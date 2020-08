MICHELLE OBAMA NAPALA TRUMPA: Opekla se kao nikad! Jednom objavom žestoko joj spustio

Američki predsjednik Donald Trump odgovorio je na prozivke bivše prve dame Michelle Obame koja je poručila da je on “krivi predsjednik” za SAD.

“Neka netko objasni Michelle Obami da Donald J. Trump ne bi bio ovdje u prekrasnoj Bijeloj kući, da nije bilo njenog supruga, Baracka Obame”, napisao je aktualni predsjednik SAD-a u nizu objava na Twitteru.

Somebody please explain to @MichelleObama that Donald J. Trump would not be here, in the beautiful White House, if it weren’t for the job done by your husband, Barack Obama. Biden was merely an afterthought, a good reason for that very late & unenthusiastic endorsement…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2020