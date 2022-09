JOŠ JEDAN MRTAV, MISTERIOZNA SMRT MOĆNOG RUSA! Pronašli ga kako leži u blizini bolnice: Bio je na liječenju, nešto strašno se dogodilo

Predsjednik ruske energetske kompanije Lukoil Ravil Maganov (67) pronađen je mrtav nakon što je navodno pao s odjela na 6. katu bolnice u Moskvi, gdje je bio na liječenju.

Što je uzrokovalo poduzetnikov pad još nije poznato.

Oko cijelog događaja pokrenuta je istraga, prenosi Reuters.

Ruska novinska agencija ENews112 izjavila je vijest o njegovoj smrti, navodeći da je preminuo od posljedica pada. Prema izvoru za ruske medije, tijelo je pronađeno u blizini Centralne kliničke bolnice u Ulici maršala Timošenka. Tijelo je navodno pronašlo bolničko osoblje.

Maganov je 1980-ih radio u Langepasneftegazu, koji je kasnije postao dio LUKOIL-a. Od osnutka dioničkog društva obnašao je rukovodeće dužnosti u LUKOIL-u. Godine 2020. postao je čelnik uprave.

