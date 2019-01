MASOVNO PREDOZIRANJE U KALIFORNIJI: Šestero ih animirali u isto vrijeme, jedna osoba preminula

Zbog masovnog predoziranja lijekovima protiv bolova u gradu Chicu u Kaliforniji umrla je jedna osoba, a više od desetero njih je hospitalizirano, javlja lokalna policija, a prenosi CNN.

Načelnik policije Michael O’Brien izjavio je kako se najvjerojatnije radilo o trovanju opioidnim analgetikom fentanilom, kojim se ljudi vrlo često predoziraju.

Službenici su dojavu o predoziranju primili u subotu u 9:12 po lokalnom vremenu.

A mass drug overdose at a home in Chico, California, has killed one person and sent more than a dozen people to hospitals, police say https://t.co/cwgdYaSxJy pic.twitter.com/sMLX6jQiRX

Šef vatrogasne postrojbe Jesse Alexander rekao je kako je to najveći incident masovnog trovanja u posljednjih nekoliko godina te dodao da su njih šestero reanimirali u isto vrijeme.

Michael O’Brien je kazao da su službenici reanimirali žrtve i da su upotrijebili šest doza naloksona, lijeka koji blokira učinak opioida te se koristi prilikom predoziranja takvim lijekovima. Jedna osoba je umrla na mjestu događaja, a 12 ih je prevezeno u bolnicu.

“Every indication is that this mass overdose incident was caused from the ingestion of some form of fentanyl in combination with another substance,” Chico police Chief Mike O’Brien said. https://t.co/tI001EScCq

— NBC Los Angeles (@NBCLA) 13 January 2019