MACRON JE NOVI FRANCUSKI PREDSJEDNIK: ‘Krećemo se boriti za jedinstvo, izazovi koji nas čekaju će biti mnogobrojni!’

Emmanuel Macron ponovno je izabran za francuskog predsjednika na izborima na kojima se aktualni čelnik suprotstavio desnoj kandidatkinji Marine Le Pen.

France 24 objavila je da je prema prvim projekcijama Macron osvojio 58,2 a Le Pen 41,8 posto glasova. Birališta u Francuskoj otvorila su se u 8 sati po lokalnom vremenu, a zatvorila u 20 sati.

Izlaznost u 17 sati iznosila je 63,23 posto, prenosi Le Monde.

Novoizabrani predsjednik Emmanuel Macron održao je pobjednički govor pred Eiffelovim tornjem.

“Zahvaljujem svima koji su mi dali povjerenje na projektu samostalnije i jače Francuske. Znam da su mnogi glasali za mene da bi izgradili branu prema ekstremnoj desnici, hvala im i svjestan sam da me njihov glas obvezuje u budućnosti, svjestan sam toga. Svi koji su apstinirali, njihova tišina znači da odbijaju, moramo odgovoriti na tu tišinu. Svima koji su glasovali za Le Pen, znam da su razočarani, od ovog trenutka ja nisam kandidat jedne grupacije, već predsjednik svih. Znam da za mnoge koji su danas glasali za desnicu ljutnja i nesuglasice moraju dobiti odgovor, to će biti moja odgovornost. Današnje glasovanje nam nameće obvezu da razmislimo o svim poteškoćama i odgovorimo na ljutnju koju su izrazili. Izabrali ste humanistički projekt koji je ambiciozan, koji se temelji na oslobađanju naših sloboda. Prolazimo teška vremena, trebat će nam budnost i poštovanje, naša je zemlja mjesto podjela i sumnji, trebamo biti jaki, nitko neće biti ostavljen po strani. Krećemo se boriti za jedinstvo, izazovi koji nas čekaju će biti mnogobrojni, dragi sugrađani, ja sam ambiciozan i osjećam s vama krenuti u ovaj put idućih pet godina, želimo bolje služiti našoj zemlji”, rekao je Macron.

Izlaznost u 17 sati iznosila je 63,23 posto, prenosi Le Monde. To znači da na izbore nije izašlo 28,2 posto, što je više nego 26,3 posto koliko je birača ostalo kod kuće 10. travnja, piše taj francuski medij. Prvi veliki izazov predsjednika Francuske bit će osigurati većinu na parlamentarnim izborima koji se održavaju u lipnju, nužnu kako bi se mogli implementirati planirani programi.

Čulo se zaglušujuće klicanje pod morem francuskih i zastava EU od gomile ispod Eiffelovog tornja dok su objavljene prve projekcije rezultata, a Macron je potvrđen za predsjednika Francuske u sljedećih pet godina. Tu su napjevi “Macron, predsjedniče” i spontana izvedba Marseljeze.

