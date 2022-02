KUCNUO JE ČAS, EUROPA POVLAČI POTEZ: Macron staje između Putina i Ukrajine, karta svijeta se mijenja

Autor: Dnevno

Oči svijeta uprte su na istok Ukrajine i granicu s Rusijom. Tjednima javnost čita o gomilanju Putinovih trupa na granici, a administracija predsjednika SAD-a Joe-a Bidena šalje oštre strelice prema Kremlju.

U sve se počela uključivati Europska Unija te je Ursula von der Leyen poručila je da će, ukoliko dođe do vojne intervencije Rusije, doći do snažnih sankcija od strane Unije. U sve se uključuje i važan akter moderne Europa, predsjednik Francuske Emmanuel Macron.

O trenutnoj situaciji razgovarali smo s geopolitičkim analitičarem Denisom Avdagićem.

“Macronov odlazak u Moskvu, posjet kremaljskom vladaru sjeveroistoka, Putinu, nova runda je francusko-njemačkog pokušaja smirivanja tenzija u odnosu Rusije prema Ukrajini.

Macron kalkulira

Sve je počelo siječanjskim susretom Macrona s novim saveznim njemačkim kancelarom Scholzom, a on se do sad svojski potrudio u ovoj priči s Rusijom igrati sporednu ulogu”, započeo je Avdagić.

Stručnjak je napomenuo malu pobjedu Vladimira Putina.

“Možda je zapravo promatrao Merkel, zaboravivši kako je ona u mirovini, za razliku od njega. Nastavilo se Macronovim putem u Moskvu, a danas i Kijevu, dok bi kancelar Scholz utabanim diplomatskim putem trebao krenuti sljedeći tjedan, također posjetom Moskvi i Kijevu. Naravno, Kijev je u svemu usputna stanica, a u centru pozornosti je Putin koji s pravom uživa u pozornosti koju je dobio. Za razliku od nemuštih sovjetskih stratega, vladar Kremlja zna kako su mediji i javnost bitni, i to ne samo vlastita nego i svjetska.

Na razgovore mu dolaze “uvažavajući njegovu zabrinutost”, i tek sporedno naglašavajući pravo drugih na suverenitet. Putinu se priznaje legitimni zahtjev za preslaganjem međusobnih odnosa, mala je to pobjeda koju si već može pripisati jer u fokusu je izjednačena s prijetnjom prema Ukrajini, za koju nitko sa sigurnošću ne može reći koliko je stvarna, nitko osim samog Putina. Dakle, svi diplomatski emisari, pa i ovi najviše razine, sporedne su uloge u filmu o Putinu, jednako kao i čitava Ukrajina koja je postala samo objekt”, objašnjava nam Avdagić i dodaje:









Šahovska partija

“Putin, na koncu svega može reći kako mu uopće nije jasno tko je vidio prijetnju, a taj dio bi naravno uslijedio nakon što od zapadnih posrednika dobije maksimum koji se može izvući. Ovo je televizirana šahovska partija, u kojoj Putin igra simultanku, zabavljajući se, i usputno repetira kalašnjikov, kao dio predstave, dok mu suigrači procjenjuju radi li se doista o predstavi. Ukrajinci će i ako prođu nezahvaćeni ratnim vihorom platiti na kraju ceh, zemlja u ovakvom stanju nije sigurna za investicije koliko god se razvilo i domoljublje, otpor i prkos. Macron se vjerojatno nada kako bi upravo on mogao biti dio rješenja, uostalom to bi mu maestralno pomoglo na predstojećim izborima”, smatra ovaj analitičar.

Avdagić je istaknuo kako se Putin razlikuje od prethodnika.

“Scholzu bi to također donijelo popularnost i primjetnost, uostalom, on je s Macronom glasno izgovorio kako će se zalagati za diplomaciju i dijalog, kao da imaju kakvu alternativu. A Putin, sjetite se kubanske krize, Sovjeti su popustili, popustila je i Amerika, ali medijska pobjeda je pripisana Kennedyju i SAD-u. Ovaj put kremaljski vladar prvo je preokrenuo ono što je tadašnji, Hruščov, napravio s Krimom, a sada želi u svojevrsnoj reprizi kubanske raketne krize, pobijediti, kako god ona završila, a to znači i medijsko-komunikacijski, za razliku od Hruščova, ako nikako drugačije zato što je zadnji potez svakako njegov. Svi nešto trebaju od njega, stabilnost, mir, pozornost”, rekao je Avdagić i za kraj dodao:

“Nekadašnji carski kremaljski vladari mogli su samo sanjati da im dolaze Francuzi i Nijemci smješkajući se, sa zamolbama, nije to bilo tako ni onim sovjetskim. Još da tako može i s Amerikancima i Kinezima… Na kraju još jednom naglasimo, ovdje se radi o smirivanju tenzija Rusije prema Ukrajini, ne obrnuto, to se olako zaboravi u scenariju u kojem pratimo samo glavnog glumca”, zaključio je Avdagić.