljedice!’. MMF: Moguće da Rusija bankrotira

Danas je 18. dan ruske invazije na Ukrajinu. Rano jutros snažne eksplozije zatresle su grad Lavov na krajnjem zapadu države, sok je u Kijevu srušen dron s tri kilograma eksploziva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je rekao da je dosad u borbama poginulo oko 1.300 ukrajinskih vojnika. Situacija u južnom gradu Mariupolju sve je teža, ruske ga trupe drže pod opsadom, a polako se kreću prema njegovu središtu koje je većim dijelom razoreno. Rusija je zaprijetila SAD-u, kažu da će konvoji koji šalju oružje Ukrajini biti tretirani kao vojne mete. Oko 13 tisuća ljudi evakuirano je u subotu iz brojnih ukrajinskih gradova, što je dvostruko više nego dan ranije, rekla je potpredsjednica ukrajinske Vlade Iryna Vereshchuk.

21:55 Rafali odjekuju Harkovom

Očevici u Harkovu izvještavaju o zvukovima koji nalikuju rafalima višestrukog lansiranja raketnog sustava (MLRS) i eksplozijama u Saltivki i Novom Budynkyju, piše Ukrajinska Pravda. Na snimkama koje su očevici podijelili na društvenim mrežama, na horizontu se mogu vidjeti blistavi bljeskovi i ponovljeni rafali.

21:45 TIME objavio izjavu o smrti američkog novinara ubijenog u Ukrajini

Časopsi TIME je u nedjelju objavio izjavu o smrti američkog novinara Brenta Renauda u Ukrajini.

“Uništeni smo gubitkom Brenta Renauda. Kao nagrađivani filmaš i novinar, Brent se bavio najtežim pričama širom svijeta često zajedno sa svojim bratom Craigom Renaudom”, rekao je glavni urednik TIME-a i izvršni direktor Edward Felsenthal. U izjavi se dodaje: “Posljednjih tjedana Brent je bio u regiji radeći na projektu Time Studios fokusiranom na globalnu izbjegličku krizu. Naša srca su uz sve Brentove voljene. Bitno je da novinari mogu sigurno izvještavati o ovoj invaziji koja je u tijeku i humanitarna kriza u Ukrajini.” Renauda, ​​nagrađivanog američkog novinara, ubile su ruske snage u ukrajinskom gradu Irpinu, objavila je policija u Kijevu na društvenim mrežama u nedjelju. Još jedan američki novinar je ranjen.

21:25 Rusija je od početka invazije tražila od Kine vojnu opremu

Američki dužnosnici kažu da je Rusija zatražila vojnu opremu od Kine od početka invazije, navodi Financial Times.To je izazvalo strah u Bijeloj kući da bi Kina mogla odlučiti pomoći Rusiji i potkopati napore Zapada da pomogne Ukrajini. Druga osoba je za FT rekla da su se “SAD spremale upozoriti saveznike na situaciju usred nekih naznaka da se Kina možda sprema pomoći Rusiji”. “Drugi američki dužnosnici također su rekli da postoje znakovi da Rusiji ponestaje nekih vrsta oružja dok se rat u Ukrajini bliži početku trećeg tjedna”, navodi se u izvješću FT-a.

21:15 Što se događa u ukrajinsko-ruskim pregovorima?

U videu objavljenom na društvenim mrežama, savjetnik predsjednika Zelenskog, Mihail Podoljak, rekao je da Rusija počinje konstruktivno surađivati. “Rusija sada puno adekvatnije percipira svijet oko sebe. Puno je osjetljivija na položaj Ukrajine, što je dokazano na ratištima, i u djelovanju Ukrajine u smislu zaštite svojih interesa. “Naši prijedlozi su na stolu i vrlo su teški. Prije svega, tiču ​​se povlačenja trupa, prekida vatre i tako dalje. U principu, nećemo odustati ni od jednog svog stava. Rusija to već razumije. Rusija počinje konstruktivno razgovarati.”

Čak je i viša američka diplomatkinja Wendy Sherman rekla da Rusija pokazuje znakove upuštanja u temeljne pregovore, kaže BBC-jev diplomatski dopisnik James Landale. No, niti jedna strana nije htjela reći gdje je napredak, ako je uopće, postignut, u humanitarnim pitanjima ili čak o mogućnosti prekida vatre, dodaje naš dopisnik. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian donio je pesimističniju notu, rekavši za francuski radio da će rat biti dug i da je “najgore pred nama”.

20:30 MMF bankrot Rusije više ne smatra nemogućim, globalna kriza nije izgledna

Međunarodni monetarni fond (MMF) više ne smatra nemogućim da Rusija prestane plaćati svoje dugove, ali to ne bi trebalo izazvati globalnu financijsku krizu, prenose agencije. “Više ne smatramo da je ruski prestanak plaćanja nevjerojatan”, rekla je čelnica MMF-a Kristalina Georgieva u intervjuu za američku televizijsku kuću CBS u nedjelju. Zbog sankcija uvedenih kao rezultat invazije na Ukrajinu, Rusija je sada u opasnosti od ulaska u “duboku recesiju”, rekla je Georgieva, prenosi agencija dpa.

Devalvacija nacionalne valute, rublje, već je “značajno umanjila” kupovnu moć ruskog stanovništva, dodala je. Međunarodne devizne rezerve ruske središnje banke uglavnom su blokirane kao rezultat sankcija, što Rusiji otežava stabilizaciju tečaja rublje. “Rusija ima novac za servisiranje svog duga, ali ne može mu pristupiti”, rekla je Georgieva. Osim toga, servisiranje državnog duga u stranim valutama poput američkih dolara ili eura postalo je sve kompliciranije.

Upitana bi li takvo neispunjavanje obveza moglo izazvati financijsku krizu diljem svijeta, odgovorila je: “Za sada ne.” Ukupna izloženost banaka u Rusiji iznosila je oko 120 milijardi dolara, iznos koji, iako nije beznačajan, “nije sustavno relevantan”, rekla je Georgieva, prenosi Reuters.

20:00 Ukrajina tvrdi da su nastavljeni pregovori. Kremlj demantira

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksij Arestovič rekao je nacionalnoj televiziji da su razgovori s Rusijom u tijeku. Rekao je da je situacija u Mariupolju posebno u fokusu ukrajinskih vlasti. “Razgovori se upravo nastavljaju”, rekao je Arestovič, dodajući da Ukrajina ima dovoljno vojnika raspoređenih u Mariupolju kako bi spriječila da je zarobe ruske snage. Tome je, međutim, proturječila Rusija. Novinska agencija RIA pozivajući se na glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova koji je rekao da su novi pregovori planirani za sutra i da se trenutno ne odvijaju.

19:45 800 osoba privedeno na antiratnim prosvjedima u Rusiji

U Rusiji je bilo i antiratnih prosvjeda, policija je u nedjelju privela više od 800 ljudi. Nevladina organizacija OVD-Info, koja prati uhićenja tijekom prosvjeda, priopćila je da je policija privela 817 ljudi tijekom demonstracija u 37 gradova u Rusiji. Policija u Moskvi priopćila je da je pritvorila oko 300 ljudi u centru grada zbog kršenja javnog reda i mira.

19:20 U njemačkim gradovima deseci tisuća prosvjednika protiv rata u Ukrajini

Deseci tisuća prosvjednika demonstrirali su u nedjelju u nekoliko njemačkih gradova protiv ruske invazije na Ukrajinu, podaci su policije i organizatora. U Berlinu su prosvjednici okupljeni blizu Brandenburških vrata isticali transparente u bojama ukrajinske zastave te natpise: “Stop Putinu” i “Stop ratu”. Policija kaže da je bilo između 20.000 i 30.000 prosvjednika. U Frankfurtu je, po podacima policije, solidarnost s Ukrajincima izrazilo oko 11.000 ljudi. Prosvjedi su protekli u miru i bez incidenata. Sudionici demonstracija mahali su ukrajinskim i europskim zastavama te su pjevali “Zaustavite rat”. Drugi prosvjedi održani su u Stuttgartu, Leipzigu i Hamburgu. Okupili su i mlađe i starije stanovnike, ali i čitave obitelji s djecom. Prosvjede je organizirao savez više od 40 organizacija za zaštitu ljudskih prava, sindikati i kršćanske udruge.

#StandWithUkraine: Tens of thousands took to the streets in Berlin and across Germany again today to show #SolidarityWithUkraine and to protest against #PutinsWar in #Ukraine. 🇺🇦🇩🇪🇪🇺 pic.twitter.com/2OD4jsCqtC

— Sebastian Fischer (@SFischer_EU) March 13, 2022