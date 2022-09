LIJEČNICI ZABRINUTI ZA KRALJICU ELIZABETU! Situacija nije dobra: Princ Charles i princ William požurili k njoj

Engleska kraljica Elizabeta II je pod liječničkim nadzorom u Balmoralu nakon što su se liječnici zabrinuli za njezino zdravlje, priopćila je Buckinghamska palača.

“Nakon daljnje procjene jutros, kraljičini liječnici su zabrinuti za zdravlje Njezinog Veličanstva i preporučili su da ostane pod liječničkim nadzorom”, rekli su u izjavi.

“Kraljici ostaje u Balmoralu”, kratko dodaju, prenosi BBC.

Obaviještena je njezina uža obitelj. Princ Charles je sada s njom, a vojvoda od Cambridgea stiže. Vojvotkinja od Cornwalla također je otputovala u Balmoral. Ova objava dolazi nakon što se kraljica (96) u srijedu povukla sa sastanka Državnog vijeća, a liječnici su joj savjetovali da se odmara.

Premijerka Liz Truss rekla je da će “cijela zemlja” biti “duboko zabrinuta” ovom viješću.

“Moje misli – i misli ljudi diljem našeg Ujedinjenog Kraljevstva – su u ovom trenutku s Njezinim Veličanstvom Kraljicom i njezinom obitelji”, dodala je.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.

My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022