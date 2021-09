MILANOVIĆ: ‘Američki diplomat je rekao kako treba ukinuti etničke prefikse. To neka proba napraviti u Teksasu’

Tjednik Lider organizirao je svoju 13. konferenciju “Dan velikih planova” pod nazivom “Koje prilike i opasnosti donosi 2022.?”. Na konferenciji će govoriti i predsjednik Republike Zoran Milanović, guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić te glavni direktor HUP-a Damir Zorić.

Predsjednik Zoran Milanović govorit će o privlačenju investicija i poticanju izvoza, ministar Tomislav Ćorić će predstaviti ekonomsku politiku Vlade 2022., a Boris Vujčić, guverner HNB-a, pričat će o utjecaju pandemije na korporativni sektor.

Na konferenciji je dao izjavu za medije u kojem su ga novinari upitali o Bosni i Hercegovini, sastanku s Bakirom Izetbegovićem i cijepljenju.

Mesić je doveo Izetbegovića

“To je dobro što se dogodilo, trebalo se dogoditi prije deset godina. Sada je došao, drago mi je zbog toga. Mislim da je prostor za suradnju Hrvata i Bošnjaka velik. To ne treba ići na štetu Srba. S Izetbegovićem nisam razgovarao o Komšiću. Izetbegović je, ne jedini, nego najveći predstavnik bošnjačkog naroda. Pokušat ću napraviti da se više nađu zajedno. Da ih ne hvataju različiti pomoćnici ambasadora. Načinili su mnogo štete. Američki diplomat je rekao kako treba ukinuti etničke prefikse. To neka proba napraviti u Teksasu”, rekao je predsjednik.

O Komšiću nisu pričali kaže Milanović.

“Ako govorimo o zagrebačkoj obnovi, sad već ulazimo u crveno. Fakturiralo se ili pokušalo fakturirati sve moguće, a pobijedila je opcija koja sada jedva preživljava. Bitno je da i premijer posveti tome pažnju. Zagreb se ne može zaduživati preko određene točke”, rekao je Milanović i otkrio kako je Mesić doveo Izetbegovića.

“Gospodin Mesić me nazvao i predložio taj susret. Što se mene tiče, to je moglo biti i prije godinu dana. Došao je sa gospodinom Izetbegovićem. Osjećao se bolje vjerojatno zbog toga. Nije uobičajeno, ali neka”, rekao je Milanović.

O cijepljenju

"Smatram da je to bezveze. Cijepiti se može svako. Ja sam u društvu s ljudima koje ne pitam jesu li cijepljeni. Ja nemam razloga kome podilaziti. Ja sam cijepljen i to mi je dovoljno. Jesu li bolnice krcate? Nisu. Važno je da ljudi počnu slobodnije živjeti. Da se glava mala propuše i da dođemo na svjež zrak", poručio je Milanović.

Vojska Republike Srpske









Vojska Republike Srpske

Upitan je i o tome je li na sastanku s Bakirom Izetbegovićem govorio o najavi Milorada Dodika kako će predložiti osnivanje vojske Republike Srpske.

“Nismo se u opće dotakli Republike Srpske. Ta vojska nije predviđena Ustavom. Vojska nije realna. Inače, vojska Bosne i Hercegovine de jure postoji, a de facto je nema. Postoji nešto zapovjednog kadra, nešto vojnika. Gospodin Dodik je na određeni način i talac situacije u Republici Srpskoj i elemenata koji su radikalniji od njega iako ja ne mislim da je on radikalan. Prijetit vojskom RS-a nije glupost, nego neozbiljnost. Što je to, deset pušaka? Mitraljeza? To košta. Mi znamo što si Hrvatska može priuštiti. Više nego Srbija, a opet malo”, rekao je Milanović.