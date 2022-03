‘MESAR IZ MARIUPOLJA’ NA UDARU! Stigle crne slutnje iz NATO-a: ‘Imamo podatke’, Stoltenberg otkrio što se događa na terenu

Ruska invazija na Ukrajinu traje već 36. dan. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je bio u prvom posjetu Kini nakon početka invazije, čini se bez konkretnih rezultata za Rusiju. Bijela kuća navodi da postoji napetost između Vladimira Putina i njegovih generala zbog krivih informacija o stvarnom stanju na ratištu. S tim se slaže i šef Pentagona John Kirby koji kaže da Putin ne shvaća puni razmjer u kojem njegove snage ne postižu ciljeve u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ne vjeruje ruskim obećanjima o deeskalaciji borbi, već smatra da se radi o pripremi za nove udare u regiji Donbas. Gradonačelnik Irpina, grada u okolici Kijeva, tvrdi da je Rusija nastavila s bombardiranjem. Unatoč prijetnjama, čini se da je Kremlj ipak dopustio europskim zemljama da plin plaćaju u eurima, tvrdi njemačka vlada. Visoki ukrajinski dužnosnik rekao je da će Ukrajina i Rusija pregovore nastaviti online 1. travnja. Razvoj događaja pratite na Dnevno.hr

14:15 Norveški premijer pozvao Putina da okonča rat

Norveški premijer Jonas Gahr Stoere rekao je da je zatražio od ruskog predsjednika Vladimira Putina da hitno povuče svoje vojnike iz Ukrajine i omogući humanitarni pristup. Razgovarali su sat vremena, navodi se u norveškoj izjavi koju je citirala novinska agencija Reuters.

Nakon poziva, Stoere je rekao da ima “vrlo ograničena očekivanja”. Norveška dijeli granicu s Rusijom na krajnjem sjeveru i članica je vojnog saveza NATO-a.

14:00 NATO ne vjeruje Rusima

NATO ne vjeruje ruskim najavama da će smanjiti vojne operacije oko Kijeva i ima podatke da nije riječ o povlačenju, nego o pregrupiranju, izjavio je glavni tajnik Saveza Jens Stoltenberg.

13:30 Regrutacija u Rusiji

Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je potpisao uredbu o redovitoj proljetnoj regrutaciji 134.000 vojnih obveznika između 18 i 27 godina koja, kako je priopćilo ministarstvo obrane, nema nikakve veze s ratom u Ukrajini.

“Odlučujem da od 1. do 15. travnja 2022. bude izvršeno novačenje ruskih državljana od 18 do 27 godina koji nisu u rezervnom sastavu, i to 134.500 ljudi”, navedeno je u uredbi.

Ona je uslijedila pet tjedana nakon ruske invazije, no ministar obrane Sergej Šojgu je u srijedu rekao da nitko neće biti poslan na neko “žarište sukoba”.

“Većina vojnog osoblja će proći profesionalnu obuku u centrima za obuku u trajanju od tri do pet mjeseci. Ponovo naglašavam, regruti neće biti poslani ni na koje žarište”, rekao je Šojgu.

No, Mihail Benjaš, odvjetnik koji zastupa nekoliko članova Ruske nacionalne garde koji su odbili naredbu za odlazak u Ukrajinu, tvrdi da prema ruskom zakonu ročnici mogu biti poslani u borbu nakon nekoliko mjeseci obuke.









Šojgu je pojasnio da će se oni koji dobiju poziv početi raspoređivati u dodijeljene vojne baze krajem svibnja.

12:40 Velika Britanija: Uveli smo sankcije ‘mesaru Mariupolja’

Velika Britanija je rekla da je uvela dodatne sankcije istaknutim ruskim osobama i vojnim čelnicima, uključujući Sergeja Brileva, propagandista koji je vlasnik informativnog kanala Russia Today (RT).









Drugi Rusi koji se suočavaju s sankcijama uključuju Aleksandra Žarova, izvršnog direktora Gazprom-Media, Alekseja Nikolova, generalnog direktora RT-a i Antona Anisimova, čelnika Sputnik International Broadcastinga. General-pukovnik Mihail Mizincev, nazvan “Mariupoljski mesar”, također je među 14 novih dodataka na popisu sankcija.

Komentirajući sankcije, Liz Truss, ministrica vanjskih poslova je rekla: “Putinov rat protiv Ukrajine temelji se na bujici laži. Britanija je pomogla voditi svijet u razotkrivanju dezinformacija iz Kremlja, a ova najnovija serija sankcija pogađa besramne propagandiste koji izbacuju Putinove lažne vijesti i priče. “Nastavit ćemo s novim sankcijama kako bismo pojačali pritisak na Rusiju i osigurali da Putin izgubi u Ukrajini. Ništa i nitko nije pošteđen”.

12:15 Proruski separatisti tvrde da kontroliraju veliki dio Donbasa

Proruski separatisti u Donbasu u četvrtak su potvrdili da kontroliraju gotovo cijelo područje Luganska i polovicu Donecka, a zauzimanje tog teritorija na istoku Ukrajine Moskva je navela kao prioritet svoje vojne operacije. “Jutros, 31. ožujka, oslobođeno je više od 90 posto teritorija Narodne Republike Lugansk”, objavila je lokalna vlada tog područja čiju je neovisnost Rusija priznala uoči same invazije na Ukrajinu.

Prije ruske ofenzive, separatisti koji su u ratu protiv ukrajinskih snaga od 2014., kontrolirali su približno po trećinu teritorija Donecka i Luganska, tj. 8900 od 26.500 četvornih kilometara Donecka i 8400 od 26.700 četvornih kilometara Luganska. U Donecku je pao u ruke ruskih i proruskih snaga grad Mariupolj koji je tjednima bio u okruženju, tvrde ruske snage.

12:10 Kadirov: 95 posto Mariupolja pod ruskom kontrolom

Ramzan Kadirov, čelnik Čečenija, ruske kavkaske republike, kazao je da je 90 do 95 posto Mariupolja pod ruskom kontrolom. Po njegovim riječima, posljednji ukrajinski branitelji u Mariupolju nalaze se u metalurškoj tvornici Azovstal. Prema ukrajinskih izvorima u Mariupolju se vode žestoke borbe i grad je još pod kontrolom ukrajinskih snaga.

12:00 Zelenski: I drugi bi se mogli ohrabriti, ako Rusija ne bude kažnjena

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je australskom parlamentu u četvrtak da Moskva mora odgovarati za prošla nedjela jer da se reagiralo ranije ne bi se odvijala sadašnja invazija te je upozorio da bi nekažnjavanje Moskve moglo ohrabriti druge zemlje da zarate protiv svojih susjeda. Zelenski je pozvao na nove i strože sankcije kao odgovor na rusku invaziju Ukrajine i sugerirao da su godine neuspjeha u obuzdavanju globalne moći ohrabrile Moskvu.

“Ne zaustavimo li sada Rusiju, ne pozovemo li Rusiju na odgovornost onda će neke druge zemlje u svijetu koje jedva čekaju sličan rat protiv svojih susjeda odlučiti da su takve stvari i njima moguće, rekao je Zelenski u video obraćanju. Australija i njezini saveznici na Zapadu zabrinuti su zbog sve agresivnije retorike Kine u vezi s Tajvanom, čiju neovisnost osporava.

“Sada se odlučuje o sudbini globalne sigurnosti”, rekao je Zelenski. “Nitko ne može pobijediti… nitko ne može spasiti ijedan komadić svijeta od radioaktivnog (uništenja) koje bi se dogodilo ako se koristi nuklearno oružje”, rekao je.

11:20 Snimke razaranja u Mariupolju

Na društvenim mrežama pojavljuju se snimke razmjera uništenja u Mariupolju.

The scale of destruction in #Mariupol visible in this drone footage is shocking. #SaveMariupol #StopRussia pic.twitter.com/t4cHeRWjRi — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 31, 2022

11:00 Zelenski: Ukrajina je nepobjediva dokle god ima podršku međunarodne zajednice

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskii rekao je australskom parlamentu da je njegova zemlja “nepobjediva” protiv Rusije sve dok može računati na podršku svjetske zajednice. Zelenski je optužio Vladimira Putina za “nuklearnu ucjenu” i rekao da je nekontrolirana Rusija “prijetnja” svijetu, sugerirajući da njezini postupci mogu potaknuti druge nacije da slijede njihov primjer, u tanko prikrivenom upozorenju parlamentu kojem se obraćao.

10:45 Moskva neće odbiti sastanak Lavrova i Kulebe

Moskva neće odbiti sastanak između svog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i njegovog ukrajinskog kolege Dmytra Kulebe, ali svaki razgovor između njih trebao bi biti sadržajan, citirala je novinska agencija RIA rusko ministarstvo vanjskih poslova. Turski ministar vanjskih poslova Mevlüt Çavuşoğlu izjavio je ranije danas da Turska radi na okupljanju ukrajinskog i ruskog ministara vanjskih poslova za daljnje razgovore nakon što je ovog tjedna bila domaćin mirovnim pregovorima u Istanbulu.

10:30 Rusija akreditirala talibanskog predstavnika

Rusija je akreditirala talibanskog diplomata za suradnju s novom afganistanskom vladom, ali je i dalje zabrinuta zbog prijetnje islamističkih skupina koja se prelijeva u Rusiju preko središnje Azije, izjavio je u četvrtak ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Rusija je talibane označila kao “terorističku organizaciju”, ali je u brojnim prilikama pozdravljala njihove članove na razgovorima. Sjedinjene Države i njihovi saveznici povukli su svoje vojnike iz Afganistana nakon 20 godina, a talibani su preuzeli vlast u kolovozu nakon što je vlada koju podržava SAD pala. Govoreći na konferenciji u Kini posvećenoj Afganistanu, Lavrov je rekao da rastuće trgovinske i gospodarske veze između Afganistana i zemalja u regiji pridonose potencijalnom međunarodnom priznanju njihove administracije. Rekao je da je talibanski predstavnik već aktivan u Moskvi. “Želio bih napomenuti da je prvi afganistanski diplomat koji je stigao u Moskvu prošlog mjeseca i kojeg su poslale nove vlasti dobio akreditaciju u ruskom ministarstvu vanjskih poslova”, rekao je.

10:00 17 autobusa je već na putu od Zaporožja do Mariupolja – slijedi još autobusa za evakuaciju civila

Ukrajinska vlada šalje 45 autobusa za evakuaciju civila iz opkoljenog grada Mariupolja, rekla je potpredsjednica vlade Iryna Vereshchuk. Sedamnaest autobusa je već otišlo za Mariupolj iz Zaporožja, oko 220 kilometara na sjeverozapadu. “Večeras smo dobili poruku od Međunarodnog odbora Crvenog križa da Ruska Federacija potvrđuje svoju spremnost da otvori pristup humanitarnom konvoju u grad Mariupolj s tranzitom kroz grad Berdjansk”, rekla je ona u videu objavljenom na Telegramu. Šaljemo 45 autobusa na koridor Mariupolj.

Agencija France-Presse javlja da je još 28 čekalo na odobrenje za prolazak ruske kontrolne točke u Vasilovki, u blizini Zaporožja. “Učinit ćemo sve što je moguće kako bismo osigurali da autobusi danas stignu u Mariupol i pokupe ljude koji još nisu uspjeli izaći iz grada”, rekla je Vereschuk.

09:30 Analiza CNN-a: Lavrov posjetio Kinu i Indiju u sjeni ukrajinskog rata

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sastaje se ovaj tjedan sa svojim kolegama u Kini i Indiji – dvije zemlje pod pritiskom da osude ruske akcije u Ukrajini dok raste broj poginulih u ničim izazvanom sukobu. Lavrov se prvi put sastao s kineskim ministrom vanjskih poslova Wang Yijem u srijedu prije planiranog leta za Indiju u četvrtak, što je tek njegovo drugo putovanje u inozemstvo od početka ruske invazije 24. veljače.

Na papiru se Lavrovljev sastanak s Wangom navodno odnosio na previranja u Afganistanu. No, jedan stručnjak rekao je da je “nezamislivo” da neće razgovarati o situaciji u Ukrajini, uključujući oštre sankcije koje je međunarodna zajednica uvela Rusiji i njezinoj saveznici Bjelorusiji. “Nezamislivo je da će strane izbjegavati Ukrajinu u svojim raspravama, bez obzira na to što kažu da je fokus posjeta”, rekao je Steve Tsang, direktor Kineskog instituta SOAS na Sveučilištu u Londonu, uoči posjeta.

Lavrovljev put dat će mu priliku da procijeni stanje odnosa Rusije s Kinom i Indijom jer su pod sve većim međunarodnim nadzorom zbog nedostatka snažnog odgovora Moskvi. I Kina i Indija odbile su izravno osuditi rusku brutalnu invaziju, a obje su se suzdržale od glasovanja o rezolucijama Ujedinjenih naroda u kojima se traži da Moskva odmah zaustavi napad na Ukrajinu. Do kraja Lavrovljevog prvog dana u Kini u srijedu, Peking je jasno iznio svoj stav.

“Ne postoji gornja granica za suradnju Kine i Rusije, nema gornje granice za nas da težimo miru, nema gornje granice za nas da zaštitimo sigurnost i nema gornje granice za nas da se suprotstavimo hegemoniji”, rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Wang Wenbin, prema državnoj vlasti novinska agencija Xinhua.

09:35 Kirby: Putinovi savjetnici boje se reći mu istinu

Glasnogovornik Pentagona John Kirby rekao je da ruskog predsjednika Vladimira Putina njegovo Ministarstvo obrane nije u potpunosti informiralo o neuspjesima njegove vojske u Ukrajini tijekom prošlog mjeseca. Procjene je nazvao “neugodnim” jer bi neupućeni Putin mogao rezultirati “manje vjernim” naporom za okončanje sukoba kroz mirovne pregovore. “Druga stvar je da ne znate kako će takav vođa reagirati na loše vijesti”, rekao je.

Bijela kuća je priopćila da su Putinovi savjetnici previše uplašeni da bi mu rekli koliko loše ide rat u Ukrajini i da ne čuju o punom utjecaju sankcija na rusko gospodarstvo. Kate Bedingfield rekla je da SAD imaju informacije da se Putin “osjećao zavedenim od strane ruske vojske” i da je to rezultiralo “trajnim napetostima između Putina i njegovog vojnog vodstva”.

09:10 ‘Europa mora prestati kupovati ruski plin i naftu’

Europa mora prestati kupovati naftu i plin od Rusije i trebala bi primijeniti nove sankcije zbog ruske invazije na Ukrajinu, rekao je to litvanski predsjednik Gitanas Nauseda. Nauseda je na zajedničkoj konferenciji za novinare s danskim premijerom rekao: “Europa mora prestati kupovati ruski plin i naftu, jer režim Kremlja tim novcem financira uništavanje ukrajinskih gradova i napade na mirne civile. Peti paket sankcija mora zadati maksimalan udarac režimu Kremlja.”

09:00 Sergej Lavrov sastao se s vršiteljem dužnosti ministra vanjskih poslova Afganistana u Kini

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov susreo se u četvrtak s vršiteljem dužnosti ministra vanjskih poslova Afganistana Amirom Khan Muttaqijem u Tunxiju u Kini, priopćilo je rusko Ministarstvo vanjskih poslova. Lavrov se u srijedu sastao s kineskim ministrom vanjskih poslova Wang Yijem u Tunxiju. Na fotografiji koju je objavilo rusko ministarstvo, njih dvoje su prikazani kako nose maske i kako se pozdravljaju laktovima.

08:45 Kličko: Vladimir otišao na sastanak u Njemačku

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je na Twitteru da je njegov brat Vladimir otputovao na sastanak u Njemačku. “Danas je vrlo važno ujediniti sve snage i konsolidirati poziciju i djelovanje naših partnera”, objavio je Kličko.

Друзі! Сьогодні дуже важливе об’єднання усіх сил – як в Україні, так і консолідація позиції та дій країн-партнерів нашої держави. Володимир поїхав із делегацією від України на зустрічі в Німеччину. pic.twitter.com/RSjGdYUQ0c — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) March 31, 2022

08:20 Tajvan ima radnu skupinu za proučavanje taktike rata u Ukrajini

Tajvansko ministarstvo obrane osnovalo je radnu skupinu za proučavanje taktike rata u Ukrajini, uključujući i način na koji se ta zemlja uspjela obraniti protiv Rusije, te su o tome razgovarali sa Sjedinjenim Državama, prema nedavnom izvješću Reutersa. Tajvan, za koji Kina polaže pravo na kao na svoj vlastiti teritorij, podigao je razinu uzbune nakon ruske invazije na Ukrajinu, oprezan zbog mogućeg poduzimanja sličnog poteza Pekinga na otoku i mogućeg utjecaja rata na kinesko vojno razmišljanje o Tajvanu.

Obraćajući se novinarima u kuloarima parlamenta, ministar obrane Chiu Kuo-cheng rekao je da su imali “kontakt” sa stranim zemljama kako bi razgovarali o tome kako se rat vodi, te da su osnovali vlastitu radnu skupinu za proučavanje. Teme koje Tajvan prati uključuju lošu vojnu izvedbu Rusije i otpor Ukrajine, rekao je.

08:00 Novi obavještajni podaci: Nastavljeno rusko granatiranje

Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je najnovije obavještajne podatke o ruskom napadu na Ukrajinu. Ministarstvo obrane kaže, unatoč tome što je Moskva rekla da planira smanjiti svoju vojnu aktivnost oko ukrajinskog grada Černihiva, “značajno rusko granatiranje i raketni napadi su nastavljeni”. Upozoravaju da će u nadolazećim danima vjerojatno biti “teških borbi” u predgrađima ukrajinske prijestolnice, Kijeva, dok ruske trupe održavaju položaje istočno i zapadno od grada – iako se ograničen broj jedinica povukao.

Teške borbe se nastavljaju u Mariupolju, ali ukrajinske snage i dalje kontroliraju grad, dodaje se u ažuriranju.

07:30 Mobilne mreže koriste se za ciljanje trupa na obje strane

Ukrajinski vojnici opisali su opasnosti korištenja mobitela na prvoj crti bojišnice u sukobu s ruskim separatistima. “Kada čujete dron, imate oko pet sekundi da napustite svoju poziciju i pobjegnete. Raketa će doletjeti tako brzo”, kažu za Sky News. Novi dokazi upućuju na to da se mobilne mreže sada koriste kao ratni instrument u trenutnom sukobu, jer svaka strana prati telefone vojnika.

07:00 Šef francuske obavještajne službe smijenjen jer nije predvidio rusku invaziju

Ravnatelj francuske vojne obavještajne službe, general Éric Vidaud, bit će smijenjen sa svoje dužnosti jer je odbacio mogućnost invazije Rusije na Ukrajinu, izvijestili su francuski mediji u četvrtak. Pozivajući se na interni izvor u Ministarstvu oružanih snaga, lokalni medij l’Opinion rekao je da je general Vidaud smijenjen zbog “nedovoljnog informiranja” i “nedostatka vladanja temama”. Načelnik francuskog stožera obrane Thierry Burkhard priznao je u intervjuu za Le Monde da je do smjene došlo kada su francuske obavještajne službe – uključujući Vidauda – shvatile da su napravile pogrešnu analizu ruske prijetnje u Ukrajini, što je bilo u suprotnosti s procjenom SAD-a.

06:00 Rusija je objavila prekid vatre u Mariupolju

Rusko ministarstvo obrane objavilo je u četvrtak lokalno primirje kako bi se omogućila evakuacija civila iz ukrajinskog lučkog grada Mariupolja pod opsadom, javlja agencija France-Presse. Humanitarni koridor od Mariupolja do Zaporožja, preko luke Berdiansk pod ruskom kontrolom, bit će otvoren od 10 sati, priopćilo je ministarstvo u srijedu.

“Da bi ova humanitarna operacija uspjela, predlažemo da se provede uz izravno sudjelovanje Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice i Međunarodnog odbora Crvenog križa”, stoji u priopćenju ministarstva. Rusko ministarstvo zatražilo je od Kijeva da jamči “bezuvjetno poštivanje” primirja putem pismene obavijesti ruskoj strani, UNHCR-u i ICRC-u prije 6 ujutro u četvrtak. Moskva je također zatražila od ukrajinske vojske da se obveže osigurati sigurnost autobusnih konvoja duž određenog koridora. Ministarstvo je također priopćilo da je pristalo na prijedlog Kijeva da se u posljednja 24 sata otvore četiri nova humanitarna koridora od Mariupolja do Zaporožja.

05:20 Zelenski: Ukrajina se priprema za novu rusku ofenzivu na istoku zemlje

Ukrajinske snage pripremaju se za nove napade na istoku zemlje gdje Rusi jačaju vojnu prisutnost, nakon što su pretrpjeli neuspjehe u blizini glavnog grada Kijeva, izjavio je u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U ranojutarnjem video obraćanju, Zelenski se osvrnuo na pokrete ruskih trupa od Kijeva i Černihiva, rekavši da to nije povlačenje već “posljedica rada naših branitelja”. Istaknuo je i da je uočeno gomilanje ruskih snaga s ciljem novih udara na područje Donbasa, te kako se Ukrajina za to priprema. Inače, Rusija je nedavno najavila da će “radikalno smanjiti” svoje “vojno djelovanje u smjeru Kijeva i Černihiva” i da će se usredotočiti samo na područje Donbasa, na istoku zemlje. Zelenskij je rekao i da se mirovni pregovori između Ukrajine i Rusije nastavljaju “no za sada postoje samo riječi, ništa konkretno”.

05:15 Nastavak pregovora Rusa i Ukrajine 1. travnja putem interneta

Rusija i Ukrajina nastavit će svoje mirovne pregovore putem interneta 1. travnja, izvijestio je visoki ukrajinski dužnosnik u srijedu, nakon što je posljednji krug pregovora okončan u Turskoj. Ukrajinski pregovarač David Arakhamia objavio je da je Ukrajina predložila da se susretnu čelnici tih dvaju zemalja, no da je Rusija odgovorila da je potrebno još raditi na nacrtu sporazuma. Službeni Kremlj je u srijedu ocijenio da nije bilo “pomaka” u pregovorima zaraćenih strana u Istanbulu. Ta ocjena uslijedila je nakon ranije i optimističnije intonirane izjave glavnog ruskog pregovarača Vladimira Medinskog, koji je rekao da je Kijev pokazao volju da prihvati glavne ruske zahtjeve, uključujući odustajanje od članstva u NATO-u, no uz opasku da stajalište Moskve o Donbasu i Krimu ostaje nepromijenjeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rano jutros je izjavio da se mirovni pregovori između Ukrajine i Rusije nastavljaju “no za sada postoje samo riječi”.

05:00 Čelnik britanske službe: Ruski vojnici odbijali zapovijedi, oborili vlastiti avion

Čelnik GCHQ-a Jeremy Fleming rekao je da je ruski predsjednik Vladimir Putin uvelike krivo procijenio sposobnosti nekoć moćnih ruskih oružanih snaga, a istovremeno podcijenio spremnost na otpor ukrajinskog naroda, kao i odlučnost Zapada, koji je kaznio Moskvu koordiniranim sankcijama. “Putin je uvelike krivo procijenio situaciju. Vjerujemo da mu se savjetnici boje reći istinu”, kazao je Fleming u govoru u Canberri na Australskom nacionalnom sveučilištu. Pozivajući se na nove obavještajne podatke, Fleming je rekao da postoje dokazi o niskom moralu i lošoj opremljenosti ruskih vojnika.