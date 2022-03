‘MORAMO POMOĆI BiH!’: Šef NATO-a poslao jasnu poruku: ‘40.000 vojnika ide na istočni bok’

Autor: Dnevno.hr

U sjedištu NATO-a u Bruxellesu okupili su se čelnici 30 država članica Sjevernoatlantskog saveza na izvanrednom samitu. Nakon sastanka o detaljima govorio je šef NATO-a Jens Stoltenberg.

‘Na kopnu će u istočnom dijelu Saveza biti znatno više snaga u većem stanju pripravnosti. U zraku će biti raspoređeno više borbenih aviona, a na moru će biti raspoređene udarne grupe nosača, podmornice i borbeni brodovi”, istaknuo je Stoltenberg i dodao da će se ojačati i kibernetička obrana, a NATO će također pomoći Ukrajini da se obrani od nuklearnih i bioloških prijetnji. ‘Pojačat ćemo našu spremnost i spremnost za kemijske, biološke, radiološke i nuklearne prijetnje”, naglasio je Stoltenberg i istaknuo da je dogovoreno pružanje prilagođene podrške partnerima pogođenim ruskim prijetnjama i uplitanjima: ”Pojačat ćemo našu pomoć kako bismo im pomogli da se odupru ruskom zloćudnom utjecaju i ojačaju njihovu otpornost, a na temelju zahtjeva naših partnera i naših dugogodišnjih partnerskih programa”.

“Kao odgovor na ruske akcije, aktivirali smo obrambene planove NATO-a, rasporedili elemente NATO snaga za odgovor i postavili 40.000 vojnika na naš istočni bok, zajedno sa značajnim zračnim i pomorskim sredstvima, pod izravnim zapovjedništvom NATO-a uz potporu savezničkih nacionalnih snaga. Također uspostavljamo četiri dodatne multinacionalne borbene skupine u Bugarskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj. Poduzimamo sve mjere i odluke kako bismo osigurali sigurnost i obranu svih saveznika u svim domenama i pristupom od 360 stupnjeva. Naše mjere ostaju preventivne, proporcionalne i neeskalirajuće”, objasnio je.

Spomenuo je i određene zaključke saveznika vezane za Bosnu i Hercegovinu.

“Imamo odgovornost da spriječimo daljnju eskalaciju sukoba. Ako bi se to dogodilo, to bi bilo vrlo loše i imalo bi velike posljedice po saveznike i partnere. Saveznici su se danas složili kako moramo dodatno pomoći Gruziji i Bosni i Hercegovini. To moramo učiniti u suradnji s EU kako bismo osigurali njihov suverenitet i sigurnost”, kazao je

Naglasio je da saveznici čvrsto ostaju i uz narod Ukrajine: “Ukrajinci se bore za slobodu i budućnost. Mi smo uz njih. Predsjednik Zelenski obratio nam se strastvenom porukom zahvalivši na pomoći i istaknuvši važnost dodatne vojne pomoći”.

Objasnio je i kako će NATO dalje pomoći Ukrajini.

“Na kopnu će biti puno više snaga u istočnom bloku Saveza. Angažirat ćemo više zrakoplova, a na moru ćemo na stalnim položajima imati nosače, podmornice i borbene brodove. Osiguravamo oružje, moderne protuzrakoplovne i protutenkovske sustave kao i dronove. Saveznici čine sve što mogu a podupru Ukrajinu oružjem, kako bi se Ukrajina mogla braniti. U isti mah smo odgovorni spriječiti da se sukob ne prelije preko granica Ukrajine i da ne postane sukob Saveznica i Rusije, to bi bilo opasnije i razornije”, zaključio je.

Istaknuo je da su se saveznici složili oko opreme pomoću koje Ukrajina može zaštiti od bioloških prijetnji.

“Dat ćemo opremu za otkrivanje, obuku, medicinske potrepštine. Povećavamo spremnost Saveznika za kemijske, nuklearne i biološke prijetnje. Naš general je aktivirao elemente zaštite i Saveznici raspoređuju dodatne vidove obrane. Branimo Ukrajinu, ali i same sebe”, istaknuo je.