Mangkhut je opasnija i veća oluja od uragana Florence: Vjetrovi od 270km/h

Tajfun Mangkhut stigao je do filipinskog kopna, javlja CNN. Vjetrovi velike brzine i obilna kiša doveli su milijune ljudi u opasnost.

Oko 2:30 po lokalnom vremenu tajfun je udario u filipinsko kopno dostižući brzinu od 270 kilometara na sat, što je ekvivalent uraganu pete kategorije.

Tisuće ljudi se evakuiraju, sve raspoložive službe na terenu pomažu ljudima. Mangkhut predstavlja prijetnju za više od četiri milijuna ljudi na sjeveru zemlje.

Na Filipinima se pribojavaju da će razorni tajfun napraviti i veću štetu nego što je to 2013. napravio tajfun Haiyan koji je odnio živote više od 6.000 ljudi.

“Pripremamo se na najgore. Strah nas je da bismo se mogli suočiti s olujom poput Haiyana ili Haima”, kaže Lanelyn Carrilo, glasnogovornica World Visiona.

Uz Mangkhut, regiji prijeti i druga oluja, tajfun Brijat.

Veći od uragana Florence

Prema svim pokazateljima, Mangkhut je opasnija i veća oluja od uragana Florence koji trenutno prolazi američkim Karolinama, kaže CNN-ov meteorolog Brandon Miller.

On kaže i kako razmjeri razaranje uveliko ovise od toga u što oluja na svom putu udari.

Američka istočna obala mnogo je napučenija i tamo postoji mnogo više infrastrukture koja bi mogla pretpjeti značajne štete.

Hurricane Florence and #Typhoon #Mangkhut: Impacts and Updates. Read the latest on the JLT Re CAT Activity Zone here: https://t.co/cSs8uXcCsj #Hurricane #Florence

— JLT Specialty USA (@JLTSpecialtyUSA) 14 September 2018