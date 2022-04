MASKE SU PALE! Prvi put nakon 20 godina još jedna zemlja teško optužila Rusiju: ‘Nezakonito ste nas okupirali’

Rat u Ukrajini traje već gotovo dva mjeseca. Vladimir Putin otkazao je napad na čeličanu Azovstal i objavio da je Rusija osvojila Mariupolj. Ukrajina je objavila da je Rusija uspjela zauzeti 42 sela u regiji Donjeck. Rusija je uvela zabranu ulaska u zemlju za 29 američkih dužnosnika i novinara. SAD-a Kamali Harris, osnivaču Facebooka Marku Zuckerbergu i glasnogovorniku Pentagona Johun Kirbyju. U zgradi ruskog vojnog instituta u Tveru izbio je ogroman požar. Poginula je jedna osoba, 20 je ozlijeđeno. Ruske snage su zauzele Rubižne i Kreminu u Luhanskoj regiji. Rusija je lansirala interkontinentalnu balističku raketu, objavili su ruski prorežimski mediji. Radi se o pokusnom testiranju, a Pentagon je rekao da ga je Rusija “ispravno obavijestila o lansiranju. Pentagon je objavio novi paket vojne pomoći Ukrajini, težak je 800 milijuna dolara.

10:50 Japan optužio Rusiju

Prvi put u gotovo dva desetljeća u petak Japan je rekao da je Rusija “nezakonito okupirala” četiri sporna otoka, nakon što su se veze između dviju zemalja pogoršale zbog Ukrajine. Dvije su zemlje nakon Drugog svjetskog rata godinama pokušavale postići sporazum, ali otoci koje drži Moskva i na koje polaže pravo Tokio i dalje su ključna zapreka. Japansko ministarstvo vanjskih poslova zadnji je put upotrijebilo taj izraz u svom godišnjem izvješću o politici 2003. za opis otoka koje Moskva naziva Kurilima, a Tokio Sjevernim teritorijem. Ovogodišnje izvješće Diplomatske plave knjige dolazi u trenutku kada Japan i njegovi partneri iz G7 uvode oštre sankcije Rusiji, a uoči ključne revizije japanske strategije nacionalne sigurnosti kasnije ove godine.

10:40 Ruski planovi

10:20 U Harkivu sirene za zračnu uzbunu

U Harkivu su se oglasile sirene za zračnu uzbunu koje upozoravaju građane na moguće zračne napade.

09:45 Apel za potpunu evakuaciju Mariupolja

Gradonačelnik Mariupolja izdao je novi apel za potpunu evakuaciju grada za koji predsjednik Vladimir Putin kaže da ga sada većinom kontroliraju ruske snage. “Potrebna nam je samo jedna stvar – potpuna evakuacija stanovništva. Oko 100.000 ljudi ostaje u Mariupolju”, rekao je gradonačelnik Vadim Bojčenko..

09:30 Britanci: Nove informacije u ruskoj invaziji

Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove obavještajne informacije o ruskoj invaziji na Ukrajinu koja je ušla u 58. dan. “Putinova odluka da se blokira čeličana Azovstal vjerojatno ukazuje na želju da se obuzda ukrajinski otpor u Mariupolju i oslobodi ruske snage za raspoređivanje negdje drugdje u istočnoj Ukrajini”, navode britanski obavještajci.

09:20 Danas nema humanitarnih koridora

Ukrajina u petak neće otvarati humanitarne koridore za zarobljene civile zbog “opasnosti na rutama”.

09:10 Ukrajina: Nanijeli smo ogromne gubitke Rusiji

08:40 Čeličana: Ljudi bez hrane, vode i lijekova

Zapovjednik Azova i jedan od posljednjih branitelja Mariupolja, kazao je jučer u razgovoru za BBC kako i dalje odbijaju ruske napade, ali da Rusi s brodova bombardiraju čeličanu te su sve zgrade praktički uništene.”Bacaju teške bombe, bombe za razbijanje bunkera koje uzrokuju ogromna razaranja. U bunkerima imamo ranjenih i mrtvih. Neki civili su zarobljeni ispod srušenih zgrada”, rekao je. Civili, djeca i žene su bez hrame lijekova i vode. “Više od 500 boraca treba liječniku pomoć, koju je ovdje nemoguće dobiti. Radi se o skloništu pod zemljom, tako da ljudi trunu. Ali i dalje funkcioniramo i nastavljamo štititi ljude”, rekao je marinac.

08:00 Pentagon: Šaljemo ‘Duhove’

Dronovi ‘Ghost’ dio su najnovijeg američkog paketa naoružanja vrijednog 800 milijuna dolara za Ukrajinu, potvrdio je Pentagon. Više od 121 taktičkog bespilotnog sustava Phoenix Ghost biti isporučeno Ukrajini kao dio novog paketa naoružanja.

07:45 Zelenski: Rusija planira ‘falsificirati’ referendum

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da planira ‘falsificirati’ referendum o neovisnosti u djelomično okupiranim južnim regijama Hersona i Zaporižja. U videoporuci pozvao je stanovnike područja pod ruskom okupacijom da ruskim snagama ne daju nikakve osobne podatke, poput brojeva putovnica. “Pozivam stanovnike južnih regija Ukrajine – regije Herson i Zaporižje – da budete vrlo oprezni u pogledu informacija koje dajete osvajačima. A ako vas zamole da ispunite neke upitnike, ostavite negdje podatke iz putovnice, treba znati – to vam ne pomaže… Time se želi krivotvoriti takozvani referendum o vašoj zemlji, ako iz Moskve dođe naredba da se napravi takva predstava. I ovo je stvarnost. Budite oprezni”, poručio je. “Ako netko želi novu aneksiju, to bi moglo dovesti do novih, snažnih sankcija Rusiji. Učinit ćete vašu zemlju siromašnom kakva Rusija nije bila od građanskog rata 1917. Bolje je sad tražiti mir”, poručio je.

07:30 Ukrajinci: Otet lokalni dužnosnik

Ruski vojnici oteli su lokalnog dužnosnika koji je vodio humanitarni konvoj u južnoj regiji Herson, rekla je zamjenica ukrajinskog premijera. Irina Vereščuk rekla je da su vojnici Kremlja ponudili oslobađanje dužnosnika u zamjenu za ruske ratne zarobljenike, ali je dodala da je to neprihvatljivo. Također je rekla da su napori da se uspostave tri humanitarna koridora u regiji Herson jučer propali jer ruske snage nisu prekinule vatru.

07:06 Bivši savjetnik ruske vlade: Putin je depresivan i bolestan

Snimka na kojoj Vladimir Putin čvrsto drži stol tijekom sastanka potaknuo je nagađanja o zdravlju ruskog čelnika, piše Telegraph. Šef Kremlja je na snimci prikazan kako razgovara sa Sergejom Šojguom, ruskim ministrom obrane, o situaciji u Mariupolju. Šojgu izvještava Putina da je Mariupolj pao, a Putin mu na tome čestita. No Putinovo držanje potaknulo je pitanja o njegovom stanju, za koje neki promatrači tvrde da se naglo pogoršalo od početka rata 24. veljače. Ruski predsjednik je tijekom sastanka bio pogrbljen u stolici i nije htio pustiti kut stola koji je čvrsto držao desnom rukom. Anders Aslund, švedski ekonomist i bivši savjetnik ruske vlade, rekao je da snimka sastanka pokazuje kako su oba Rusa “depresivna i lošeg zdravlja”. “Šojgu mora čitati svoje komentare Putinu i teško govori, što sugerira da su glasine o srčanom udaru vjerojatno točne. Loša izvedba”, dodao je.

In social networks, people noticed that #Putin, at a meeting with #Shoigu, sat all the time in an unnatural position, grabbing the table with his hand and not letting go.#Ukraine pic.twitter.com/LCz44KJbF9

— Alex Patrushev (@Magnifyingglas_) April 21, 2022