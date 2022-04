‘MORAMO IZREZATI TAJ MALIGNI NACISTIČKI TUMOR’: Žustri govor ruskog ambasadora otkrio da je opsjednut nacistima i da ima samo jedan cilj

Danas je 41. dan ruske invazije na Ukrajinu. Svijet potresaju snimke i fotografije mrtvih tijela iz Buče, grada u okolici Kijeva, u kojem je stradalo mnogo civila. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski optužuje Ruse da pokušavaju prikriti tragove svojih ratnih zločina te da je u Buči pobijeno više od 300 ljudi. Osudi Rusije pridružuje se i Zapad, američki predsjednik Joe Biden je Vladimira Putina nazvao ratnim zločincem i pozvao da mu se sudi. Britanija i SAD najavili još teže sankcije Rusiji nakon masakra u Buči, a EU kaže da su “sve opcije na stolu”. Rusija, s druge strane, odbacuje sve optužbe i tvrdi da su snimke ‘inscenirane’. Ukrajina tvrdi da ruska vojske sprema ofenzivu na Slovjansk na istoku zemlje kako bi se povezali sa snagama u regiji Donbas.

Ključne događaje pratite na portalu Dnevno.hr

22:37 Ruski ambasador pri UN-u: Moramo izrezati maligni nacistički tumor koji izjeda Ukrajinu

Ruski ambasador pri UN-u Vasilij Nebenzja danas je na sjednici Vijeća sigurnosti ponovio ruske tvrdnje o “nacistima u Ukrajini”. “Govore nam da u Ukrajini ne može biti nacista. Nažalost, oni su tamo na vlasti”, rekao je Nebenzja. Odbacio je optužbe da su ruske snage počinile ratne zločine u Buči. Tvrdi da postoje velike nekonzistencije u događajima kako su ih prikazali ukrajinski i zapadni mediji. “Ta tijela ni na koji način ne sliče na tijela koja leže na ulici tri ili četiri dana”, ponovio je.”Nismo došli u Ukrajinu osvojiti teritorij. Moramo izrezati maligni nacistički tumor koji izjeda Ukrajinu i koji bi s vremenom počeo izjedati i Rusiju. I taj cilj ćemo postići”, rekao je.

22:35 Rekordan broj Ukrajinaca želi da Ukrajina bude članica Europske unije

Broj Ukrajinaca koji žele ulazak svoje zemlje u Europsku uniju popeo se na 91 posto do kraja ožujka, ali je potpora za ulazak u NATO pala, pokazala je anketa istraživačke agencije Rating , piše Reuters. Podrška članstvu u EU uglavnom se kretala oko 60 posto u posljednje tri godine, ali je počela naglo rasti nakon što je Rusija napala Ukrajinu.

22:34 Evakuirano 3846 civila

Danas je iz ukrajinskih gradova humanitarnim koridorima evakuirano 3846 civila. Objavila je to zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk. To je nešto više nego jučer, kad je humanitarnim koridorima evakuirano 3376 Ukrajinaca.

22:05 Lavrov: To su provokacije Zapada

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da su masovne grobnice otkrivene u Buči provokacija s ciljem zaustavljanja mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine.”Postavlja se pitanje čemu služi ova očito neistinita provokacija. Skloni smo vjerovati da je razlog pronalaženje izgovora za miniranje pregovora koji su u tijeku, i to baš u trenutku kad vidimo svjetlo na kraju tunela, koliko god bilo slabo”, rekao je, optuživši za sabotiranje pregovora Zapad. Rekao je da se potenciranjem teme navodnih zločina želi izazvati histerija i da se remete pregovori.

21:30 Borrell: EU je ispod svake razine kada govorimo o vlastitoj obrani

“Rat u Ukrajini predstavlja tektonsku promjenu našeg sigurnosnog okruženja i nema alternative NATO-u za teritorijalnu obranu Europe”, rekao je šef europske diplomacije Josep Borrell. To nas je primoralo da revidiramo tekst Strateškog kompasa da bi uopće bio usvojen”, rekao je. Istaknuo je da NATO ostaje ključna organizacija koja će zajamčiti sigurnost našeg teritorija od mogućih agresora. “Nemamo alternativu NATO-u za teritorijalnu obranu Europe. Niti financijski gledano. NATO je i dalje ključna organizacija koja će zajamčiti sigurnost našeg teritorija od mogućih agresora”, kazao je Borrell. “EU je ispod svake razine kada govorimo o vlastitoj obrani. Trenutno smo na 1,5 posto BDP-a, jednako kao 2008. Shvatili smo da NATO neće riješiti sve naše sigurnosne probleme i da za neke probleme moramo imati vlastite kapacitete”, poručio je. Da bismo mogli i sami intervenirati, ako to NATO neće, Borrell smatra da vojske države članica moramo učinit interoperabilnima. Ovdje ne radimo na stvaranje europskog NATO-a, niti ne želimo oslabiti NATO”, poručio je.

21:00 Britanija zamrznula 350 milijardi dolara iz Putinove ratne blagajne

20:30 Johnson se izravno obratio Rusima

Britanski premijer Boris Johnson putem video snimke obratio se izravno građanima Rusije. Video je objavljen na društvenim mrežama te ima ruske titlove. “Ruski narod zaslužuje istinu, zaslužuje znati činjenice”, rekao je, dodavši kako su masakri koje je počinila ruska vojska tijekom invazije Ukrajine zgrozili svijet. “Civili su masakrirani, ubijeni dok su im biile svezane ruke. Žene silovane pred vlastitom malom djecom”.

19:50 Ukrajinci: Rusi pogodili strani trgovački brod

Trgovački brod pod stranom zastavom pogođen je ruskim projektilom u opkoljenom južnom ukrajinskom lučkom gradu Mariupolju, rekao je Viktor Višnov, zamjenik načelnika ukrajinske pomorske uprave. Strojarnica teretnog broda Azburg pod zastavom Dominike pogođena je projektilom koji je ispalila ruska mornarica u ponedjeljak navečer. “Brod je izgorio, a svih 12 članova posade evakuirano je na drugi brod. Jednom članu posade bila je potrebna medicinska pomoć koja mu je pružena i on je evakuiran”, piše Reuters.

19:35 SAD sutra uvodi novi paket sankcija

SAD će sutra najaviti novi paket sankcija Rusiji u koordinaciji sa zemljama članicama G7 i Europskom unijom, rekao je dužnosnik Bidenove administracije. Dodao je da novi paket sankcija značit će značajne troškove za Rusiju i poslati je putem daljnje ekonomske, financijske i tehnološke izolacije. Novim sankcijama bit će zabranjene nove investicije u Rusiju, postrožene već postojeće sankcije financijskim institucijama i državnim firmama.

19:20 Ukrajina: U masovnoj grobnici pokraj crkve u Buči moglo bi se nalaziti između 150 i 300 tijela

Ukrajinska pravobraniteljica za ljudska prava, Ljudmila Denisova, rekla je da bi se u masovnoj grobnici pokraj crkve u Buči moglo nalaziti između 150 i 300 tijela. Nije objasnila kako su Ukrajinci došli do tog broja, navodi Guardian.

18:50 Ukrajinski ministar poručio Putinu: Idi kvragu

Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Denis Monastirski poručio je Putinu da ide kvragu. Izjavio je to dok je bio u posjetu Buči, gradu koji je posljednjih dana glavna svjetska tema zbog masakra nad civilima o kojem su glasno progovorile ukrajinske vlasti. Monastirski, ukrajinski tužitelji i policija prikupljaju dokaze u Buči kako bi otvorili slučaj protiv Rusije za ratne zločine. Na pitanje Sky Newsa što bi Ukrajina mogla reći Putinu u pregovorima s obzirom na zločine koje su navodno počinile njegove snage, ministar je Putinu poslao poruku na engleskom: “Go to hell” (Idi kvragu).

18:45 Izrael osudio Rusiju zbog ratnih zločina

Izraelski ministar vanjskih poslova Yair Lapid oštro je osudio Rusiju zbog ratnih zločina u Ukrajini. “Slike i svjedočanstva iz Ukrajine su užasni. Ruske snage počinile su ratne zločine nad civilnim stanovništvom bez obrane. Oštro osuđujem ove ratne zločine”, poručio je. Izraelski premijer Naftali Bennett osudio je ubojstva civila u Buči, ali nije optužio ruske snage za te zločine. Sada je to učinio njegov ministar i to je prvi put da je Izrael optužio Rusiju za počinjenje ratnih zločina u Rusiji.

18:34 Češka šalje tenkove

Češka šalje tenkove T-72 i borbena vozila pješaštva BVP-1 u Ukrajinu.

18:30 Latvija i Estonija zatvaraju ruske konzulate

17:50 Zelenski pustio strašnu snimku

Na kraju govora ukrajinski predsjednik Zelenski je Vijeću sigurnosti pustio i video snimku u trajanju od jedne minute, a koja je prikazala mrtve Ukrajince, od kojih su neki bili i spaljeni.

17:15 Slovenija: Smanjenje ruskog diplomatskog osoblja

Slovensko ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je ruskom veleposlaniku u Ljubljani protest zbog ubojstava ukrajinskih civila u Buči i drugim mjestima u Ukrajini. Najavili su smanjenje ruskog diplomatskog osoblja u ruskom veleposlanstvu.

16:45 Zelenski se obraća Vijeću sigurnosti UN-a

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obraća se Vijeću sigurnosti UN-a. “Jučer sam se vratio iz Buče, koja je nedavno oslobođena. Nema zločina kojeg Rusi tamo nisu počinili. Ubijali su žene koje su molile za pomoć. Ubijali su cijele obitelji. Pokušali su spaliti tijela. Ruski vojnici su tražili i namjerno ubijali sve koji su radili za Ukrajinu. Ubijali su i silovali žene pred njihovom djecom. I to su radili ruski vojnici”, rekao je Zelenski. “U Ukrajini vidimo najgore ratne zločine od Drugog svjetskog rata. Namjerno stvaraju masovnu glad, namjerno uništavaju skloništa puna civila. Masakr u Buči je samo jedan, nažalost samo jedan primjer onog što okupatori čine našoj zemlji od početka invazije. Mariupolj, Borodjanka.. tamo su počinjeni zločini kao u Buči”, rekao je Zelenski.

“Znam što će Rusi reći na ovo. Okrivit će sve osim sebe za ove zločine. Iznosit će razne teorije tako da nitko ne može znati što se dogodilo. Ali ovo je 2022. godina, imamo konkrente dokaze, imamo satelitske snimke….”, rekao je ukrajinski predsjednik.

“Ruska vojska otvoreno pljačka gradove i sela koja su osvojili. Kradu sve, počevši s hranom. Kradu nakit žrtava, nakit na kojem još ima krvi”, rekao je Zelenskij.

“Ako se ovo nastavi, sve zemlje će se oslanjati na svoju oružanu snagu, a ne na međunarodno pravo. UN tada može prestati s radom. Jeste li spremni na to? Ako ne, onda morate hitno djelovati”, rekao je Zelenskij.

16:36 Nove sankcije Rusiji

Europska unija planira predložiti obvezno postupno ukidanje uvoza ugljena iz Rusije kao izravan odgovor na izvješća da su ruske snage počinile očite ratne zločine u Ukrajini. Očekuje se da će Europska komisija također predložiti zabranu ulaska većini ruskih kamiona i brodova u EU, dodaju izvori. EU za sada ne planira sankcionirati naftu ili plin. EU želi proširiti kontrolu izvoza na više tehnologija koje se koriste u obrambenom sektoru i drugim ključnim industrijama, kao i ograničenja prodaje LNG opreme. Von der Leyen je na Twitteru objavila popis sankcija koje EU sutra uvodi Rusiji: zabrana uvoza ugljena iz Rusije, vrijedna 4 milijarde eura godišnje, čime se smanjuje još jedan važan izvor prihoda za Rusiju. Potpuna zabrana transakcija za 4 ključne ruske banke, među kojima je VTB, 2. najveća ruska banka. Zabrana pristupa ruskim plovilima lukama EU i zabrana ruskim i bjeloruskim prijevoznicima u cestovnom prometu. Daljnje zabrane izvoza, vrijedne 10 milijardi eura, u ključnim područjima: napredni poluvodiči, strojevi i transportna oprema. Posebne nove zabrane uvoza, vrijedne 5,5 milijardi eura.

16:35 I Španjoska protjeruje ruske diplomate

Španjolska će protjerati oko 25 ruskih diplomata, rekao je u utorak španjolski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares, dok će Švedska pod optužbama špijunaže protjerati tri diplomata, pridruživši se drugim zemljama EU-a u svome odgovoru na navodne ratne zločine ruskih vojnika u Ukrajini.

16:00 Ureda UN-a za ljudska prava: Ovo je krajnje uznemirujuće

Glasnogovornica Ureda UN-a za ljudska prava Liz Throssell, razgovarala je s novinarima o dokazima zločina u Ukrajini. “Čini se da je ono o čemu ovdje govorimo izravno ubijanje i gađanje civila u Buči. Ovo je krajnje uznemirujuće i zaista snažno sugerira da su oni bili izravno ciljani kao pojedinci, ono što moramo naglasiti je da je prema međunarodnom humanitarnom pravu namjerno ubijanje civila ratni zločin”, rekla je.

15:15 Medvedev: Prilika da se konačno izgradi otvorena Euroazija – od Lisabona do Vladivostoka

Putinov suradnik i bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev objavio je na Telegramu status u kojem je još jednom Ukrajince optužio za propagandu. U njemu ponavlja retoriku Kremlja koja dovodi u pitanje Ukrajinu kao neovisnu zemlju, referirajući se na pseudo povijest ukrajinske državnosti. “Ruski predsjednik Vladimir Putin čvrsto je postavio cilj demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine. Ovi složeni zadaci se ne događaju odjednom. I o njima će se odlučivati ​​ne samo na ratištima”, napisao je i dodao da je potrebno primijeniti dijela Ukrajinaca, punu lažnih mitova. “To je cilj radi mira budućih generacija samih Ukrajinaca i prilike da se konačno izgradi otvorena Euroazija – od Lisabona do Vladivostoka. Ukrajinski diplomat Oleksander Šerba reagirao je na to, zapitavši se na Twitteru znači li to da ni Lisabon više nije siguran.

15:10 Kličko: Svaki euro koji pošaljete Rusiji je krvav novac, na njemu je ukrajinska krv

14:55 Poljska potpisala ugovor o kupnji 250 tenkova Abrams

14:50 Španjolska se pridružuje drugim zemljama u protjerivanju ruskih diplomata

Španjolska je postala još jedna država EU koja je izbacila ruske diplomate usred globalnog negodovanja zbog navodnih civilnih ubojstava od strane ruskih snaga u Ukrajini. Odluka Madrida o protjerivanju 25 diplomata i osoblja veleposlanstva uslijedila je nakon sličnih poteza Njemačke, Francuske, Italije, Švedske i Danske. Španjolski ministar vanjskih poslova kaže kako očekuje da će Rusija odgovoriti vlastitim protjerivanjem. Moskva i dalje poriče da su njezini vojnici počinili zločine u ukrajinskom gradu Buča i drugdje.

Ukrajinski predsjednik će se virtualno pojaviti na sastanku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Očekuje se da će Volodimir Zelenski pozvati zemlje da udare Moskvu oštrijim sankcijama.

14:30 Francuska otvara istragu ratnih zločina zbog djela protiv svojih građana u Ukrajini

14:05 Austrijski kancelar ide u Ukrajinu

Austrijski kancelar Karl Nehammer posjetit će Ukrajinu i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog narednih dana. Njegov glasnogovornik rekao je kako se sa Zelenskim čuo u ponedjeljak. Dodao je i kako cilj Austrije da nastavi pružati humanitarnu i političku potporu Ukrajini. Nehammerov ured priopćio je kako neće objavljivati nikakve druge detalje njegovog puta zbog sigurnosnih razloga.

Ljudima je naređeno da ostanu u zatvorenom prostoru nakon što su Rusi udarom u istočnoj Ukrajini pogodili spremnik dušične kiseline. Stanovnicima u istočnom ukrajinskom gradu Rubižnje je rečeno da ostanu u zatvorenom prostoru nakon što je ruski napad pogodio spremnik dušične kiseline, uzrokujući oblak otrovnog dima koji je prekrio područje. Nejasno je koliko je kiseline bilo u spremniku, ali je tvar “prilično otrovna”, upozorio je u utorak čelnik regionalne vojne uprave Lugansk Serhiy Haidai. Ljudima je rečeno da ostanu u kući ili da nose masku za lice umočenu u otopinu natrija i paze na smjer vjetra.

“Bolje je pričekati unutra, ova kiselina će se raspasti nakon kiše. Ali nitko ne zna kada će padati kiša. Stoga, molim vas, gledajte ovaj ružičasti oblak i ako krene prema vama — molim vas, sakrijte se unutra i pričekajte unutra. Ovo je bio izravan pogodak u spremnik”, rekao je Haidai u izjavi. Ova vijest dolazi nakon što je ruska vojska rekla da prebacuje fokus na istočnu regiju Donbasa nakon povlačenja snaga iz okolice Kijeva i sjeverne Ukrajine.

🛑 WARNING ❗

In Rubizhne, #Luhansk region, Russian troops hit a tank with nitric acid!

Nitric acid is very dangerous if inhaled, swallowed or if it is in contact with skin.

The consequences of this incident are similar to usage of chemical or biological weapons!

1/2 pic.twitter.com/o5kPccPg6u

— Verkhovna Rada of Ukraine – Ukrainian Parliament (@ua_parliament) April 5, 2022