LUKAŠENKO TESTIRA PUTINOVO STRPLJENJE? Ruski predsjednik rekao kako se Bjelorusija nije s njim konzultirala oko objave o mogućnosti prekida dotoka plina za EU

Autor: Dnevno

Ruski predsjednik Vladimir Putin u subotu je rekao da se Bjelorusija nije konzultirala s njim prije nego što je objavila informaciju o mogućnosti prekida dotoka prirodnoga ruskog plina u Europu. Dodao je da bi takav potez mogao naškoditi odnosima između Minska i njegova ključnog saveznika Moskve.

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko u četvrtak je zaprijetio da će uzvratiti određenim mjerama na sve nove sankcije koje EU donese protiv Minska zbog sukoba s migrantima na granici Bjelorusije i EU-a.

Pritom je aludirao na obustavu tranzita plina i druge robe preko Bjelorusije.

‘S Lukašenkom sam u zadnje vrijeme razgovarao dvaput i to nije spomenuo’

Zbog njegovog upozorenja u Europi je nakratko podignuta cijena plina koja oko trećine svojih zaliha goriva dobiva iz Rusije, a to se odnosi i na plinovod Yamal-Europa koji prolazi Bjelorusijom i ide do Poljske i Njemačke.

Bjeloruski dio plinovoda Yamal-Europa u vlasništvu je ruskoga državnoga plinskog diva Gazproma.

“S Lukašenkom sam u zadnje vrijeme razgovarao dvaput i to mi nije nijedanput spomenuo, čak ni nagovijestio”, rekao je Putin u intervjuu za državnu televiziju, u kojemu je javno komentirao bjeloruske prijetnje.

“Naravno da bi, teoretski, Lukašenko kao predsjednik tranzitne zemlje mogao narediti da se Europi prekine naša opskrba plinom, no to bi značilo kršenje ugovora o tranzitu plina i nadam se da se to neće dogoditi”, rekao je ruski predsjednik.

Lukašenko testira Putinovo strpljenje?

Rusija je već godinama najbliži saveznik Bjelorusije. Moskva pomaže Minsku na svim područjima – od isporuke gotovine preko jeftine opskrbe energijom do vojne pomoći, no Lukašenkovi su komentari uslijedili u osjetljivom trenutku za ruski izvoz energenata u Europu.









Naime, kada je posrijedi ruski plin, koji je otprije u fokusu žestokih rasprava Europe, analitičari smatraju da je Lukašenko svojim komentarima o plinu vjerojatno želio testirati Putinovo strpljenje.

Europske cijene plina, a to znači i računi za potrošnju energije, ove su godine u porastu jer je opći oporavak od pandemije utjecao na nagli porast potražnje, čime su kupci od Europe do Azije prisiljeni da se međusobno bore za opskrbu.

Neki europski političari prigovaraju Moskvi da, u nastojanju da smanji divljanje cijena nije napravila dovoljno.