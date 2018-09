MASOVNO SE OSNIVAJU UDRUGE ZA ZAŠTITU MUŠKIH PRAVA ‘Dovoljno je već da ti supruga prijeti prijavom, a nisi kriv’

Autor: R.M.

Sve je veći broj udruga koje nastoje zaštititi prava muškaraca, bilo povodom obiteljskog nasilja, silovanja ili pak poslovnog mobinga. Jedna takva grupacija osnovana je u Indiji, a njome se pozabavio VICE.

Jesu li samo muškarci krivci za obiteljsko nasilje?

“Suvremeno društvo propagira da su jedino muškarci krivi za kriminalne postupke. Nema nikoga tko govori o muškim problemima i to nas okuplja” smatra lider jedne takve indijske udruge, a voditelj navodi kako i u SAD-u postoje slične skupine ali se sastaju rijetko ili nikad. U Aziji se pak sve češće stvaraju platforme za njihovu političku involviranost. S obzirom na tradiciju i običaje koji se nerijetko kose sa zakonom, zaštita ljudskih prava jedini je način kako stati u zaštitu pogođenih društvenih skupina. “Osamdesetih su se izglasavali prvi zakoni za spriječavanje obiteljskog i inog nasilja. Na njihovim temeljima nastaju i prve udruge za zaštitu muškaraca – naročito nakon uvođenja zakona protiv silovanja i fizičkih napada, gdje se najgori slučajevi kažnjavaju smrću. Zašto postoji bunt? Zato što žene sve češće prijete ili iznose lažne optužbe i tako muškarce drže pod kontrolom.”

Žene nakon optužbe automatski dobivaju skrbništvo nad djecom. “Optužila me je za nasilje, prisilni miraz, neprirodni seks koji je doslovno rekla-kazala i prijeti mi 10 godina zatvora. A najgore je što sam se ja prvi požalio policiji i onda je uslijedilo sve ostalo. Kćer mi je bila kod njezinih roditelja i kad sam je došao preuzeti, odbili su me. Došla je policija i vratili su mi kćer. Nakon toga dolaze sve njezine optužbe. Već godinu dana nisam vidio ni kćer ni suprugu. Prije svega sam bio feminist, borio se za ženska prava. I onda sam na ovakav način vidio da probleme imaju i muškarci.” Iako je nemoguće potvrditi tko je u ovakvim slučajevima kriv, a tko nije – statistika jasno kaže da se nakon uvođenja zakona za zaštitu ženskih prava otvorio i veliki broj slučajeva koji su se nakon istrage pokazali kao lažne optužbe.

‘Dovoljno je da ti prijeti prijavom’

Američki borac za prava muškaraca Paul Elam poslužio je kao predvodnik pokreta koji jačaju i u Europskoj uniji. Ogroman nesrazmjer odnosa muževih i ženinih skrbništva nad djecom nakon razvoda (naročito u bivšim komunističkim zemljama) galvanizirao je brojne roditelje koji vjeruju kako rast feminizma i političke korektnosti utječe i na sudove. Zato su ovakve udruge sve više na udaru etiketa poput antifeminističke ili šovinističke. Pasivno-agresivno zlostavljanje i prijetnje tako se ne uzimaju za ozbiljno i samim time služe kao poligon za difamaciju. “Ako ste muškarac odmah ste snažniji i superiorni, zaštićeni. Pa se vaša prava uzimaju zdravo za gotovo i šire se na one koji bi po logici imali manja prava, a to su u ovom slučaju žene. Problem silovanja u Indiji je ogroman i zataškavan, no ne znači da je u 100% prijavljenih slučajeva i prisutan.”

Europski aktivisti znali su se primjerom pozvati i na protekcionizam prema imigrantima koji bi uspoređivali sa ženama – samim time su dobivali sve manje javnog prostora i sve teže prozivke, od kojih najgore idu u smjeru fašizma. I više u fokusu nisu samo razvodi i skrbništva nad djecom već i tužbe kojima je za cilj preuzimanje imovine ili značajna financijska dobit. I, što je najgore, pravi slučajevi zlostavljanja ili silovanja zbog rastuće statistike često ostanu neprijavljeni – problem se na ovaj način ne riješava već produbljuje, pošto uključuje značajnu potencijalnu korist. Time je njegovim izglasavanjem sve veći broj lažnih prijava u siromašnijim zemljama i sredinama. Obiteljsko nasilje ozbiljan je problem, ali je i lažna optužba. “Ako žene teže jednakosti, zašto traže sve veće separacijske odštete nakon braka?” Koncept žrtve jača iz dana u dan, a Indija je na najvećem udaru, što s muške, što sa ženske perspektive…