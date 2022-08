KORISTI SU BROJNE, ALI SIGURNOST OSTAJE NA PRVOM MJESTU! Raste interes za nuklearnu energiju, IAEA oduševljena budućim razgovorima

Autor: Ivor Kruljac

Rastuća privlačnost nuklearne energije u postajanju značajnim djelom energetske kombinacije mnogih država, daje toj industriji novi uspon, vrijedan čak 1000 milijardi dolara. Napredne tehnologije i intenziviranje borbi protiv klimatskih promjena, glavni su razlog tome.

Činjenica da je nuklearna energija na prekretnici svjedoči i ovotjedna panel rasprava u UN-u gdje su se okupili čelnici nuklearnog sektora iz svih krajeva svijeta. Obujam ponovnog uspona nuklearne energije te važnost jamčenja “zlatnog standarda u sigurnosnim mjerama” diljem svijeta zajedničmkim snagama teme su njihovih razgovora.

Porast privlačnosti i nova tehnologija čak odoljeva i strahu koje bi mogle potaknuti sjećanja na niz opasnih, katastrofičnih nuklearnih nesreća. Uz svima poznati Černobil (1986.) ili Fukushimu (2011.), bila je tu i nesreća u Pennsylvaniji 1979. godine.





Ozbiljan trenutak

Međunarodna agencija za nuklearnu energiju (IAEA) napisala je i vodič “Prekretnice u razvoju nacionalne infrastrukture za nuklearnu energiju”, namijenjenu svim zemljama koje bi željele graditi nuklearne reaktore. glavni ravnatelj IAEA, Rafael Grossi, objasnio je kako se ozračje prema nuklearnoj energiji brzo promijenio, svega u nekoliko godina, dok prije takve rasprave nisu bile dobrodošle čak i na klimatskim konferencijama. Vodič svoje agencije je opisao dobrim početnim mjestom za zemlje koje žele nuklearnu energiju.

“Trenutak je ozbiljan i znamo da je to crvena uzbuna za planet Zemlju. To smo govorili, ali nuklearna energija nije za nekolicinu, nuklearna energije može biti za mnoge”, rekao je čelnik IAEA- a Rafael Grossi. Da nuklearna energija danas iznosi 20 posto ukupne ponude u sustavu opskrbe električne energije SAD-a te 50 posto one bez emisije ugljika, istaknula je Jennifer M. Granholm, američka ministrica za energetiku. Jennifer M. Granholm navela je da nuklearna energija predstavlja 20 posto ukupne ponude u sustavu opskrbe električne energije SAD-a i 50 posto one bez emisije ugljika.

“Budući nuklearni reaktori i elektrane gotovo će sigurno koristiti drugačiju tehnologiju od sadašnjeg standarda, jer i američki laboratoriji i privatne tvrtke financiraju istraživanja o učinkovitijim reaktorima koji su jeftiniji za gradnju i stvaraju manje otpada. Tu je, primjerice, nuklearni reaktor tvrtke za nuklearne inovacije, TerraPower (od Billa Gatesa), Trenutno se instalira u Wyomingu. Potražnja za naprednim nuklearnim reaktorima vrijedit će oko bilijun dolara na globalnoj razini. To uključuje poslove za gradnju tih reaktora i svih povezanih lanaca opskrbe koji će se morati povećati kako bi poduprli tu industriju”, predviđa Granholm.

Svi moraju surađivati

Dok je Granholm istaknula širenje napredne nuklearne energije kao prioritet, zagovornici nuklearne energije su naglasili i kako cijela međunarodna zajednica mora surađivati u pridržavanju strogih standarda o sigurnosti i ne proliferaciji.

Uz američku ministricu, podršku nuklearnoj energiji daje i predstavnik Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) u IAEA-u, Hamad Al Kaabi. Otkako je gradnja nuklearnih elektrana u UAE-u počela prije 13 godina, ova arapaska zemlja dana ima u pogonu tri nuklearna pogona, a četvrti je u završnoj fazi prije nego krene s radom.

“Danas nitko ne kupuje auto ako on svaki dan ima nesreću. Dakle, sigurnost i zaštita temelj su za uspješan razvoj nuklearne energije”, izjavio je Al Kaabi.









Nuklearke želi i Afrika

Gledajući podatke Svjetskog nuklearnog udruženja, Južnoafrička republika ima dva reaktora, a interes za razvoj ovakvog izvora energije raste po afričkom kontitentu. Na to se osvrnuo i Collins Juma, izvršni direktor Agencije za nuklearnu energiju i energiju u Keniji-

“Većina zemalja iz kojih dolazim u Africi ima vrlo male mreže. Napredni dizajni nuklearnih reaktora, posebno mali modularni reaktori su zanimljivi, ali bi plaćanje takvih reaktora moglo biti teško.Nisam siguran glede troškova, ali o tome ćemo raspravljati na drugim forumima”, reko je Juma. Dodao je i kako će dovođenje nuklearne energije u Afriku zahtjevati neovisnu i snažnu regulaciju, kako bi ljudi boili uvjereni da je takav potez siguran.

“Nuklearna energija je vrlo emotivna tema. Tema je to u kojoj su ‘svi stručnjaci’ i misle da znaju da je to opasno. Moramo biti vrlo oprezni kada razvijamo plan nuklearne energije. A javnost mora imati povjerenja da je nuklearna elektrana sigurna”, zaključio je Juma koji smjernice traži od vodićeih nuklearnih sila i organizacija, dodajući kako se kopirati treba od najboljih.









Daljnji razgovori

Nuklearna energija već je desetljećima u mislima Vijetnama, a upravo su SAD i IAEA krenule usmjeravati ovu azijsku zemlju u uključenje nuklearne energije u svoje izvore, te u pristupanju Svjetskom nuklearnom udruženju. Time je zadovoljan vijetnamski zamjenik ministra vanjskih poslova, Ha Kim Ngoc, istaknuvši kako su reaktori privlačna opcija za njegovu, kako ju je opisao, relativno malu zemlju. Međutim iako su se prvi planovi za nuklearnu elektranu pojavili u Vijetnamu još 2006. godine, ona je, djelom zbog troškova, stavljena na čekanje do 2016. godine, a tada je objavljen i službeni nacrt energetskog prijedloga gdje se predlažu i mali modularni nuklearni reaktori. Sve je to samo pokazatelj da pristup gradnje nuklearnih elektrana, iziskuje vremena.

Nakon ove rasprave u utorak, u studenome će iduća konferencija za nuklearnu energiju i njenu sigurnost biti održana u studenome, u egipatskom Sharm el-Sheikhu, a potom i u Arapskim emiratima, u Expo City Dubaiju.

“Sama činjenica da govorimo o konferencijama o nuklearnoj energiji u Egiptu i u Zaljevu govori vam puno o tome što se događa i kako se mijenjamo, te koje mogućnosti imamo”, zaključio je Grossi najavljujući kako će IAEA sudjelovati na obje nadolazeće konferencije.