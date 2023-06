Konačno se zna tko stoji iza nestanka Madeleine McCann? ‘Odmah sam shvatio što je rekao’

Autor: Dnevno.hr/S.Z

Bivši prijatelj glavnog osumnjičenog za nestanak Madeleine McCann, Christiana Bruecknera, tvrdi da je ovaj Nijemac pijan navodno priznao otmicu, navodeći da ‘ona nije vrištala’.

Helge Busching, 48-godišnjak, otkrio je dijelove Bruecknerove sumnjive prošlosti, sada kada je njegov bivši poznanik iza rešetaka zbog silovanja jedne Amerikanke.

Jezive snimke

Busching tvrdi da je doznao užasne detalje o Bruecknerovoj uznemirujućoj prošlosti nakon što je otkrio jezive snimke seksualnog zlostavljanja u Portugalu kada je pretraživao njegovu kuću nakon što je silovatelj bio uhićen.

A man claims he crossed paths with Brueckner in 2008 at a festival, where the convicted sex criminal allegedly hinted at his involvement in Madeleine's disappearancehttps://t.co/tHWMrjaOVJ — Daily Star (@dailystar) June 30, 2023

Helge je ispričao da se s bivšim poznanikom Bruecknerom sreo 2008. godine na festivalu zmajeva u Španjolskoj, gdje je osuđeni seksualni zločinac navodno spomenuo nešto što je sugeriralo da bi mogao biti umiješan u nestanak Madeleine iz Praia Da Luz u Portugalu godinu dana ranije.

Pijan promrmljao

Helge je rekao da je izbjegavao Portugal zbog visokog policijskog prisustva izazvanog nestankom djeteta, a kad se ta tema spomenula, pijani Brueckner navodno je promrmljao: “Nije vrištala.”









“Odmah sam provjerio što je rekao. Pomislio sam, ‘On to zna. On ima veze s tim”, kazao je Helge za Bild.

Helge Busching llegó a contactar con la Scotland Yard hasta en dos ocasiones insistiendo en que tenía sospechas de la implicación de Christian Brückner en el secuestro de Maddie https://t.co/RwUGqpcM0W — ABC Internacional (@abc_mundo) June 30, 2023







“Odmah sam shvatio što je rekao. Pomislio sam, ‘On to zna. Ima veze s tim’. Znao sam o njegovoj prošlosti iz snimaka… Baš mi je bilo loše. Ali shvatio sam, ali i on je primijetio da sam razumio i onda je otišao noću. U tri ili četiri ujutro napustio je pretrpan festival svojim kamperom. Sljedeće jutro sam ga tražio. Njegovi susjedi su rekli, ‘Otišao je’.”

Helge, i sam sitni kriminalac, rekao je da se nakon tog zastrašujućeg razgovora javio britanskoj policiji preko njihove linije za Madeleine. No, tvrdi da nisu pokazali zanimanje sve dok ih ponovno nije nazvao devet godina kasnije i dogovoreni su sastanci.

Key Madeleine McCann witness says Met police ignored tipoff for years. German man says he first contacted Scotland Yard about suspect Christian Brückner in 2008 https://t.co/81WMxtkEZe — @Porthynys 〓〓 (@Porthynys) June 29, 2023

On i Manfred Seyferth otišli su do Bruecknerove kuće nakon što je bio u zatvoru, navodno da bi ukrali gorivo koje je on čuvao. Također su uzeli pištolj i kameru koja je sadržavala vrpce njegovog strašnog zlostavljanja. To je korišteno kako bi ga se osudilo za silovanje Amerikanke.

Živo horor

“Nisam mogao vjerovati. Rekao sam Manniju, ‘Dođi ovamo i vidi “što se događa. Gledao je dvije minute i rekao, ‘Ne želim ništa znati o tome'”, kazao je.

Horor snimke su pokazivali zlostavljanje mlade tinejdžerke, tvrdi Helge.

Rekao je da je Manfred bacio pištolj u rezervoar, a on se riješio vrpci, uz upozorenje policije i svog odvjetnika da šuti.

“Želim da konačno bude mir. Jasno mi je da Maddie više nije živa. Koliko god to tužno bilo, bolje bi bilo da se pronađe njezino tijelo”, poručio je.