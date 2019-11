More izbacilo gotovo tonu kokaina: Plaže preplavili paketi vrijednosti 60 milijuna eura

Francuska policija istražuje kako je određena količina paketa kokaina i drugih droga isplivala na Atlantsku obalu kod Rennesa. Vlasti su izdale upozorenje građanima da ne diraju pakete, jer je kokain u njima veoma čist i opasan, već su zamoljeni samo da pozovu policiju.

Neki od paketa označeni kao “dijamant” ili “brinjantin”, slično onima koji su pronađeni na Floridi nakon uragana “Dorian.

“Sumnjivi paketi pronalaze se na svim plažama od departmana Loire-Atlantique do Landa, što je oko 500 kilometara udaljenosti”, navodi se u priopćenju i dodaje da je samo na jednoj plaži u nedjelju pronađeno 14 kilograma ove droge.

Ukupno je na plažama pronađeno 760 kilograma droge, koja je isplivala na obalu u plastičnim crnim vrećama, vrijednosti oko 60 milijuna eura, kako piše Guardian.

Kako se pretpostavlja, paketi droge su spakirani u Južnoj Americi. “To je veoma čist proizvod koji se u ovom obliku ne smije konzumirati zbog velike vjerojatnosti da dođe do predoziranja”, rekao je tužitelj za lokalnu francusku televiziju.

Za sada policija provjerava da li je neki brod pogodila oluja.

Francuska policija kontaktirala je kolege iz Floride i zatražila njihovu istragu.

Izvor blizak istrazi rekao je za AFP da su plime doprinijele izbacivanju paketa još prije mjesec dana. Lokalni mediji izvijestili su o nalazima paketa droge na plažama u “La Rochelle” severno od Arcachona, upozoravajući ljude da ih ne bi trebalo uzimati, jer bi bili izloženi značajnom zakonskom riziku od 10-godišnje zatvorske kazne zbog droge.

Francuska policija i carinici redovno istražuju drogu koja ulazi u zemlju morskim putevima, posebno putem luka kao što su Saint-Nazaire ili Le Havre. Iz kontejnera u Avru prošlog tjedna zaplijenjeno je oko 680 kilograma droge.

