KRIZA STIŽE, MINIMALAC SE DIŽE! Njemačka uvodi brojne mjere za pomoć građanima: Od jeftinijeg goriva do subvencioniranja troškova grijanja

Autor: Ivor Kruljac

Zbog snažnog financijskog pritiska inflacije i posljedica koje je rat u Ukrajini donio najsnažnijoj ekonomiji EU-a savezna vlada Njemačke od sutra uvodi brojne mjere kojima nastoji pozitivno utjecati na milijune stanovnika te države. Kako piše Fenix magazin, mjere interveniraju u javni prijevoz, gorivo, ulazak u zemlju, internet, grijanje, plaće, čak i vozačke dozvole iz inozemstva.

Tako od prvog lipnja savezna vlada smanjuje porez na energente za goriva na minimum koji dopuštaju EU pravila što će, najmanje u razdoblju od lipnja do kolovoza, rezultirati sve jeftinijim benzinom, dizelom i prirodnim plinom. Konkretno, litra benzina, Nijemcima će biti 30 centa jeftinija nego do sada, litra dizela 17 centi jeftinija, a megavat sat prirodnog plina u novoj cijeni će biti 4.54 eura jeftiniji nego do sada. Uz očekivanje dugih redova, nadležni u Njemačkoj upozoravaju građane kako će benzinske postaje prvih nekoliko dana lipnja ipak i dalje prodavati gorivo po staroj cijeni zbog uvjeta nabave od prethodnog mjeseca, pa im se ne isplati čekati s točenjem novog goriva do 1. lipnja.

Povoljnija cijena od 9 eura mjesečno, očekuje putnike javnog prijevoza diljem Njemačke, kako na lokalnoj, tako i regionalnoj razini, a prodaja u raznim prijevozničkim tvrtkama i Njemačkoj željeznici počela je prije nekoliko dana. Ova povoljnija cijena vrijediti će od lipnja do kolovoza, a Njemačka željeznica najavljuje još jednu promjenu u vidu bodova koje stječu njihovi putnici koristeći njihov prijevoz. Tako novi sustav više neće imati tzv. stečene bodove, već statusne bodove. Uz to, željeznička podružnica DB Regio želi na početku ovih promjena povećati svoje mogućnosti regionalnog putovanja za 250 linija, a 50 dodatnih vlakova ponajprije su namijenjeni turističkim rutama. Svoje kapacitete želi povećati i željeznička tvrtka Abellio.





Odlazak strogog korona nadzora

Kako je broj zaraženih koronavirusom u padu, ministar zdravstva Karl Lauterbach, najavio je ublažene zahtjeve za ulazak u Njemačku tijekom ljeta. Tako se od prvog lipnja ukida 3G propis čime povratnici u Njemačku ili oni koji dolaze prvi put više ne moraju dokazivati ni testiranje ni preboljenje ni cijepljenje protiv pandemije koja je paralizirala svijet 2020. godine. Ipak pravilnik o cijepljenju će se produžiti, a stroga pravila, među njima stroga 14-dnevna karantena, ostaje na snazi za dolaske iz područja s varijantom virusa. Međutim, barem zasada, nijedna država nije definirana kao područje s varijantom virusa, ali pravilo ostaje na snazi za svaki slučaj. Što se tiče cijepljenja, digitalni certifikati bi uskoro trebali isteći onima koji su ih prijavili u lipnju 2021. godine, ali unatoč gubitku certifikata, ne gubi se i status cijepljenja. Dovoljno je samo izvršiti ažuriranje podataka na aplikaciji za ponovno izdavanje, navodi Institut Robert Koch (RKI).

Dok rijetko tko danas koristi Internet Explorer i u Hrvatskoj, u Njemačkoj je njegova uporaba još rjeđa. Dvije trećine njemačkih internetskih korisnika preferira Google Chrome, a svaki deseti korisnik, procjenjuje se, koristi Edge. Ipak, Internet Explorer se zadržao na tamošnjem tržištu 27 godina, ali povezani programi i paketi Microsofta, više ne podržavaju kultni internetski preglednik.

Uz pomaganje oko javnog prijevoza i goriva za osobni prijevoz, početak lipnja donosi promjene i u Zakonu o subvencioniranju troškova grijanja. Tako će ti troškovi, do kraja svibnja 2032. godine biti rasterećeni za one koji imaju pravo na stambenu naknadu, što predviđa koristi za preko 700.000 njemačkih kućanstava. Kao rezultat ove subvencije, očekuju se dodatni izdatci od 189 milijuna eura, a ove godine će se korisnicima stambene naknade osigurati i jednokratna subvencija troškova za grijanje, zbog povećanih troškova koji su uslijedili usred aktualnih okolnosti. Jednokratna financijska pomoć osigurana je i primateljima stipendija za stručno osposobljavanje i naknade za obuku, na temelju dva zakona koje novi nacrt predviđa (Saveznom zakonu o pomoći pri osposobljavanju, poznatiji kao BAföG i Zakonu o pomoći u naprednom osposobljavanju).

Porast minimalca

Za one koji dolaze iz zemlje koja nije članica Europske unije, Njemačka očekuje polaganje teoretskog i praktičnog ispita za prepisivanje vozačke dozvole iz te zemlje. Međutim, Njemačka ima i popis nekoliko zemlaja koje nisu članice europskog udruženja, čijim građanima dodatne provjere vozačkog znanja nisu potrebne. Te zemlje uključuju Švicarsku, SAD, Kanadu i Autsraliju, a po najnovijem, ugovori su sklopljeni sa Velikom Britanijom, Albanijom (za vozače koji su položili od 24. siječnja 2017. godine, ali sporazum ne obuhvaća AM razred), Kosovom (za vozače koji su na cestama od 1. ožujka 2018. godine) i Moldavijom.

Naposljetku, neke Njemačka u ljetne mjesece ulazi i s najavama novih minimalaca. Umjesto dosadašnjih 12.40 eura, satnica se povećala na 14 eura.