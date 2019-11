Kontroverzni nobelovac i Miloševićev prijatelj ljutit na Njemačku: ‘Zašto su priznali Hrvatsku, kad su Srbi činili trećinu stanovništva?’

Autor: Dnevno

Austrijski književnik i ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost Peter Handke, u razgovoru za tjednik Die Zeit iznova je obranio svoj sporni stav prema događajima na području bivše Jugoslavije u devedesetima i simpatije prema Slobodanu Miloševiću.

“Niti jedna riječ koju sam napisao o Jugoslaviji nije pogrešna. Niti jedna. To je književnost”, rekao je Handke za Die Zeit. Austrijski književnik, dijelom slovenskog podrijetla, ponovno je osudio njemačku ulogu u događajima koji su prethodili srbijanskoj agresiji u Jugoslaviji, te iznova Bošnjake opisao kao “muslimanske Srbe”.

“Kako je Njemačka mogla priznati Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu kad na ovom području više od trećine stanovništva čine pravoslavni i muslimanski Srbi. Tako je nastao bratoubilački rat, a nema gorih ratova od bratoubilačkih ratova”, rekao je Handke.

On je izjavio kako mu u njegovom angažmanu stalo do Jugoslavije, a ne do Srbije, a to je objasnio svojim podrijetlom. „Ja sam Jugoslaven po mojoj majci i po mom ujaku koji živi u Mariboru. Moj djed je tada glasao za priključenje Koruške Jugoslaviji. Jugoslavija mi je nešto predstavljala. I zato je netočno da sam se zalagao za Srbiju. Meni je bilo stalo do Jugoslavije”, rekao je Handke.

On je isto tako ustvrdio da je Jugoslavija nastala kao “protuteža Hitlerovom Reichu”. Handke je isto tako ustvrdio kako nikada nije pokazivao simpatije za Slobodana Miloševića te da je njegov pogreb otišao zato jer se srbijanski vođa “jedini zalagao za Jugoslaviju.”





“Ja se nikada nisam podčinio Miloševiću ni izvana ni iznutra”, rekao je Handke. Miloševića je, kako kaže, vidio samo jednom, pri posjetu u zatvoru u Scheveningenu jer ga je “htio saslušati”.

Dodjela Nobelove nagrade za književnost naišla je na osudu dijela javnosti u Njemačkoj i Austriji zbog sporne Handkeove potpore režimu Slobodana Miloševića i negiranja genocida u Srebrenici.